Escenifican migrantes el Viacrucis en Cd. Juárez

Dallas, Tx.- Migrantes escenificaron un Viacrucis en el bordo del río Bravo en demanda de justicia por los “hermanos” fallecidos en un incendio ocurrido en una estación provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez (Chihuahua), México.



Los migrantes, en su mayoría venezolanos que se mantienen varados en esta ciudad fronteriza, participaron en la representación de la crucifixión de Cristo caminando en caravana y en muchos casos se quitaron los zapatos para caminar descalzos hasta llegar al lugar donde ocurrió la tragedia.



En el sitio, el presidente del Colectivo Ángeles Mensajeros, Carlos Mayorga, quien fue el organizador de este acto, contó que la representación busca crear conciencia entre la población en general.



“A este viacrucis le hemos nombrado: “Ponte en mis zapatos” y lo que busca es crear conciencia en la comunidad en general, de que los migrantes lo único que hacen es buscar un lugar para trabajar”, explicó.



“El hecho de quitarnos los zapatos es para que la comunidad se ponga en nuestros zapatos y entiendan que ellos no están aquí por gusto”, añadió.



El misionero también demandó que se derribe la estación temporal donde ocurrió la tragedia migrante y en su lugar se construya un memorial.



“Mandamos una exhortación al Gobierno federal para que se derrumbe y que no quede piedra sobre piedra de las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en su lugar se construya el Memorial de los inmigrantes”, expuso.



“Sabiendo que Ciudad Juárez es una tierra y una ciudad que se ha construido con el trabajo y el esfuerzo de muchos inmigrantes que han llegado en busca del progreso”.



El representante reafirmó la solidaridad con los migrantes porque como ellos, dijo, llegamos a esta tierra que nos ha dado grandes oportunidades.



Durante el recorrido se vieron pancartas con frases como “Viacrucis Ponte en mis zapatos. Los inmigrantes no son delincuentes”.







MURIO OTRO



INMIGRANTE







La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México subió a 40 la cifra de migrantes fallecidos tras el incendio desatado en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en la fronteriza Ciudad Juárez la semana pasada.



“Al momento se registran 40 personas fallecidas y 27 heridas, de las cuales 23 permanecen hospitalizadas”, informó dicha instancia en un comunicado de prensa.



Detalló que, acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud federal y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), este fin de semana seis víctimas de los hechos ocurridos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron trasladadas en ambulancias aéreas al Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados (Ceniaq) y al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), ambos con sede en Ciudad de México.



Además, dijeron que en el caso de los pacientes en estado de “pre-alta”, que al momento son cinco, fueron canalizados a un hospital temporal del IMSS en Ciudad Juárez, lo que permitirá tener en un mismo espacio a las personas que presentan mejoría notable.



“Así se podrá avanzar en los trabajos que realizan la Fiscalía General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cuyo personal entrevista a las víctimas y, esta última, les brinda asistencia a ellas y a sus familias. En ese lugar también es posible realizar los trámites migratorios correspondientes y reencontrarse con sus seres queridos”, detalló la SSPC.



La noche del pasado lunes, después de una jornada de detenciones de migrantes en Ciudad Juárez, cerca de 70 personas permanecían retenidas en la estación migratoria, donde fallecieron decenas tras desatarse un incendio de causas todavía por determinar en el interior de la instalación gubernamental.



Según el relato oficial, el fuego lo iniciaron los propios migrantes al quemar unos colchones como protesta al enterarse de que iban a deportarlos.



El conteo oficial de fallecidos empezó en 37 y fue variando en diversas ocasiones entre la incertidumbre de familiares y amigos de quienes estaban bajo custodia. También hubo 28 heridos graves, de los que cuatro han sido dados de alta y 24 continúan hospitalizados, algunos con pronósticos delicados.



Entre los muertos hay seis hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y siete venezolanos. Aún se desconoce la identidad de la última persona fallecida.







MUEREN



OCHO MAS







La cifra de inmigrantes fallecidos intentando cruzar de Canadá a Estados Unidos aumentó a ocho, luego de que otros dos cadáveres fueran encontrados.



