CLAVE: HORMIGAS

Vieras que no tengo tiempo para esas cosas… no me gusta perder tiempo

en detalles en los cuales no puedo hacer nada… pero tú no ¿verdad?

Es muy cierto lo que me dices de que todos los animales se divierten de

una u otra manera… hasta los mosquitos lo hacen volando fastidiando a

quien se le pone en frente… pero las hormigas, pareciera que están

trabajando en una maquiladora ¿verdad?

Hace tiempo (cuando me gustaba perder tiempo a lo bruto…) me dí a la

tarea de observarlas.

Nunca las vas a ver platicando

Nunca las vas a ver haciendo sus necesidades fisiológicas.

Nunca las vas a ver haciendo algo diferente a lo que hacen las demás.

Nunca las vas a ver sonriendo.

Nunca las vas a ver bebiendo.

Ellas no tienen problemas con la ley.

Nunca las vas a ver presas.

Nunca las vas a ver en fiesta o pachangas.

Nunca las vas a ver peleando.

Nunca las vas a ver aprovechándose de sus hermanas.

Nunca las vas a ver dormidas.

Nunca las a ver en grupitos.

Nunca las vas a ver haciendo el sexo.

Nunca las vas a ver haciendo tiempo.

Después de considerar todo esto… ¿quieres saber si las hormiguitas no se

rozan de tanto caminar?

¿En serio? ¿Es verdad que tu cerebro no te da para mas?

¿Qué importa si se rozan o no las hormiguitas?

¿Qué importa que es lo que se ponen entre sus piernitas… no tienen

piernas como nosotros… las patitas de ellas están muy separadas, así que