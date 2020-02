CLAVE: LA H MUDA

CLAVE: CAMELLO

DIOS… DIOS… de verdad que ahora si te pasaste… en serio, creo que lo

que debería de hacer es mejor encerrarme en mi monasterio personal y

nunca mas salir… ni para que me de sol. Esto esta mortal.

Ya me imagino la gran mente que has de tener para albergar tanta

ignorancia (idiotes en el lenguaje castellano), dije mente… porque el

cerebro los humanos lo tenemos iguales… bueno, casi iguales.

Uno de estos días me voy a poner a investigar cómo es que hacen trabajar

el cerebro para sacar tanta tontera que de verdad que si hubiera un

concurso de este tipo… se batallaría para dar el primer premio.

Cómo se te ocurre asegurar que la joroba de los camellos son sus senos…

de verdad que mas inutilidad no se podrá encontrar lejos de ti.

No sé si esto es tuyo o te lo pirateaste de no sé dónde, pero en serio que

si es idea tuya pues creo que te has ganado el premio y te prometo que si

se inventa otro premio por el estilo te lo voy a dar… en serio. Te lo has

ganado a pulso y te felicito porque si tu acumulas todas esas tonterías

nosotros estaremos libres de cualquier tarugada que ande por ahí,

porque tu estarás ahí para hacerla tuya.

Por si acaso no lo sabías… todos los camellos y camellas tienen joroba,

unas más que otras. Si las jorobas fueran senos, entonces los camellos

tendrían que tener manos, sabes lo que te estoy diciendo ¿no? o es que

¿necesitas que te lo esplique con bolitas y palitos?

Además, para tu conocimiento… si las jorobas fueran de verdad senos…

pues las camellas usarían brasier porque los camellos no las iban a dejar

que anduvieran por ahí enseñando “sus cosototas”… ¿no crees?

Bueno, eso es lo que pienso y creo. Aunque creo que ahora con eso de la

diversidad de genero ya no se sabe si si, o si no no.

También esta si las camellas se sienten muy camellas… y los camellos

menos camellos… creo que mejor le paro aquí porque ya me hice bolas.

De todas maneras las jorobas no pueden ser senos porque no se les ve los

pezones… y además están muy altas para los camellitos.