Las autoridades habían hallado los cuerpos de otras seis personas, entre ellos un niño, y el pasaporte de otro menor, quienes eran integrantes de dos familias de ascendencia rumana e india y murieron intentando ingresar de forma irregular en Estados Unidos desde Canadá a través de una zona pantanosa del río San Lorenzo.



Un helicóptero policial avistó otros dos cuerpos en el agua: un niño de 3 años, ciudadano canadiense y miembro de la familia rumana y una mujer adulta de nacionalidad india.



El jefe de la Policía mohawk de Akwesasne, Shawn Dulude, dijo que las autoridades continuaban buscando a un hombre, identificado como Casey Oakes, de 30 años y residente de la reserva indígena, a quien vieron por última vez el miércoles mientras operaba un bote que fue hallado abandonado cerca de los cadáveres.



“Un total de ocho cadáveres se han recuperado de las aguas”, declaró Dulude.



Lee-Ann O’Brien, subdirectora del Servicio de Policía Akwesasne Mohawk, explicó que las condiciones climáticas en el área eran muy difíciles en la noche cuando ocurrió la tragedia.



Las autoridades informaron que se han ordenado pruebas post-mortem y de toxicología para determinar la causa de las muertes.



La Policía de Akwesasne dice que ha habido 48 incidentes de personas que intentan cruzar ilegalmente a Canadá o Estados Unidos a través del territorio Mohawk desde enero, y la mayoría de ellos son de ascendencia india o rumana.



El presidente, Joe Biden, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunciaron la semana pasada un acuerdo migratorio para devolver a los solicitantes de asilo que sean interceptados en la frontera, tras registrarse un incremento de los cruces irregulares.



El plan acordado busca cerrar una laguna de un acuerdo anterior que permitía a miles de migrantes solicitantes de asilo moverse entre los dos países a lo largo de una carretera secundaria que une el estado de Nueva York con Quebec.







FUGA



MASIVA







Un centenar de inmigrantes escaparon tras forzar la puerta de un centro migratorio ubicado en el municipio de Berriozábal, en el estado de Chiapas, sureste de México, donde habían permanecido presuntamente retenidos durante 20 días.



Según informes, los migrantes lograron escapar del centro migratorio, ubicado a unos 40 minutos de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, tras forzar el portón principal y luego huyeron, sin que los agentes a cargo pudieran evitar su salida.



Su escapada, dijeron, se permitió para evitar una tragedia como la ocurrida el pasado lunes en una estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes debido a un incendio.



Uno de los migrantes que venía en el grupo dijo a medios de comunicación que lo único que quieren es transitar de manera libre y pacíficamente por México para llegar a Estados Unidos.



“Nosotros no tenemos armas, no somos criminales, venimos por un futuro mejor y no respetan nuestros derechos”, explicó un migrante que salió huyendo del lugar.



Otro migrante denunció que donde estuvieron detenidos, “más bien estábamos encerrados y no es un albergue, sino una cárcel, donde no tenemos voz y ni derechos”.



“Nos tenían encerrados, son muros bien altos. Aunque no nos pegaron, el sufrimiento psicológico y la alimentación es de lo peor”, añadió.



En entrevista con la agencia española EFE, el director del Centro de Dignificación Humana (CDH), Luis Rey García Villagrán, consideró que en estos casos se debe priorizar la defensa irrestricta de los derechos humanos de las personas migrantes.



“Si no se entienden desde un punto de vista humano está crisis migratoria, el Instituto Nacional de Migración (INM) nunca va poder contener a ese mar de personas que va seguir caminando”, indicó.







HUMANIZAR



A OFICIALES







Además, dijo que se debe humanizar a la migración, con agentes que entiendan que “están tratando con seres humanos, mujeres, niños y hombres altamente vulnerables”.



García Villagrán señaló que bajo ninguna circunstancia y por ninguna razón, una persona migrantes puede permanecer más de 72 horas privado de su libertad en las estaciones migratorias.



“Basta ya de politizar el tema migratorio, se debe humanizar el tema de la migración, para que no ocurra lo que ya vimos en Ciudad Juárez”.



La noche del pasado lunes un incendio en un centro migratorio en Ciudad Juárez, Chihuahua, norte de México, acabó con la vida de hasta el momento 40 personas, de las cuales seis eran hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y siete venezolanos.