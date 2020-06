ES UNA VERGUENZA

Si usted ha llegado a pensar que el coronavirus es destructor o mortal espérese a que terminen los desmadres que se están llevando en todo Estados Unidos y todo por un policía que “mató” a una persona de color.

Lo pongo entre comillas porque se me hace difícil creer que por eso George Floyd murió. No estoy diciendo que no fue así, que quede claro que simplemente se me hace difícil creer que por eso murió. Y es que para para el físico que tenía George… pues no sé. No puedo creer.

¿Hasta cuándo vamos a aprender a hacer las cosas como debe de ser?

Todo el desmadre que han hecho no va a traer a la vida a George. Y entonces ¿qué se va a hacer?

Desde que se dio la noticia le dije a mi hijo… “vale mas que vayan metiendo a la Guardia Nacional antes de que se pongan a hacer su desmadre.

En mi opinión, desde que empezó el “desmadrito” se tuvo que traer a la Guardia Nacional… nos hubiera evitado mucho dolor de cabeza.

Y es que tan pronto pasa algo parecido a lo de George Floyd siempre va a haber desmadre… SIEMPRE.

Entonces, si ya se sabe que las cosas se van a poner de color de hormiga… pues que se deje venir la Guardia Nacional.

Ya sabemos que la discriminación la van a usar para cualquier cosa… menos contra los que la practican en grupo haciendo vandalismo.

¿Qué carajos tienen que ver los negocios saqueados?

¿Qué carajos tienen que ver los policías lastimados?

Han pintado carros, edificios.

Han incendiado edificios y patrullas.

Han creado caos en muchas ciudades.

Tal vez usted diga que estoy defendiendo a la policía… NO, NO Y NO.

Estoy defendiendo a los negociantes que ahora que empezaban a pensar que se empezaría una recuperación de sus negocios por culpa de lo del coronavirus… ahora tendrán que esperar a recuperarse de los daños por estas bestias que no están protestando por la muerte de Floyd… sino que están sacando lo que tienen en sus cabezas huecas… desmadre.

Me dio rabia ver como los manifestantes hacían retroceder a los policías. Un falso movimiento de los policías y esas bestias se saldrían con la suya.

Que tiene que ver la muerte de Floyd con los saqueos de los negocios… NADA.

¿Entonces? Así como los “manifestantes” quieren justicia por la muerte de George… quien va a pedir justicias para los dueños de los negocios quemados, saqueados… ¿quién?

Ya se dijo que el policía que puso su rodilla en el cuello de Floyd está detenido. ¿Qué más quieren? ¿Justicia? Se le va a juzgar. Hay que hacerlo con orden y no con el desorden que están haciendo.

Una autopsia independiente ha dicho que George murió porque el policía puso su rodilla en su cuello… ¿cierto? Supongamos que esto no fuera así, que murió por otra cosa. ¿Se atreverían a decir que murió por otra cosa y no porque puso su rodilla el policía en su cuello? Creo que no. Total, el policía está detenido… pues “hacer leña del árbol caído”. ¿Cree que estoy exagerando? Nomás imagínese que se atrevieran a decir que el policía nada tuvo que ver con la muerte de Floyd… ¡DIOS! Ni pensarlo. Vamos a dejar las cosas como están ¿si?

Creo que el presidente Trump se tardó en meter a la Guardia Nacional. Claro que no solo es que él lo diga y ya. Primero están los alcaldes y gobernadores y luego el presidente.

El presidente al ver la pasividad de los alcaldes y gobernadores tomó la decisión de no esperar mas y hacer que la Guardia Nacional se encargue del orden.

Ojalá y la hubieran metido el mismo día que pasó lo del Floyd.

Ahora, otro punto que quiero tocar es… por qué si saben que el problema del racismo esta según estas personas en la “policía blanca”, por qué no ponen a una pareja mixta… un blanco con un moreno. Así el moreno se encargaría de la situación mientras el policía blanco lo apoya. Así, si el policía moreno hace lo que no debe de hacer… no se podrá hablar de racismo.

Lo mismo, si el problema es con una mujer… pues que una mujer policía se encargue y los otros policías que sirvan de apoyo… ¿no?

Todo sea con el fin de que no se agranden las cosas como el que estamos viviendo.

Volviendo al tema de los manifestantes… creo que un buen castigo es necesario que se aplique. Que sirva de escarmiento.

Ahora que si lo quiere ver de otra forma… cualquier castigo no le va a regresar a la policía sus patrullas quemadas o destruidas.

Cualquier castigo no le va a regresar lo saqueado a los comerciantes… pero al menos quedará en la historia que se están empezando a hacer bien las cosas.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo.com