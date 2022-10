Deficiente, el combate de Dallas contra el fentanillo

Share on Twitter

Share on Facebook

Alertan padres, Policía y políticos sobre el peligro de esta droga

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Chance Nash, al igual que muchos otros jóvenes tejanos, se enfrentó cara a cara con su mortalidad después de una sobredosis.

Su llamada de atención fueron tres dosis de Narcan, un medicamento de reversión de opioides que salva vidas.

“Siempre esperé y quise más de la vida y pensé que lo había encontrado en las drogas”, dijo el joven de 18 años, que ahora se está recuperando de una adicción al fentanilo en Phoenix House. Su dramática vivencia la vertió en una mesa redonda sobre la crisis del fentanilo organizada por el senador de Texas John Cornyn.

Las sobredosis entre los jóvenes, como Nash, casi se han duplicado desde el primer año de la pandemia, alertó el presidente y director ejecutivo de Children’s Health, Chris Durovich. El aumento, enfatizó Durovich, se debe en parte a la creciente presencia de fentanilo y una desconcertante crisis de salud mental entre los niños.

El fentanilo, un opioide sintético, cobró la vida de más de 1,600 tejanos el año pasado, dijo Cornyn en el Centro de Especialidades de Salud Infantil en Dallas.

“Este es un llamado a las armas”, dijo el senador republicano después de aproximadamente una hora de discursos apasionados de líderes locales, defensores y madres que han perdido hijos por envenenamiento con fentanilo.

“Es hora de que hagamos un compromiso, no solo aquí en Dallas, no solo en Texas, sino en todo este gran país, de que no vamos a tolerar esto como el statu quo nunca más”, aseveró.

DALLAS:

ALERTA

Mientras tanto, el fiscal de distrito del condado de Dallas, John Creuzot, abogó por el Programa de Aplicación de Mapeo de Detección de Sobredosis en la reunión del comité de seguridad pública de la ciudad debido a la crisis de sobredosis y adicción de la nación, que según los expertos en salud ha sido impulsada en los últimos años por la creciente presencia de fentanilo y otros sintéticos opioides.

Creuzot dijo que el condado de Dallas es uno de los pocos condados a nivel nacional que tiene “muy poca participación” en el programa por parte de los municipios.

“Una de las cosas que no hacemos bien, o lo mejor que podemos, es entender el impacto de la adicción a las drogas que puede llevar a una sobredosis y una sobredosis que puede llevar a la muerte”, dijo Creuzot.

Creuzot compartió datos de la oficina del médico forense que mostraron que hubo 1167 muertes por sobredosis en la ciudad de Dallas entre 1990 y 2010, lo que se compara con 1218 muertes por sobredosis en la ciudad entre 2011 y 2020.

La ciudad con el segundo total más alto de 2011 a 2020 fue Garland, que tuvo 149 muertes por sobredosis, según los datos del médico forense compartidos por la oficina del fiscal de distrito. Le siguieron Irving con 138, Mesquite con 123, Grand Prairie con 43, Farmers Branch con 37, Richardson con 36, Rowlett con 19, Carrollton con 18 y Addison con 17.

MORTAL

USO

El fentanilo, de 50 a 100 veces más fuerte que la morfina, se desarrolló para controlar el dolor durante el tratamiento del cáncer, según la Administración de Control de Drogas de EU. Pero se abusa debido a la poderosa naturaleza de la droga.

Cornyn introdujo una legislación para combatir la epidemia, incluida la Ley de Reautorización del Programa de Colaboración de Justicia y Salud Mental, que financia recursos para tratamientos de trastornos por abuso de sustancias. El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en el Senado de los Estados Unidos a fines de junio y está pendiente en la Cámara de Representantes.

David Atkinson, director médico del Programa de Recuperación para Adolescentes de Children’s Health, dijo que las sobredosis fatales de opioides entre los adolescentes del norte de Texas están aumentando, y muchos adolescentes no saben que están usando fentanilo, que se puede mezclar con otras drogas. Una cantidad de fentanilo del tamaño de la punta de un lápiz puede ser letal, dijo Cornyn.

