Del Toro revienta Netflix con Pinocho: es la película más vista en el mundo

Guillermo del Toro celebró en su cuenta de Twitter que su reciente cinta, Pinocho, se encuentra en el Top 1 de Netflix en todo el mundo.

El 9 de diciembre fue el estreno de la película en la plataforma, y tras dos días ha llegado a posicionarse en 156 países.

Pinocho, la reciente obra del cineasta mexicano, Guillermo del Toro, se llevó el primer lugar en el ranking de películas en Netflix más vistas en el mundo desde su estreno el pasado nueve de diciembre.

A través de sus redes sociales, del Toro celebró esta noticia, aunque no ha sido el único reconocimiento que ha tenido con este filme, pues la película también fue galardonada como ‘mejor animación’, por “Los Angeles Film Critics Association Awarsd”.

Esta cinta que relata una historia más sombría sobre el popular cuento del niño de madera, si bien está basada en un cuento infantil, trata temas oscuros como la muerte, además de la tristeza y decepción.

Pinocho se convirtió en el debut de Guillermo del Toro en películas animadas, las cual el mismo director mexicano ha dicho que el estilo de película animado es tan importante como todas las demás, ya que lo importante es el mensaje de ésta.

Tal ha sido el éxito de Pinocho que recientemente fue nominada a tres categorías por los premios ‘Golden Globe’; ‘Mejor película animada’, ‘Mejor banda sonora cinematográfica’ y ‘Mejor canción original’ por el tema ‘Ciao papa’.

Pese a la problemática inicial que Guillermo del Toro tuvo al no contar con el apoyo de las compañías de cine para proyectar su creación en las salas de cines en México, la película logró ser aceptada por todo el público.

En la lista de las películas de Netflix más vistas en el mundo que encabeza Pinocho, también se encuentra ‘Troll’, ‘Lady Chatterley’s Lover’, ‘God’s Crooked Lines’, ‘My Name Is Vendetta’, entre otros.

Pinocchio, la nueva adaptación animada en stop-motion de Guillermo del Toro, llegó a Netflix luego de su paso por algunas salas de cine en México a finales de noviembre. Ahora que la película se encuentra disponible en la plataforma de streaming ha sido elogiada por la audiencia, incluso algunos personajes reconocidos de la industria del entretenimiento como Taylor Swift y Stephen King. Esta nueva versión del clásico cuento infantil acaba de recibir tres nominaciones en los premios Globos de Oro del siguiente año y algunos internautas consideran esto esta situación se repetirá en unas cuantas semanas cuando se den a conocer los nominados para los premios Oscar 2023.

De momento, Pinocchio continúa sumando éxitos, fue el mismo director tapatío, Guillermo del Toro quien presumió a través de su cuenta de Twitter que su nueva animación logró posicionarse en el Top 1 de Netflix a nivel mundial, superando otras películas como Troll, Lady Chatterley’s Lover, God’s Crooked Lines y My Name Is Vendetta. “Película #1 de NETFLIX en el mundo!!!”Así festejó Guillermo del Toro el nuevo logro obtenido. Con dos días de haber llegado a Netflix, Pinocho alcanza un 7,9 de calificación en las reseñas de IMDb y un 85% de votación de la audiencia en Rotten Tomatoes.

Guillermo del Toro y su equipo de producción buscarán llevarse a casa las tres estatuillas para las que fueron nominados en la siguiente premiación de los Globos de Oro que se llevarán a cabo el 2023. El director mexicano reconoció sentirse satisfecho con el estreno, luego de su película en cines, luego de que no fuera proyectada en las cadenas más importantes de México: “Después de tanto tiempo buscándola, persiguiéndola, parece muy hermoso poder presentarla”.

Sin embargo, esta nueva versión creada a partir de la visión única del director mexicano, nos deja una serie de elementos a considerar y a puntualizar sobre la importancia de la historia, una que se aleja de lo que hemos visto frecuentemente en pantalla sobre Pinocho, y muy alejada del concepto Disney, incluso ante su remake en live-action en este 2022. Y aquí, desglosamos los mensajes que cambian totalmente al Pinocho de Guillermo del Toro con el de Walt Disney.

La versión de Guillermo del Toro opta por un camino diferente. Tomando la idea principal del cuento de Carlo Collodi, el director mexicano traslada la idea de la obediencia a la desobediencia. En un trasfondo dentro de una época fascista, en donde evidentemente la obediencia es la gran virtud, la desobediencia de Pinocho (Gregory Mann) se siente fresca y rejuvenecedora. La forma en la que se plasma este camino de Pinocho en el mundo, no es por ganarse la vida, por portarse bien, sino, como bien lo describe su creador, es aprender a ser humano. Apegarse a sus ‘defectos’ y a sí mismo, dando un giro a la historia que pasa de lo que Pinocho aprende del mundo y por ende, en un buen niño; a uno en donde aprende quien es y cómo es ser un ser humano.