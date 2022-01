Entrevista con el Dr. Américo Villarreal Avila realizada, por nuestro periodista corresponsal Esteban Sanchez.

Sr. Dr. Américo, ahora como precandidato único por Morena, invitaría a unirse a su proyecto a otros políticos de otros partidos?

R.- mi filosofía de tener un país unido más justo y honesto y más austero por parte del Gobierno y sin corrupción todo esto se podrá lograr a través de la 4T y esas serán las condiciones para que todo aquel que quiera a Tamaulipas y a Morena será bienvenido sin distinción de ideologías.

Dr. Américo, cuál cree ud. Que sea la diferencia desde que su Sr. Padre fue Gobernador del Estado con el Gobernador actual?

R.- posteriormente al termino de la administración de mi Padre se han perdido muchos valores, que han terminado con la desatención de la gente al no proporcionarles los medios para su bienestar, así como también no se ha escuchado al pueblo en lo que realmente se requiere para el desarrollo del Estado; mas ahora a través de MORENA queremos retomar lo que no fue atendido, bajó un marco de austeridad, sin endeudamiento sin corrupción y haciendo “más con menos”.

Dr. Américo, en su cargo como Senador de la Republica cuales fueron sus principales propuestas o participaciones a nivel Nacional o por el Estado de Tamaulipas?

R.- tuve el honor de participar por instrucciones de nuestro Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, en la coordinación de la Vacuna para el Covid a nivel nacional, asi como en todos los programas de salud de los Estados, participe en la integración nacional de “sembrando vida”, participe en la solución de problemas de agua en los Estados fronterizos haciendo valer las leyes existentes, asimismo participe en la aplicación de bajar los nuevos impuestos del IVA y ISR en los Estados Fronterizos y por último, he participado desde el 2018 en adecuar el cambio de leyes desde el Senado para beneficio de la gente.

Dr. Américo, cuál sería su principal recomendación para los Tamaulipecos cuando Ud. Asuma el poder como Gobernador?

R.- Les pediría que vivan sin miedo, porque habrá un ambiente de seguridad como no lo había, me comprometo a que habrá un ambiente de paz, con mejores oportunidades para todos, habrá una mejor atención en salud y bienestar, habrá mejores salarios, y a los inversionistas les pido que tengan confianza en sus inversiones para generar más empleos de los Tamaulipecos.

Dr. Américo, tendrá un mensaje para los Tamaulipecos Migrantes en los Estados Unidos?

R.- les envío un afectuoso saludo, y les reitero que Tamaulipas seguirá siendo su casa, y que donde se encuentren tendrán el respaldo del Gobierno, habrá una verdadera representación de los migrantes en el Estado de Tamaulipas, así como se implementaran proyectos para el desarrollo sustentable en el Estado.

