EL FIN JUSTIFICA EL MEDIO

Llega un nuevo director al manicomio. Quiere hablar personalmente con

los internos… así que los va pasando de uno en uno.

–

Y tu ¿quién eres?- pregunta el nuevo director

–

Yoooooo soy Napoleón Bonaparteeeeee!!!!!

–

Bien, el que sigue… y tu ¿quién eres?

–

Soy Napoleón Bonaparte.

–

Pero, ya tenemos un Napoleón

–

No me importa… yo soy Napoleón.

–

Bien, el que sigue… y tu ¿quien eres?

–

Yo soy Napoleón Bonaparte… si señor.

–

¿Otro Napoleón? Ya tenemos dos y contigo tres… el que sigue.

Tu

quien eres?

–

Soy Napoleon Bonaparte

–

No puede ser, ya tenemos tres y contigo son 4.

Esto no es posible.

El director manda reunir a todos los loquitos y les dice que eso no puede

ser… solo puede haber un Napoleon Bonaparte.

–

Como que no se puede? Quien dijo que no se puede- pregunta una

loquita

–

Y tu quien eres?

–

Soy Josefina.. la esposa de los cuatro Napoleones.

Golosa la condenada loquita… se me hace que no estaba tan loquita.

Que, ¿qué? JA JA JA JA JA JA JA JA JA… deveras que empezamos bien el

año. Había leído artículos chistes, comentarios y un montón de cosas

empezando el año… pero esto que leí, sí que me hizo reír. Bueno, en lo

particular me hizo reír. A lo mejor a usted no, y pues también es creíble.

Ahora resulta que es saludable llorar por tu ex. Estamos hablando del

rompimiento del matrimonio.

Cuantas veces hemos escuchado cuando un matrimonio rompe, decirle a

quien tenemos a la mano que no llore.