El único premio que pudo ganar New York Yankees en 2021

Share on Twitter

Share on Facebook

Los Mulos del Bronx no se fueron con las manos vacías en 2021, aunque seguramente no era el premio por el cual querían aparecer en los registros de MLB durante la recién terminada campaña.

La temporada 2021 de la Major League Baseball (MLB) bajó el telón de otra campaña más. Muchos juegos, acción y adrenalina invadieron los terrenos de los Estados Unidos, con New York Yankees como uno de los equipos protagonistas.

Sin embargo, la zafra de los ‘Mulos del Bronx’ terminó en otro año de decepciones sin poder alzar el trofeo de la Serie Mundial. Tras ser la novena más histórica del circuito rentado, la presión por ganar siempre estará presente para los Yankees.

Mucho más sabiendo que no saborean las mieles del triunfo desde 2009, es decir, 11 campañas en búsqueda del anillo número 28 que no han terminado de la mejor manera. Aunque, al menos en 2021 el nombre del equipo saldrá en los premios de MLB.

El único reconocimiento de New York Yankees en 2021

Recientemente, la Major League Baseball reveló los ganadores del prestigioso Guante de Oro 2021, donde destacó la presencia de un ‘Mulo’. Se trata de Joey Gallo, quien hizo de las suyas para adjudicarse el premio gracias a su extraordinaria defensiva.