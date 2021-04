Diego Boneta promueve en holograma atractivos de Los Ángeles, California

Share on Twitter

Share on Facebook

El actor Diego Boneta se convirtió en el primer mexicano en grabar un holograma de última tecnología para hacer promoción de los atractivos de la ciudad de Los Ángeles, California.

Durante una fiesta que se ofreció en el Ex Convento de San Hipólito, en el holograma en el que aparece el actor mexicano se lanzó un concurso en Instagram en tiempo real para ganar un viaje a la ciudad angelina. “Esta es una noche en la que celebramos a una de mis ciudades favoritas del mundo, mi hogar lejos de casa: Los Ángeles. Gracias a los avances de la tecnología estoy físicamente en Los Ángeles en este momento, no es tan difícil de creer, ustedes también podrían estar aquí, ¡porque estamos a tan sólo tres horas y media de México!”, expresó Boneta.

El recurso tecnológico sorprendió a los asistentes quienes ovacionaron la aparición y la invitación del artista mexicano a visitar la capital mundial del entretenimiento. En la experiencia virtual Boneta mencionó sitios emblemáticos de la ciudad como el Observatorio Griffith, el letrero de Hollywood, la playa en Malibú, Abbot Kinney en Venice, el nuevo museo de Downtown, The Broad y El Floridita. “Los Ángeles es una verdadera mezcla de culturas y gastronomía donde podemos probar platillos de todas partes del mundo – ¡siempre hay algo para todos!”, indicó. Antes de Boneta sólo el astro del baloncesto Kobe Bryant había realizado un holograma para promocionar la emblemática ciudad estadunidense.