En su informe del año 2017 Informa ICE sobre miles de arrestados y deportados

I DE II PARTES

Por: Víctor M. Juárez Estrada

Dallas, Tx.- El Centro de Derechos de Humanos de Dallas (CDHD) acusó al gobierno del presidente Donald Trump de edurecer su campaña de “terror” hacia los inmigrantes al incrementar sus deportaciones y detenciones en la frontera con México contra miles de indocumentados durante 2017. Pedro González, uno de los dirigentes del CDHD, indicó que esa política de pánico desatada contra la comunidad migrante en casi todo el país se refleja en las crecientes cifras dadas a conocer por el gobierno federal sobre la expatriación y arresto de decenas de miles de extranjeros sin residencia legal. “Incluso Texas, incluida la ciudad de Dallas, es actualmente uno de los estados en los que agentes de ICE mantienen desde hace un par de semana severas redadas que han dado como resultado la aprehensión y expulsión del país de decenas de indocumentados, muchos de ellos sin antecedentes penales”, aseveró. El representante del Centro de Derechos Humanos se refirió así a la cifras dadas a conocer por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sobre el control de inmigración durante el año anterior, el cual se caracterizó inmigración legal y mantener a los Estados Unidos seguro, indicó la dependencia federal. En el año fiscal 2017, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) reportó 310,531 detenciones a nivel nacional, 303,916 de las cuales se efectuaron a lo largo de la frontera suroeste, resaltando la necesidad de construir un muro en la frontera con México. Además, en ese mismo año, la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control Aduanas (ICE) efectuó 143,470 arrestos y 226,119 remociones. Esto significa –se destaca en el informe del DHS- que 2017 marcó un año exitoso en los esfuerzos de seguridad fronteriza, en la reducción de la migración transfronteriza ilegal, el aumento de medidas de control de inmigración a nivel interno y la desarticulación de organizaciones criminales transnacionales. Pero aclara que “todavía existen muchos retos para proporcionarle a los oficiales de inmigración las herramientas que necesitan para mantener a delincuentes fuera de las calles, eliminar los factores de atracción de inmigración ilegal y remover del país a extranjeros que han violado nuestras leyes de inmigración”. “Las prioridades en materia de inmigración ya anunciadas por la Administración de Trump le harían frente a estos retos al mejorar la seguridad fronteriza, implementar un sistema de inmigración basado en méritos y eliminar las lagunas que fomentan la inmigración ilegal”, señaló el documento. “Hemos visto claramente los resultados exitosos del compromiso del Presidente (Trump) de apoyar a los oficiales y agentes de primera línea de DHS mientras ellos hacen cumplir la ley y protegen nuestras fronteras”, manifestó la secretaria interina Elaine Duke. “Tenemos una obligación de defender la integridad de nuestro sistema de inmigración, pero debemos hacer más para intensificar esfuerzos y eliminar lagunas para proteger al trabajador estadunidense, nuestra economía y nuestras comunidades”. CIFRAS HISTORICAS “Hemos visto cifras históricamente bajas este año —una disminución de casi un 30 por ciento en detenciones en el año fiscal 2017— pero estamos muy preocupados por el aumento de menores no acompañados y menores con un familiar el pasado mes”, apuntó el comisario adjunto interino Ronald Vitiello. “También estamos preocupados por el aumento considerable en el contrabando de opiáceos y otros narcóticos fuertes, incluyendo heroína y cocaína, los cuales aumentan generalmente cuando aumentan los cruces ilegales de la frontera. Los hombres y mujeres de CBP, al trabajar a lo largo de nuestras fronteras y en los puertos de entrada protegiendo a nuestra gran nación, están haciendo un trabajo excepcional. Para nosotros verdaderamente tener una frontera segura operacionalmente, debemos eliminar lagunas en nuestras leyes que ayudan a financiar a los carteles”, enfatizó Vitiello. “Estos resultados son evidencia de lo que los hombres y mujeres de ICE pueden lograr cuando son empoderados para cumplir su misión”, expresó Thomas Homan, director adjunto de ICE. “Necesitamos mantener este ímpetu al igualar la dedicación y determinación de nuestro personal con los recursos que ellos necesitan para rendir a niveles aún más superiores. Necesitamos afrontar y abordar políticas erróneas y lagunas que sólo sirven como factores de atracción de inmigración ilegal. Debemos continuar focalizándonos en pandillas violentas como MS-13 y prevenir que ellas reconstruyan lo que ya hemos comenzado a desarticular”, aseveró. “Finalmente, necesitamos encontrar una solución para las peligrosas políticas de ciudades santuario y los políticos que innecesariamente ponen a vidas inocentes en peligro para proteger a delincuentes que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos”. DETENCIONES El pasado año fiscal, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza registró las cifras más bajas de inmigración transfronteriza legal desde que comenzó la reunión de datos, medidas por detenciones a lo largo de la frontera y encuentros inadmisibles en puertos de entrada de Estados Unidos. Sin embargo, en mayo, CBP comenzó a registrar un aumento de mes en mes en detenciones y casos inadmisibles a lo largo de la frontera suroeste, especialmente de niños, ya sea como parte de unidad familiar o como no acompañados por un padre o tutor legal. Además de 310,531 detenciones efectuadas por agentes de la Patrulla Fronteriza, agentes de CBP registraron 216,370 casos inadmisibles en el 2017, representando una disminución de 23.7 por ciento respecto al año pasado. La migración ilegal a lo largo de la frontera suroeste disminuyó marcadamente desde el 21 de enero hasta abril, el cual fue el mes con la menor cantidad de actividades de control de inmigración en la frontera desde que se comenzó la recaudación de datos. Para finales de año, las detenciones de unidades familiares y casos inadmisibles alcanzaron 104,997 a lo largo de la frontera suroeste. Otros 48,681 niños no acompañados fueron detenidos o declarados inadmisibles. CBP sigue preocupada por el aumento constante en el flujo de niños no acompañados y unidades familiares procedentes de Centroamérica, a la vez que organizaciones criminales transnacionales continúan explotando lagunas legales y políticas para ayudar a extranjeros indocumentados a ingresar y facilitar su liberación hacia el interior del país, se indica en el informe.