TESTIMONIOS

DE MUERTE

Patricia Hammad dijo que usar la droga es como «jugar a la ruleta rusa». Su hija Cassandra Saldívar, de 22 años, murió después de tomar una pastilla mezclada con fentanilo. Su hija recurrió a las drogas para hacer frente a la ansiedad.

La hija de Kathy Travis, Jessica Duke, murió hace 261 días, luego de tomar drogas mezcladas con el potente opioide.

“Mi hija no quería morir, pero esta droga la mató”, dijo Travis.

La Policía de Dallas indicó que el fentanilo se encuentra comúnmente en píldoras recetadas falsificadas y aparentemente inocuas. Desde 2019, el departamento incautó más de 15,000 gramos de fentanilo e impuso medidas punitivas contra los narcotraficantes, dijo el subjefe Michael Igo durante la mesa redonda.

El alcalde de Dallas, Eric Johnson, llamó a la epidemia “una fuerza destructiva”. Los funcionarios de la ciudad han abogado por un software de mapeo para rastrear dónde ocurren las sobredosis. La ciudad aún no se ha comprometido a usar el software.

“La droga en sí misma no es el enemigo: son las personas que las promueven, las personas que las fabrican, las personas que las venden, las personas que las traen a nuestras ciudades”, acusó.

PALABRAS,

NO HECHOS

El gobernador de Texas, Greg Abbott, lanzó también la campaña «One Pill Kills». El gobernador anunció nuevos proyectos de ley que se presentarán en la próxima sesión legislativa para que Narcan esté más disponible y acusar a las personas de asesinato si distribuyen la droga y mata a alguien.

El fiscal general de EU, Merrick Garland, quien también habló en la conferencia de la Asociación Internacional de Jefes de Policía en Dallas, manifestó que el Departamento de Justicia está comprometido a combatir la epidemia. Dijo que una operación policial reciente de cuatro meses incautó 36 millones de dosis letales de fentanilo en comunidades de todo el país.

Cornyn pidió una acción y educación más fuertes y radicales desde cualquier sitio hasta la Casa Blanca.

“Las personas de todas las edades deben ser conscientes de esta amenaza para la salud pública para que en nuestras escuelas, nuestros maestros y consejeros puedan hablar con sus hijos en edad escolar”, dijo Cornyn. “En casa, los padres pueden hablar con sus hijos y hablar sobre los peligros de tomar solo una pastilla”.

CRISIS

DE DROGAS

“Martin Heitzman, amado por muchos”.

El marmol recién inscrito, colocado por amigos en el jardín de niños de la Iglesia Católica Santo Tomás de Aquino, recuerda a un joven de 23 años cuya causa de muerte debería conmocionarnos a todos.

Envenenamiento por fentanilo, un homicidio inducido por drogas por una pastilla que mata.

Este opioide sintético letal, un complemento barato en las píldoras recetadas falsificadas que aparecen cada vez más en el norte de Texas, es tan probable que se encuentre en el «fármaco de estudio» falso Adderall que su hijo compra en el baño de la escuela como en el «Xanax» que reduce la ansiedad” comprado a un distribuidor de dos bits.

Como la mayoría de nosotros, los residentes de Lakewood, Judie y Daragh Heitzman, no sabían casi nada sobre el fentanilo. Dudan que su hijo Martin tampoco lo haya hecho.

“Daragh, como médico, conocía sus usos médicos, pero no sabíamos que se había convertido en un veneno homicida”, me dijo Judie.

“Martin no necesitaba morir. Esto no tiene por qué pasarle a nadie más”.

Martin es cada niño y los Heitzman son cada familia.

“Mi propósito en este momento es decirle a la gente que te puede pasar a ti”, dijo Judie. “Solo se necesita una pastilla”.

FUTUROS

DESTRUIDOS

Martin, el mayor de los dos hijos de Heitzman, era atlético, popular, guapo y carismático. Amaba a sus perros, el aire libre y el fútbol en el patio delantero bajo la lluvia.

