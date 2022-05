DOBLE MORAL…

Llega la hija a la casa de sus padres después de muchos años de ausencia. Toca a la puerta y su padre es quien abre.

El papá todo destanteado le pregunta qué quien es…

– ¿No me reconoces papá? Soy tu hija la mayor-

– No puede ser, mi hija nunca se vestiría como una prostituta… mira nada más como andas con esa falda minúscula que más bien parece un cinto. Se te ve todo lo de arriba, impúdica, descarada…

– Papá, es que soy una prostituta-

– Largo de aquí. En esta casa no hay lugar para ti… descarada. Me das asco, pena, vergüenza…-

– Ok, papá, solo venía a darte las llaves de ese carro Mercedez-

El papá se asoma a la calle y es cierto. Un Mercedez estacionado en la calle.

– Pero también quiero dejarte estas tarjetas del banco. He puesto una muy buena cantidad de dólares a tu nombre. Y, por último, estas llaves son de una casa que compré para ti y mamá, esta es la dirección. Nos vemos. Los quiero mucho papá.

El padre todo sorprendido no sabe que decir… cuando su hija se va retirando le grita…

– Hijaaaaaa!!!!!!!! Espera. ¿Qué me dijiste que eres?

– Prostituta papá, prostituta-

– Perdóname hijita de mi alma y corazón. Yo escuché que dijiste que eras protestante.

¿Cómo se le puede llamar lo que hizo el papá? ¿Doble moral? ¿Hipocresía? Yo diría que se le puede llamar convenenciero… doble moral se escucha más de caché.

¿A poco no somos de doble moral cuando nos conviene?

Esto que voy a escribir pasó ya algunos años, pero me llamó mucho la atención lo que hizo esta señora.

A Enedina Vance, residente de Ohio se le ocurrió poner una foto de su bebé de 6 meses de edad en Facebook… ¿tiene algo de malo? Claro que no. Todo el mundo lo hace, ¿qué no?

Pero, es que no fue tanto la foto lo que ha provocado controversia. Resulta que en la foto aparece su bebé con un piercing en la mejilla. Guaooooo!!!! Que atrevida ¿no? y más aun lo que escribió: “sé que me lo va a agradecer (refiriéndose a su hija). Ella es mi bebé y puedo hacer lo que quiera con ella. Yo tomo sus decisiones hasta los 18 años. No necesito permiso de nadie.

No falto la reacción de la gente. Hubo quienes le dijeron que iban a llamar a la policía para que le quitaran la custodia.

Lo que la gente no contaba es que esto era precisamente lo que ella buscaba… llamar la atención.

Vance es una activista que está en contra de que a los bebes les pongan aretes y en contra de que a los bebes les hagan la circuncisión.

Ella pregunta… ¿cuál es la diferencia entre un piercing en la mejilla y el arete en la oreja de un bebe?

Esa pregunta también la haría yo. ¿Por qué carajos le ponen aretes a los bebes? Ellas no lo han pedido… o ¿si?

¿Que acaso ignoran el dolor que tienen los bebes cuando le están agujerando la oreja? ¿O que, creen que es un placer para los bebes eso que les hacen?

¿Acaso le piden permiso a los bebes para ponerles aretes?

¿Cuántas de esas personas que le reprocharon lo de su hija están de acuerdo en que les pongan aretes o en la circuncisión a los bebes?

¿O es que si hay diferencia? Porque no la veo.

Cuando veo a una nenita con aretes… me da cosa. Me da un no sé qué, que qué se yo. Una bebita inocente que no se puede defender. Pero, en fin.

¿Sabe? Se me olvidó decirle que la foto que puso Vance es una foto alterada. La bebé no tiene nada en su carita. Puso la foto para provocar la controversia… o sea que le salió a pedir de boca.

Pero ¿a poco no es cierto que para unas cosas somos muy moralistas? si nos conviene

Todo estaba muy bien en lo que cabe… en lo que no, es en lo que dijo que ella como madre puede hacer: tomar decisiones hasta que ella (la bebé) tenga 18 años de edad… JA JA JA JA JA JA JA JA. Caray, ojalá y así fuera. Pero bien sabemos que ya para los 10 años (si no es que antes) ya se sienten mayores de edad, pero eso ya es otro tema.

Por lo pronto ahí dejo el tema… esta bueno ¿no? de todas maneras, somos muy moralistas para unas cosas y para otras no. Y lo más seguro es que le sigan poniendo aretes a las nenitas. Total, como no les duele a las madres, que lo sigan poniendo ¿no?

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com