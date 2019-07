EL PAPELON DE AMLO

El tema de esta columna también podría llamarse… “No que ¿no”?

Un hombre pasaba por una casa en donde en la puerta había un perico que

siempre que pasaba el hombre le chiflaba fiuuuuu fiuuuu.

Un día el hombre se disfrazó de bombero. Al momento de pasar enfrente

del perico, el perico le chifló… fiuuu fiuuu.

Al día siguiente el hombre se disfrazo de policía. Al pasar por la casa del

perico… fiuuuu fiuuuu. El perico le volvió a chiflar.

La idea se le vino de vestirse de doctor. Pero al pasar por la casa una vez

mas el perico… fiuuuu fiuuu. El perico lo reconoció y le volvió a chiflar.

El hombre cansado decidió vestirse de mujer. Y pues pensó que ahora si el

perico no lo iba a reconocer. Al pasar una vez mas por donde estaba el

perico, el perico le volvió a chiflar fiuuuuuuuuuuuu fiuuuuuuuu, pero esta

vez no solo le chiflo, si no que le dijo… NO QUE ¿NO?.

Pareciera que nos gusta recalcar estas expresiones cuando tenemos la

razón. Pero no cuando nos las dicen… nos cala ¿verdad?

Esto viene por lo que está pasando en México con su presidente AMLO.

En campaña muy gallito, ahora que es presidente… salió muy pollo.

No es lo mismo andar en campaña… que ya ser presidente.

Es verdad que nunca me ha pasado AMLO… eso lo tengo desde que se

lanzo por primera vez a la presidencia de México.

Nunca me ha pasado porque siempre lo he considerado un populista. Que

se aprovecha de la ignorancia de la gente.

Podría enumerar las cosas por las que lo considero populista, pero creo

que no es necesario. Hay gente que lo adora y lo cree el mesías y no va a

creer lo que uno le diga. Los que no lo consideran así y están de acuerdo

pues no hay necesidad de hacerlo.

Esto me recuerda a un pensamiento que leí hace muchos años y que lo he

hecho mío… “No tengo porque dar explicaciones. Mis amigos no las

necesita y mis enemigos no me las van a creer”.

Solo quiero mencionar lo que últimamente está pasando en México con lo

de los inmigrantes.