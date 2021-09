ENCUENTRO DE AMIGOS

Se encuentra un amigo con otro que ya tenía tiempo de no verlo y le pregunta… Pero ¿qué es lo que te pasa compadre? Te veo muy demacrado… ¿estas enfermo?

-El doctor me dijo que tengo asma compadre-

-Compadre… te tengo el remedio-

-No manches compadre… ¿estás hablando en serio?

-Si compadre… funciona porque funciona.

-Echalo compadre, soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de sentirme mejor.

-Lo único que tienes que hacer es abrir la ventana de tu cuarto cuando te vayas a dormir… y vas a ver como desaparece tu problema. Se despiden y después de un tiempo se vuelven a encontrar los compadres

-Compadre… ¿cómo sigues de tu problema?

-Igual compadre.

-¿Abriste la ventana cuando te iba a dormir compadre?

-Si compadre.

-Y ¿no desapareció tu asma?

-No compadre, pero desapareció mi reloj, mi televisión, mi computadora, mi celular, mi cartera…

Vaya, vaya, vaya… es la primera vez que escucho este tipo de noticias. No digo que nunca ha sucedido, lo que digo que es la primera vez que me doy cuenta de que… si pasa. Caras vemos… corazones no sabemos.

Dicen que los amigos se conocen en la cárcel y en la cama… y vaya que le pasó a un hombre en el estado de Chiapas. Juan Antonio “N” invito a su amigo del alma a tomar unas cervezas. El amigo sin saber lo que le esperaba aceptó la propuesta “indecorosa” que le estaba haciendo su también amigo del alma. Los dos se pusieron a tomar y pues… el invitado se pasó de copas, nada más el invitado. ¿Qué pasó con el anfitrión? Pues él no se quedó dormido. Se quedó más despierto que nada. Es más, me atrevo a decir que ya su mente hacía tiempo que no dormía por estar pensado en su compadre. Pues resulta que una vez que el compadre invitado se quedó dormido por tanto tomar… puso en acción su plan malévolo. No creo que a ultima hora se le haya ocurrido violar a su compadre del alma. ¿Qué clase de amigo viola sexualmente a su amigo del alma? Pues hay que ver quienes son nuestras amistades. Ahora el anfitrión está demandado por lo que resulte responsable. Pensó que borracho el compadre no se iba a dar cuenta… vaya que sí se dio.

———————————————————————————-

Llega un vendedor a una granja de gallinas y quiere ver al dueño.

Cuando sale el dueño, el vendedor le pregunta si está satisfecho con la producción de huevo que le dan sus gallinas.

-Pues la verdad es que me gustaría que pusieran más.

-¿Le gustaría que sus gallinas dieran más producción?

-Claro que si ¿a quién no?

-Bien, le vengo a decir que estudios hechos en países desarrollados, han comprobado que, si las gallinas escuchan música instrumental todo el día, esto hará que aumente la producción. Mire, este es el equipo que le estoy ofreciendo por una cómoda cantidad… si no da resultado se le regresa su dinero íntegramente.

El granjero es convencido y manda instalar el equipo de sonido en toda su granja. Después de unas semanas regresa el vendedor y pregunta cómo está la producción.

-Muy bien. Aumentó, si señor.

-Qué bueno, entonces podemos decir que está satisfecho. Ahora vengo a ofrecer este sistema de aire acondicionado. Estudios en países desarrollados, dan como resultado que las gallinas con aire acondicionado han aumentado un 30% su producción de huevo. Se le regresara su dinero si no está satisfecho. El granjero manda instalar el sistema de A/C.

Cuando regresa el vendedor el granjero le dice que está satisfecho con el A/C

-Amigo, viendo su casa me doy cuenta de que le hace falta…

-Un momento amigo, mi esposa no pone huevos ¿ok?

No se si es a tiempo o no, pero lo bueno es que al menos ya se dieron cuenta de que de nada sirven… al contrario. Si usted es de los que creen que los talibanes no tienen nada bueno, deje decirle que está en un error. Bueno, al menos para mí. No se si es un poco tarde pero como dice el sabio y reconocido refrán… más vale tarde que nunca. Para su conocimiento los talibanes han prohibido las telenovelas en Afganistán. Otra de las cosas buenas que están haciendo es que los principales noticieros conducidos por mujeres seguirán en el aire. Todavía falta saber que van a hacer con: No permitir niñas en las escuelas. La prohibición de mujeres en la vida pública. ¿Seguirán con las reprimendas a la oposición? Ah, pero de que son malos son malos los desgraciados, eso nadie se los quita. Pero al menos tienen valentía de prohibir las “taranovelas”, y eso es bueno. No creo que tenga que decir el porqué. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlas llegar a: ammaliel9.10@gmail.com