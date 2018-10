EUA confía en México para resolver la situación de la caravana migrante

Washington.- (Notimex) El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sostuvo este martes que la caravana de migrantes representa un “riesgo de seguridad inaceptable” para su país, pero confió en que el gobierno mexicano sabrá cómo resolver la situación de manera oportuna. Durante una sesión informativa en el Departamento de Estado, Pompeo dijo haber conversado en dos ocasiones durante los últimos dos días con su contraparte mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. “Confiamos en que los líderes mexicanos sabrán cuáles son los mejores pasos para resolver esta situación e instamos a una acción oportuna de su parte”, señaló el jefe de la diplomacia estadunidense. “La caravana de migrantes está violando la soberanía, las leyes y los procedimientos migratorios de México. El presidente (Donald) Trump no permitirá que esto pase a los Estados Unidos”, indicó. Pompeo, quien realizó la semana pasada una visita a la capital mexicana, dirigió un mensaje a los miembros de la caravana. “No tendrán éxito en entrar a los Estados Unidos ilegalmente (…) La caravana no entrará por nuestra frontera sur iegalmente bajo ninguna circunstancia”, subrayó. El secretario de Estado invitó a los miembros de la caravana o de otras caravanas subsecuentes a buscar ingresar a los Estados Unidos de manera legal, como la manera más segura de obtener la mejor vida que están buscando en su país. “Si buscan venir aquí vayan través del proceso normal de refugiados. Si aplican para estatus de refugiado, una solución permanente es posible en México o en un tercer país”, añadió. Desde el punto de vista de seguridad, Pompeo sostuvo que no existe una apropiada rendición de cuentas de quienes son los individuos que vienen en la caravana. “Esto representa un riesgo de seguridad inaceptable para los Estados Unidos. Más aún muchas de estas personas son ideales para ser víctimas de tráfico de personas y de otros que pueden explotarlos. No queremos que eso ocurra”, dijo. Finalmente, recordó que Estados Unidos es un país generoso con la migración y que anualmente permite que rededor de un millón de personas obtengan la residencia legal permanente.