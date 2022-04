Facilita Inmigración la Residencia a migrantes

Dallas, Tx.- Aquellos inmigrantes que obtuvieron una ‘green card’ condicionada a través del matrimonio y cuyo proceso fue consular, ahora podrán remover las condicionantes para lograr la Residencia Legal Permanente y avanzar en su camino en obtener la ciudadanía.

Lo anterior luego de cambios de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que podrían evitar en ciertos casos acudir a una segunda entrevista migratoria.

“Efectivo de inmediato, los nuevos criterios guiarán a los oficiales de USCIS acerca de cuándo eximir de las entrevistas a los CPR [‘green card’ condicionada] que presentaron un Formulario I-751, Petición para Eliminar las Condiciones en la Residencia”, informó la agencia.

Son cinco los aspectos que un oficial migratorio tomará en consideración para que algún inmigrante pueda ser beneficiado con el ajuste:

Determinar que hay evidencia suficiente sobre la buena fe del matrimonio. La presentación conjunta es elegible para una exención (si corresponde) a la entrevista. Se descartan indicios de fraude o falsa representación en los documentos que apoyan la petición. No existen hechos o situaciones complejas para resolver, es decir, que sean una “bandera roja”. El inmigrante no tiene antecedentes penales que hagan que la persona con ‘green card’ sea incluso removible de EU.

“La implementación de un enfoque basado en riesgo para el proceso de entrevistas de residentes permanentes condicionales aumentará eficiencias que mejorarán los tiempos de procesamiento y reducirán aún más la cantidad de casos pendientes, mientras se mantienen los procedimientos para identificar el fraude y proteger la seguridad nacional”, expuso la directora de USCIS, Ur M. Jaddou.

Esto también podría beneficiar a otros inmigrantes con una ‘green card’ condicionada, como los hijos adoptivos, por ejemplo. En este caso, los inmigrantes podrían evitar la entrevista adicional si el padre o madre sigue casado o casada con el mismo cónyuge estadunidense o residente permanente.

Recuerde que ante cualquier duda sobre su caso, es importante consultar con un abogado, a fin de evitar retrasos innecesarios, incluso la pérdida del proceso de protección migratoria.

USCIS ha implementado otros cambios que facilitan los procesos migratorios, aunque mantienen alto control en la revisión de documentos y casos, a fin de evitar fraudes.

MALTRATO

A NIÑOS

Un grupo humanitario presentó una denuncia ante el Departamento de Seguridad Interior (DHS) por el “maltrato” a niños migrantes bajo la custodia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en la frontera con México, según un comunicado publicado.

Americans for Immigrant Justice (AI Justice) afirma que en 2021, el 70% de las niñas y niños con los que habló dijo haber sufrido malos tratos cuando estaban bajo la custodia de la CBP. Se quejaron de detención excesiva, abuso verbal y físico, privación de atención médica, carencia de alimentos y de agua, temperaturas bajas sin permitirle el acceso a mantas y separación de sus familias, señala la nota.

La demanda se presentó ante el DHS al mismo tiempo que denuncias similares interpuestas por otras organizaciones de defensa de los migrantes: Kids in Need of Defense (KIND), Florence Immigrant & Refugee Rights Project (FIRRP) y Immigrant Defenders Law Center (IMMDEF), que representan a niñas y niños migrantes no acompañados en todo el país.

“AI Justice y otras organizaciones vienen denunciando abusos y trato atroz a niños migrantes a manos de la CBP durante años, pero nada ha cambiado”, afirma Jennifer Anzardo Valdés, directora del Programa Legal para Niños de AI Justice.

“Estamos viendo un abuso sistémico bajo la custodia de la CBP, independientemente de quién esté a cargo a nivel federal”, afirma la organización, remitiéndose a un informe presentado hace más de un año en el que miles de niñas y niños denunciaron abusos ocurridos en 2019, cuando gobernaba el expresidente Donald Trump.

“Seguimos viendo las mismas condiciones inhumanas (…) Esta Administración, como otras anteriores, se ha quedado corta en la protección de los derechos de los niños bajo la custodia de la CBP”, asegura Maite García, abogada de AI Justice.

Ahora que el gobierno de Joe Biden anunció que en mayo levantará las restricciones a la inmigración impuestas al comienzo de la pandemia, con lo que se espera un aumento de la llegada de migrantes a la frontera con México, la organización considera “vital” que la CBP priorice “condiciones sanitarias y de seguridad” para la niñez y juventud migrante.

PACTO

MIGRATORIO

La Administración de Joe Biden eligió Los Ángeles para albergar una cumbre de líderes de América Latina y el Caribe que es una parte clave del alcance de Estados Unidos hacia una región cada vez más cortejada por adversarios estadunidenses como Rusia y China.

La Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en la semana del 6 de junio, se centrará en la defensa de la democracia y los derechos humanos en el Hemisferio Occidental, así como en abordar la migración irregular, el cambio climático y los esfuerzos para garantizar un crecimiento equitativo a medida que la región emerge de la crisis de la pandemia de Covid.

El presidente Joe Biden propuso la creación de un pacto migratorio regional como el principal objetivo de la Cumbre de las Américas, que reunirá en junio a jefes de estado y de gobierno.

En un comunicado, el mandatario afirmó que la crisis climática, la pandemia de covid-19, la represión política y la corrupción han generado “flujos migratorios y de refugiados sin precedentes en la historia moderna de la región”.

“A medida que nos acercamos a la Cumbre de las Américas, nuestro objetivo es trazar un nuevo enfoque regional para mejorar la forma en que gestionamos de manera conjunta la migración en la región para la próxima década”, sostuvo Biden.

El presidente reivindicó que la crisis migratoria requiere de “esfuerzos regionales coordinados” para atender la migración, abordar sus causas y combatir las redes de tráfico de personas.

FUTURO

SOSTENIBLE

Bajo el lema “Construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo”, la cumbre abordará también la seguridad sanitaria tras la pandemia de covid-19, la crisis climática, la transición hacia energías limpias, el acceso a tecnologías digitales, el crecimiento económico equitativo y el papel de la sociedad civil y los medios independientes, dijo Biden.

El apoyo a la democracia y el respeto a los derechos humanos es el núcleo del compromiso de Estados Unidos con nuestros vecinos de América”, enfatizó el mandatario estadunidense.

La IX Cumbre de las Américas, que se celebrará del 6 al 10 de junio, será la segunda organizada por Estados Unidos después de la edición original en Miami en 1994.

Hasta ahora se han celebrado ocho cumbres ordinarias: la de Miami (1994), Santiago de Chile (1998), Québec (Canadá, 2001), Mar del Plata (Argentina, 2005), Puerto España (Trinidad y Tobago, 2009), Cartagena de Indias (Colombia, 2012), Panamá (2015) y Lima (Perú, 2018).

Sin embargo, solo en la cumbre celebrada en Ciudad de Panamá en 2015 asistieron todos los líderes de los 35 países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que se sumó también Cuba.