Sus compañeros de clase en la Escuela Preparatoria Bishop Lynch no pueden recordar un día en que Martin no les haya dado motivos para sonreír y reír. Los recuerdos hechos con él en tres horas fueron más duraderos que los que nadie más pudo proporcionar en 300 años.

Pero Martin también se enfrentó a las diferencias de aprendizaje y las dificultades escolares exacerbaron su ansiedad.

Después de sus años de primaria, asistió a la Escuela Shelton, donde el enfoque personalizado impulsó su desempeño académico. Pero se sintió estigmatizado, por lo que sus padres lo dejaron inscribirse en Bishop Lynch en su primer año.

Judie y Daragh miran hacia atrás y ven cómo los desafíos de los académicos tradicionales y altamente competitivos exacerbaron la ansiedad de su hijo y la creciente necesidad de automedicarse.

En su tercer año, Martin formó parte del equipo universitario de fútbol, ​​pero jugó solo un partido antes de que una calificación reprobatoria lo sacara de la lista. “Ese fue su salvavidas para la normalidad y cuando se lo quitaron, las cosas empezaron a ir cuesta abajo”, recordó Judie.

No pasó mucho tiempo antes de que el abuso de sustancias arruinara la vida de Martin.

PURO

CAOS

Los programas de rehabilitación funcionaron hasta que dejaron de hacerlo. Se destacó en un internado terapéutico en Idaho, solo para dejarlo tan pronto como cumplió 18 años. Una breve temporada en Texas Tech terminó cuando regresó a casa.

“Fueron seis o siete años de puro caos”, dijo Daragh.

Después de un período de rehabilitación el año pasado, Martin pareció dar un giro. Juró que había terminado con la automedicación de la ansiedad que había tratado de ocultar durante tanto tiempo. Finalmente había comenzado a creer en sí mismo y en su propia valía.

La noche de noviembre antes de que Martin comenzara un nuevo trabajo en General Motors, habló sobre la búsqueda de un apartamento y la perspectiva de unas vacaciones familiares. “Había trabajado muy duro para darle la vuelta”, recordó Judie. “Pude ver que había comenzado a salir de eso”.

Luego, la ansiedad que lo había desafiado durante tantos años comenzó a surgir.

Cuando le preguntó a Judie si tenía un medicamento que la ayudaría, ella le recordó por qué ese no era el siguiente paso correcto. Pero ella prometió que irían al médico después del trabajo y verían qué sería seguro para él tomar.

Martin luego se fue de la casa por un corto tiempo. Daragh se sintió aliviado, aunque escéptico, al encontrarlo en la cama con la televisión encendida a las 10:45 p. m.

ESTABA

MUERTO

A las 4 am, Daragh lo revisó nuevamente y sintió que Martin no se había movido en toda la noche. Le gritó a Judie que llamara al 911 y comenzó la RCP.

“Pero sabía que estaba muerto”, dijo Daragh.

Cuando la habitación de Martin se convirtió en una escena forense de policías, paramédicos y cinta adhesiva amarilla, Judie encontró una pastilla azul de aspecto farmacéutico en el bolsillo de su hijo y escuchó a un investigador decir que parecía una «M30».

No fue hasta dos meses después que las pruebas cuidadosas mostraron que una pequeña dosis de fentanilo había matado a Martin.

Los peligros de las drogas ilícitas y recetadas no son un titular nuevo. Pero el giro del fentanilo es, y es una historia que no se ha contado adecuadamente a nivel local.

“El fentanilo es la amenaza de drogas más letal que nuestra nación jamás haya enfrentado”, dijo la administradora de la DEA, Anne Milgram, el mes pasado. «Está en todas partes.»

El opioide sintético, fabricado en México y China, es más de 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Dos miligramos, y a veces incluso menos, es mortal.

En 2021, el fentanilo estuvo involucrado en más del 77% de las muertes de adolescentes por drogas, según un informe publicado en el Journal of the American Medical Association.

Hace diez años, incluso hace cinco años, el fentanilo no era un problema predominante. Ahora, incluso si usted es un padre que está seguro de que su hijo no se mezclará con las drogas, es imperativo que comprenda que una pastilla puede ser demasiado.