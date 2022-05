EL DOCTOR BILL GATE

La misa estaba empezando tarde.

El cura ya desesperado no sabía cómo hacerle entender a sus feligreses que estaban llegando tarde a misa.

– He descubierto por qué siempre están llegando tarde a misa-

Los feligreses agachan la cabeza.

– A poco creen que no me iba a dar cuenta de lo que le está pasando a mi congregación.

Los feligreses siguen con la cabeza agachada, mientras siguen llegando más personas a la misa.

– He descubierto que llegan tarde porque se quedan viendo al “Chapulín Colorado” ¿cierto?

La congregación entera no se atreve a levantar la cabeza.

– ¿“Tengo o no tengo razón”?

La congregación asienta con la cabeza.

– ¿Ven lo que les digo?… “Lo sospeche desde un principio”. ¿Tienen algo que decir?

Nadie dice nada.

– Aha!!! No contaban con mi astucia ¿verdad?

Antes se respetaba el domingo… “Día del Señor”.

No sé cuantos sabatistas hay en Inglaterra, pero los que hay se están muriendo de coraje.

No sé si lo de la pandemia dio como resultado lo que está pasando.

Ahora resulta que el fin de semana ya no es del Señor… es de la familia. Los ingleses están cambiando el sistema religioso… (ya tienen tiempo) Ellos prefieren ir a misa entre semana que el sábado o domingo. ¿Qué por qué? Sencillo.

Entre semana la misa dura menos tiempo que el domingo… el domingo hasta se quedan dormidos con los mensajes largos que dan los curas.

Además… sus aportaciones siguen siendo las misas (que es lo que les importa).

El fin de semana prefieren ir de compras o estar con su familia.

Bueno hay cosas que hacerle a la casa… y que mejor el fin de semana para hacerlo que entre semana… total, Dios puede esperar.

Además hay que considerar que los mejores partidos de futbol se dan los fines de semana…me refiero en el Reino Unido.

Los hijos… ¿cuándo hacen deporte? Los fines de semana ¿no?

Así que no se diga más… Dios puede esperar, ¿No?

Además lo que Dios quiere es el corazón ¿no? que poca… en serio que sí.

La policía ya estaba cansada de que la persona detenida no “cantara” por las buenas su delito… así que no le quedó de otra más que hacer lo que sabe hacer muy bien… empezó la tortura. AMLO no lo hubiera permitido, ya que él dice que “abrazos no balazos”.

Pero parecía que se hacía el difícil el detenido.

Lo seguían golpeando y golpeando… y nada.

Ya el pobre tenía su cara desfigurada de tanto golpe.

Cuando estaban por darle otra “calentadita” entra el jefe de la policía y se les queda viendo incrédulo a lo que sus ojos estaban viendo.

– Pero que tienen hijos de su…*&^%$#@$^&… (Traducido al español cotidiano es… hijos de María Morales) ¿qué es lo que están haciendo?

– Con la novedad mi comandante de que entre más lo golpeamos, más se parece a la foto-

– De que foto están hablando hijos de… Maria Morales?-

– Mire mi jefe…- y le enseñan una credencial

El jefe ve por un lado la credencial, por otro lado, la voltea y les pregunta… ¿de que foto me estan hablando?

– De esta mi jefe…- y se la señalan.

– ¿Esta? Si serán bestias… esta no es una foto, es su huella digital.

Algunas de las cosas que mi padre me enseñó es a respetar a las personas… pero hay unas que no se dan a respetar.

Por ejemplo: ¿Qué carajos sabe Bill Gate de medicina? No quiero ser presumido ni nada por el estilo, pero creo que Gate se está pasando de listo. Y es que tengo o no tengo razón. Bill Gate acaba de decir que lo peor del coronavirus esta por venir… que poca madre tiene este hombre. Ya nos dimos cuenta de que el coronavirus no es otra cosa mas que un virus de la gripe. No lo digo yo, lo dicen los libros de medicina. Un virus que muta… de vez en cuando, pero que muta nada más. Lo que pasa es que ya nos vieron la cara de asustados que ya les gusto tenernos en sus manos.

¿Ha oído hablar de la variante XE? ¿No? Déjeme decirle que es una mezcla de… ¡Dios!!!!! Me da miedo, mucho miedo, mucho miedo mucho miedo. Es una mezcla de Ómicron y su sub-linaje BA.2. JA JA JA JA JA JA.

Esta cepa fue descubierta en Inglaterra, pero ya se ha presentado en

Tailandia, Brasil, Japón e India. Qué curioso ¿no? En esos lugares mutó exactamente igual que en Inglaterra… en serio, que poca madre… si es que tienen.

