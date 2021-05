Falló estructura en colapso de Línea 12: secretario de Obras de la CDMX

Jesús Antonio Esteva, secretario de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México, afirmó que en una primera apreciación el colapso en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro se debió a una falla estructural. “Vemos una falla instantánea de un elemento estructural, son las trabes y los elementos prefabricados que colapsaron al momento de pasar el tren”, dijo en entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula.

Es la primera apreciación: la estructura se colapsó, no pareciera que es por un efecto de una falla del tren que se sale, no, es la estructura la que falla y se colapsa, eso puede tener diferentes orígenes, pero los peritos lo definirán”, expresó. “Lo que se observa en el sitio y algunas imágenes es que falló la estructura, de pronto se da un rompimiento de las trabes metálicas y de los elementos prefabricados”, señaló. Esteva Medina detalló que quien construyó el tramo colapsado de la Línea 12 es Carso Infraestructura y Construcción (Cicsa). El titular de Obras de la Ciudad de México apuntó que a dicho tramo de la Línea 12 del Metro se le realizaba mantenimiento todos los días, y que incluso se tienen las constancias de seguridad estructural derivados de los últimos sismos en la capital.

No se puede determinar de esta manera tan fácil que es falta de mantenimiento, todos los días se hacen mantenimiento a la vía de acuerdo a lo informado por el Metro, se nivelan esas vías diariamente. No tenemos información de que se habían comenzado a deformarse ese espacio.” “Después de un sismo siempre hay revisiones e inspecciones, se saca una constancia de seguridad estructural. La directora general del Metro informó que a principios de 2020 como después del sismo del 23 de junio de 2020 se llevó a cabo toda la inspección estructural como lo marcan las reglamentos. Sí cuentan con esos dictámenes y en esos momentos no observaron ninguna condición de falta de mantenimiento, pero eso los peritos lo indicarán”, abundó. Dejó en claro que hasta que no se tenga la información precisa y se lleve a cabo la investigación correspondiente, “hasta ese momento podremos poner en operación otra vez la Línea 12”. “Se está realizando al revisión de todos los tramos elevados de la Línea 12, se establecieron brigadas que hoy salieron, hay 12 recorriendo la línea para identificar diferentes características: desde nivelaciones, deformaciones hasta pruebas de calidad de los materiales”, contó.

Se va a llegar a la verdad, investigar hasta el fondo y deslindar las responsabilidad”, agregó.

Suman 25 víctimas mortales identificadas por accidente en la Línea 12 del Metro

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México actualizó a 23 el número de víctimas del accidente en la Línea 12 del Metro identificadas.

A través de una publicación en redes sociales, la dependencia publicó también la lista de personas que se encuentran hospitalizadas por el incidente ocurrido la noche del lunes.

Compartió además un enlace en el que usuarios podrán consultar las listas de muertos y lesionados por el incidente.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia capitalina aseguró que llevará a cabo una investigación científica y profunda sobre los hechos para deslindar responsabilidades. Confirmó que ya se inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y daño a la propiedad, ambos culposos.

Respecto a las víctimas, detalló que se aplica el Protocolo de Desastres que permite a la Fiscalía reducir tiempos y agilizar la entrega de los cuerpos a sus familias, sin necesidad de realizarles una necropsia. Para los trabajos periciales, se han sumado instituciones educativas, tales como el IPN que ofrece instrumentos de alta

tecnología para el análisis del siniestro. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, anunció una que se hará una revisión estructural en todo el tramo elevado de la Línea 12 del Metro, en donde participarán los “mejores ingenieros estructuristas de México”. Además, anunció un peritaje externo y de la Fiscalía “a fondo” de lo que pasó en la Línea 12 y que se llegue hasta las últimas consecuencias en la responsabilidad de funcionarios.

El compromiso con la ciudadanía es llegar al fondo de este terrible incidente, que haya responsables, con una investigación autónoma de la Fiscalía y también garantizar de fondo la operación de la Línea 12, tiene que hacerse una revisión estructural y de la operación. Nos va llevar el tiempo que sea necesario para garantizar la seguridad”, argumentó. Será la empresa noruega Det Norske Veritas (DNV) la que realizará el peritaje externo para encontrar las causas sobre el colapso de la Línea 12, de la cual se dará a conocer en su momento el monto económico que se desembolsará.

El Gobierno de México decretó tres días de luto nacional por el accidente ocurrido en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó luto nacional de tres días por la “tragedia ocurrida en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México“. El decreto se publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que el Gobierno Federal expresó “su solidaridad y profundo dolor hacia las personas fallecidas y lesionadas, así como a sus respectivas familias”. En señal de duelo nacional, se acordó el izamiento de la Bandera Nacional a media asta, los días 4 y 6 de mayo de este año. El decreto entra en vigor este mismo martes. El colapso de una estructura en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México la noche del lunes dejó al menos 24 personas muertas y 79 lesionadas. Este martes en el Senado de la República se guardó un minuto de silencio y se izó a media asta la bandera de México en señal de duelo por las víctimas del incidente. Por este hecho, la Fiscalía General de Justicia capitalina llevará a cabo una investigación científica y profunda sobre los hechos para deslindar responsabilidades. Confirmó que ya se inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y daño a la propiedad, ambos culposos. Respecto a las víctimas, detalló que se aplica el Protocolo de Desastres que permite a la Fiscalía reducir tiempos y agilizar la entrega de los cuerpos a sus familias, sin necesidad de realizarles una necropsia. Para los trabajos periciales, se han sumado instituciones educativas, tales como el IPN que ofrece instrumentos de alta tecnología para el análisis del siniestro.