Fallece «El Jefe» Tomás Boy; luto en el fútbol nacional

El exfutbolista y técnico Tomás Boy falleció la tarde de hoy cuando estaba hospitalizado por una tromboembolia pulmonar. Ayer, el equipo de Tigres, equipo en el que Boy es un ícono, mandó un mensaje pidiendo por su salud. Desde su ingreso, el estado de salud de Boy era grave. Tomás Boy, es un entrenador y ex jugador del futbol mexicano. Su hospitalización fue de emergencia ante la gravedad del problema de salud que sufrió. El ahora fallecido se encontraba en una clínica de la Ciudad de México y los pronósticos de su estado de salud eran reservados. Tomás Boy, es también conocido con el mote de ‘El Jefe’. El último equipo que dirigió fue al Mazatlán de la Primera División durante el Toorneo Clausura 2021. Boy entró a esa organización en sustitución de Juan Francisco Palencia. Sus números con el cuadro sinaloense fueron 21 partidos en los que ganó ocho de ellos, empató tres y sufrió 10 derrotas. Durante la emisión nocturna del programa Pasión Futbolera, donde colabora su hijo Andrés, el conductor Antonio Nelli comentó: «Hoy no está con nosotros Andrés, desconocíamos a ciencia cierta la razón, tuvo que salir de viaje y nos comunica hace un momento que desde el fin de semana su papá Tomás Boy sufrió un problema cardiaco, una trombosis». Tomás Boy, quien también participó como analista de ESPN en el programa Futbol Picante, vistió la camisa de la Selección Mexicana de Futbol en el Mundial de México 1986 organizado en nuestro país. En su etapa como técnico dirigió a múltiples equipos de la Liga MX como Querétaro, Monarcas Morelia, Puebla, Atlas (en diversas etapas), Chivas, Cruz Azul, Mazatlán, Monterrey, entre otros. Boy Espinoza nunca pudolevantar un título de campeón como técnico y en fechas recientes su sitio como máximo anotador de los Tigres de la UANL fue cedido al francés André-Pierre Gignac, quien es el nuevo referente goleador del club de San Nicolás de los Garza. Fuerte de carácter, ‘El Jefe’ ha protagonizado varias situaciones polémicas en la Liga MX. Su su personalidad lo llevó a diversos encuentros con otros jugadores y estrategas de equipos contrarios. Tigres, el equipo que más defendió como jugador, subió un mensaje de solidaridad a sus redes sociales oficiales, deséandole una pronta recuperación con el hashtag #FuerzaTomás. Desgraciadamente hoy su cuerpo no resistió más su enfermedad. Tomás Boy falleció y la familia futbolera se solidariza con la familia de el «Jefe».