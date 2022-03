Barbarie en Estadio Corregidora, con “patrones nuevos” de violencia entre barras: Mikel Arriola

Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, detalló que la violencia vista durante la barbarie entre barras de Gallos Blancos y Atlas, en el Estadio Corregidora de Querétaro, tiene patrones nunca antes vistos en episodios anteriores en el futbol mexicano.. En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, Arriola Peñalosa resaltó que el hecho de que barristas del Atlas fueron desnudados y golpeados con saña, debe investigarse a fondo por parte de las autoridades en Querétaro. Nunca habíamos visto este nivel de violencia, desnudar a las personas dejarlas inertes, policontundidas, y esto lo estamos revisando a fondo para determinar sanciones (…) En mi experiencia y yéndonos para atrás a las broncas que ha tenido la afición en el estadio, nunca se había presentado. Lo que vemos son patrones nuevos en este sábado negro”, expuso.

“Lo que también identificamos en estas tomas, es que en el momento en que entra la barra del Querétaro ya en una pelea con la barra del Atlas se desprenden dos grupos de 10 o 15 personas y se van al otro lado a agredir directamente a la gente del Atlas y ahí se presentan estas terribles escenas, de desnudar a la gente, que nunca lo habíamos visto en un estadio, y de seguirles pateando la cabeza para quitarles la vida”, dijo

“Tenemos el saldo de 26 personas heridas, tres graves. Esto es una cosa inaceptable y nueva, tiene que ser un parteaguas para el futuro, no podemos dejar que los delincuentes utilicen el futbol para dirimir problemas externos o internos”, agregó.

El pasado sábado por la tarde, el partido entre los equipos Gallos Blancos y Atlas por la novena jornada del Clausura 2022, tuvo que ser suspendido como consecuencia de actos de violencia que terminaron con invasión de la cancha por parte de los aficionados. La pelea entre barras de ambos equipos, iniciada en las gradas, creció y fue a parar al terreno, lo que provocó que los jugadores se refugiaran en los vestuarios y el árbitro diera por terminado el encuentro, acciones que lamentaron todos los clubes del fútbol profesional en México.

La fuertes imágenes publicadas en fotografías y videos que se viralizaron en redes sociales conmocionaron al país, en donde incluso se llegó a hablar de muertos, sin embargo, la autoridad estatal reportó 26 personas lesionadas, tres de ellos graves. Estos no son grupos de animación (las barras), están permeados por elementos del crimen, lo que tenemos que hacer es cerrar esta relación con los clubes y plantear medidas para e ingreso a los estadios”, afirmó Arriola. El presidente de la Liga MX informó que había 608 elementos de seguridad -entre seguridad privada (358), policías municipales y agentes estatales- para un partido de alto riesgo como es considerado el juego Gallos Blancos contra Atlas, los cuales se consideró que eran suficientes para los 14 mil 446 aficionados que asistieron al estadio.

“Esta en el rango alto, el problema es que están las personas pero no actúan, cuando suceden las broncas hay una ausencia total del personal de seguridad. Incluso uno de ellos abre una zona confinada y eso desequilibra, pues esas barras tienen que estar confinadas, y el peligro de los enfrentamientos se incrementa sustancialmente”, explicó.

Mikel Arriola aseguró que la legislación en Querétaro impide que haya policías estatales y municipales en tribunas y cancha, por lo que dichas zonas son cubiertas por la seguridad privada, en este caso la empresa K9, la cual ya fue suspendida por las autoridades estatales a raíz de los hechos violentos.

El fenómeno es que los policías como tal no pueden estar en la cancha. En algunas normas locales, como en Querétaro, no se puede tener fuerza pública en la cancha, que tiene que estar afuera, debes contratar seguridad privada. Están dentro del estadio, pero resguardando de la entrada del estadio hacia fuera, de la entrada hacia adentro es seguridad privada”, afirmó.

Arriola Peñalosa apuntó que este martes serán dadas a conocer las sanciones tras la violencia entre barritas de Querétaro y Atlas, la cual dejó en claro que debe ser un parteaguas en el futbol mexicano para evitar que este fenómeno crezca. “Estoy muy indignado, enojado y muy ocupado (…) El tema hoy es resolver de fondo, por eso este tipo de medidas que se van presentar mañana,. Lo tenemos que presentar porque si no, no vamos a poder salir”, adujo.