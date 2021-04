CLAVE: ARRUGAS

Creo poder entenderte a la perfección… aunque no lo creas. Es muy difícil aceptar el paso del tiempo, (aquí tengo que hacer una aclaración, el tiempo no pasa… se acumula) eso es en la mujer. En el hombre no es lo mismo.

Para la mujer es importantísimo el verse bien. Esto no es solo en el vestir, sino más en el cuerpo y cara. Al hombre nos vale un comino la belleza. No nos importa en lo más mínimo.

Nomás para que te des cuenta… ¿qué es lo que más te preocupa en la carta que me has enviado? Tus arrugas ¿no? me pides que te diga que es lo que uso para verme más joven. Nada, es la respuesta. Para serte sincero la foto que estás viendo en mi último libro no es actual. Esa foto me la tome hace unos 30 años… más o menos.

Lo que pasa es que no estas entendiendo el fin de ese libro. En ese libro mi propósito es ayudar a mantener la juventud. Voy a ver si te lo puedo explicar un poco mejor.

Nunca ha sido mi propósito recetar medicina, cremas, ejercicios… nada de eso. Eso es para gente que no tiene otro que hacer más que hace perder el tiempo y dinero. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es hacerles la vida más fácil… más llevadera.

Así que lo que te estoy diciendo es que hay maneras de mantener la belleza, la juventud… pero en fotos, pinturas, videos. No sé si me estoy explicando. Es por eso que… puse una foto de mi juventud.

Olvídate de todo lo que el mundo dice sobre las arrugas… para mí no son otra cosa más que experiencias de la vida.

¿Sabes? Nunca lo he dicho y esta es la primera vez que lo voy a hacer. Mis arrugas no son de preocupaciones… es porque me divierto con lo que veo, con lo que me pasa… con lo que no sé que va a ser mañana.

CLAVE: MASCOTA

No sé cómo decirte sin que te sientas, ese es un defecto que tengo.

Ya lo decía mi padre… “por ser de esta manera vas a tener muchos problemas con los que me rodean”. No me gusta hacerlos sentir mal, creo que Dios no me trajo a este mundo a eso.

Pero, no me queda de otra más que decirte las cosas como son y como deben de ser. Alguien te lo tiene que decir.

Tu madre me mandó una carta en donde me dice el problema que estas teniendo con tu mascota. Si tuvieras menos de 10 años entendería muy bien lo que estas tratando de hacer… pero a tus 40 años de edad, creo que algo no está bien en ti.

¿Sabes? Mas que nada creo que estas actuando inconsciente… muy inconsciente. Nomás dime, quien en sus tres sentidos (ya no cinco, menos seis) se le ocurre sacar a su pececito para abrazarlo, acariciarlo. ¿Qué acaso no te das cuenta de que no es un mono de peluche?

¿Qué es lo que pasa por tu mente? Nada ¿verdad? No te alcanza como para pensar lo mal que le estás haciendo a tu mascota que su ambiente es el agua. ¿No te das cuenta de que sacarlo de su natural ambiente y ponerlo en una pecera ya es mas que suficiente? Te importa un comino ¿verdad?

Ya hablé por teléfono con tu madre. Le recomendé que te comprara una Tortuga y que regalara ese pobre pececito.

No necesitas una mascota… ya estas grandecito como para andar mordiendo tu cobija. Ya déjate de esas cosas. Ayuda a tu padre con la podada de la yarda, reparando lo que está mal en tu casa.

Sal y busca en que matar el tiempo. Ve a la plaza, ve al Mercado… a donde tengas que ir, pero por el amor a la virgen del chorrito deja en paz a tu pececito.

En cuanto a lo otro que mencionas… creo que no te puedo ayudar. Y no veo quien lo pueda hacer.

Mira que tener un animal de mascota te la paso… pero ¿un virus? Creo que… ¿volviste a fumar esa madre? Lo que es no tener que hacer.