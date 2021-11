¿Juego sucio o mala suerte? La lesión del defensor de los Panthers que provocó Mac Jones

En el juego de la semana 9 en la NFL 2021 en el que New England Patriots venció a Carolina Panthers por 24 a 6, hubo una jugada que generó polémica y puso al mariscal de campo novato Mac Jones bajo la luz de las críticas, tras torcerle el tobillo al defensor Brian Burns.

La jugada en cuestión generó tanto revuelo que muchos jugadores y entrenadores de los dos equipos tuvieron cosas que decir al respecto; el compañero de Burns, Haason Reddick, dijo que la jugada fue «completamente sucia», mientras que su entrenador en jefe, Matt Rhule, pronunció, «No sé que se le pasó por la cabeza a Mac. Mi trabajo es defender a mis jugadores. Amo a Mac Jones como jugador, pero no sé qué pasó por su cerebro».

Por suerte, el ala defensiva evitó una seria lesión, salió por un par de jugadas y volvió a entrar, sin embargo esta semana está siendo evaluado por un esguince de tobillo que se provocó en mencionada jugada. Tanto Bill Belichick como Jones explicaron que creyeron que defensivo tenía la pelota, y por eso hizo el infame tackle.

La fea jugada de Mac Jones sobre Brian Burns

El QB de New England fue capturado por Burns que también le provocó el balón suelto. Con Mac en el piso, este gira y lo primero que hace es tirar a su rival de vuelta al suelo agarrándole y torciéndole el tobillo, lo que provoca la lesión y desata todo el dolor en el jugador indefenso.

Al ver varios ángulos, la excusa del egresado de Alabama y su entrenador no parecen posibles, y esto debería tener una respuesta rigurosa por parte de la NFL, que hasta ahora solo ha pronunciado que podría recibir una posible multa, pero nada más.