Ayuda Cruz Villarreal a obreros indocumentados, A que les paguen sus salarios

Share on Twitter

Share on Facebook

Por Victor M. Juárez Estrada

Dallas, Tx.- Para el oficial de la Policía de Dallas, Cruz Villarreal, ya no es posible que dueños y gerentes de pequeñas compañías sigan abusando económicamente de sus trabajadores indocumentados a los que amenazan con deportarlos si exigen el pago de sus salarios. “Cansado” de esos abusos, Villarreal afirma “no tener miedo” para enfrentarse incluso en corte a esos “bandidos” para recuperar el dinero que por su trabajo realizado les pertenece por ley a esos migrantes y sus familiares. “Yo soy muy agresivo Después del robo del 21 de febrero, se cambió de ropa, se quitó el gorro y las gafas y fue identificado cuando se dirigió a una tienda cercana. La Policía lo vio en una cámara de vigilancia al salir de la tienda con una chaqueta negra, pantalones color canela y una mochila. Cualquier persona que pueda identificar a este hombre puede llamar a la oficina local del FBI en Dallas al (972) 559- 5000 o al detective Carcone de la Policía de Dallas al (214) 412-8474. Si desea mantener el anonimato, puede llamar a Crime Stoppers al (214) 373-8477. Crime Stoppers está ofreciendo hasta $ 5,000 por información que conduzca a un arresto y acusación formal.

BUSCAN A DELINCUENTE La Policía informó que ha iniciado una investigación después de que un adolescente recibió un disparo la mañana de ayer martes en un complejo de apartamentos frente a la autopista del aeropuerto en Irving. El tiroteo se informó alrededor de las 11:30 a.m. en la cuadra 4500 de West Pioneer Driver, cerca de la autopista de peaje Bush y de la carretera estatal 183. Testigos dijeron a la Policía que la víctima de 16 años estaba peleando con alguien que conocía cuando le dispararon. El sospechoso huyó antes de que llegara los agentes. La víctima fue trasladada a un hospital y se esperaba que sobreviviera, informó el portavoz de la Policía James Mc- Lellan. El tirador sigue en libertad. Ninguna descripción sobre el sospechoso ha sido proporcionada a los oficiales encargados de caso.

ASESINAN A HOMBRE FRENTE A IGLESIA Un hombre recibió un disparo mortal el domingo anterior frente a una iglesia de Fort Worth, informó la Policía. La víctima, que tenía alrededor de 40 años, se encontraba a eso de la 1:30 p.m. en la cuadra 1500 de Stella Street, en las afueras de Gospel Tabernacle Church, indicó la dependencia. El nombre del hombre fue dado a conocer. Daniel Earl Hammack, de 60 años, fue arrestado ese mismo día por la tarde en relación con el tiroteo. Hasta el cierre de esta edición el sospechoso se encontraba recluido en la cárcel del condado de Tarrant bajo un cargo de asesinato; su fianza no había sido establecida hasta el momento. Hammack trabajó en el Departamento de Agua de Fort Worth, según el Fort Wort Star Telegram. La Policía señaló que no estaba segura si el tiroteo tenía alguna conexión con la mencionada iglesia. “Aún estamos investigando los hechos”, manifestó en una declaración escrita Phillip Hall, quien se identificó como el abogado de Hammack. “Pero según los informes iniciales, al parecer se trató de un caso de defensa propia”. El médico forense del condado de Tarrant dará a conocer el nombre de la víctima después de que se haya notificado a su familia.

ASESINATO EN OAK CLIFF Crime Stoppers ofrece hasta $5,000 a la persona que ayude a arrestar al presunto asesino de un hombre de 37 años, en hechos ocurridos en el norte de Oak Cliff. Los oficiales encontraron a Keiobi Ryan con múltiples heridas de bala alrededor de las 7:50 p.m, hace unos días en la cuadra 460 de South R.L. Thornton Freeway. La Policía informó el pasado lunes que Ryan fue llevado a un hospital, donde fue declarado muerto. Testigos afirmaron a la Policía que el hombre armado huyó. La institución policial no tenía una descripción detallada del sospechoso. Se solicita a las personas que tenga información sobre la muerte de Ryan, llamar al detective Christopher Walton al (214) 671-3682 o enviar un correo electrónico a christopher. walton@dpd.ci.dallas.tx.us.

TIROTEO FATAL La Policía de Dallas expresó su esperanza de que alguna persona pueda reconocer a un hombre que está siendo buscado en conexión con un tiroteo fatal en un motel en Old East Dallas. Los oficiales respondieron alrededor de las 11 p.m. a una llamada de una balacera sucedida en el Best Western Cityplace Inn, ubicado en North Central Expressway, cerca de North Fitzhugh Avenue. La víctima, Francisco Muñoz, de 22 años, fue encontrado tendido en el estacionamiento, dijo la policía. El hombre latino había fallecido antes de llegar al hospital. Muñoz pudo haber sido amigo de una mujer que había ido al motel con el pistolero, informó KTVT-TV (Canal 11). Según los informes, a la mujer no le gustó lo que estaba sucediendo en el motel y llamó a Muñoz, quien recibió un disparo cuando llegó, informó la estación. El lunes, la Policía liberó imágenes de vigilancia que, según dijeron, mostraban al presunto tirador con una pistola en un estacionamiento. Se solicita la ayuda de la comunidad para que brinde información sobre la identidad del hombre sospechoso de este asesinato. Las personas deben llamar al detective Jacob White al (214) 671-3690, o enviar un correo electrónico a jacob. white@dallascityhall.com.