Diego Luna y Guillermo del Toro, nominados a los Globos de Oro 2023

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood ya dio a conocer la lista de nominadas y nominados a los Globos de Oro, uno de los galardones más prestigiosos dentro de la industria, que premian lo mejor del cine y la televisión y, este año, han sido dos los mexicanos que se han filtrado en la lista de nominaciones, nos referimos a Diego Luna y Guillermo del Toro.

La temporada de premiaciones ya se acerca y, con ella, la 80° edición de los Globos de Oro ya publicó su lista de nominaciones que, mediante 70 categorías, premiará la excelencia del cine y televisión, en una ceremonia que se llevará a cabo en The Beverly Hilton, un hotel ubicado en Los Angeles, el 10 de enero del 2023.

Esta mañana amanecimos no sólo con la noticia de que las mejores producciones de este año recibirán el reconocimiento que merecen, sino que dentro de ellas se encuentra el trabajo de dos mexicanos; Diego Luna por su actuación en ‘Andor’ en la categoría de Mejor interpretación masculina en una serie de televisión dramática, y Guillermo del Toro por su más reciente película ‘Pinocchio’, la cual se ha destacado en tres categorías; Mejor película de animación, Mejor canción original y Mejor banda sonora.

La producción que cuenta con más nominaciones es ‘The Banshees of Inisherin’, del dramaturgo Martin McDonagh, pues es una de las favoritas dentro de ocho categorías.

Además, en esta ocasión, las plataformas de streaming HBO MaX y Netflix empantaron en el número de categorías que sus producciones fueron tomadas en cuenta, pues 14 de sus proyectos compiten dentro de la premiación, sin embargo es una serie de Star+ la que ha sido considerada en mayor número de ternas; ‘Abbott Elementary’. A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, los Globos de Oro se televisaran, luego de protagonizar una serie de acusaciones por basar su decisiones de qué producciones eran tomadas y cuáles no, basadas en principios racistas, sexistas y faltos de ética, por lo que en esta edición, las y los organizaciones se han comprometido a apostar por la diversidad. Así como ha llamado la atención de la presencia de dos mexicanos dentro de la lista de nominados, no ha pasado desapercibido el hecho de que la cinta ‘The Whale’, dirigida por Darren Arranofsky y protagonizada por Brendan Fraser, ha sido nominada en la que categoría de Mejor interpretación masculina por película dramática. Dicha nominación llama especial atención, pues Fraser señaló el acoso sexual que sufrió por parte de uno de los integrantes de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood que, en el 2003, propinó tocamientos inapropiados a su persona, situación que no sólo lo afectó emocional y psicológicamente, sino que produjo que se le cerraran las puertas dentro del mundo de la actuación, por lo que hace unas semana el actor aseguró que de ser nominado no asistiría a la premiación.