Critican Gobierno y Concilio plan de la Policía contra el crimen en Dallas

Alcanzó el nivel más alto desde 2007

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- El alcalde de Dallas Eric Johnson y otros miembros del Concilio criticaron el plan de reducción de delitos del Departamento de Policía e instaron a la jefa de esa corporación establecer objetivos más agresivos después del año más violento de la ciudad desde 2007.

La titular de Policía, U. Reneé Hall, informó al consejo completo en la reunión del Comité de Seguridad Pública, donde los funcionarios electos de la ciudad la acribillaron a preguntas y criticaron su estrategia para reducir los delitos violentos en un 5 por ciento. En las divisiones de patrullas del sudeste, suroeste y sur central, el objetivo es una caída del 10% en asesinatos y asaltos agravados.

Johnson demandó ver que las tasas de criminalidad de la ciudad vuelvan a los niveles de 2018, lo que significa una reducción del 16% en los asaltos agravados, una caída del 13% en los robos y un 17% menos de homicidios.

Hall respondió que una reducción del 10% en el crimen violento general significaría 971 víctimas menos en la ciudad.

«Desde que leí el plan por primera vez, he quedado claro que un objetivo de una reducción del 5% en la delincuencia violenta en toda la ciudad no va a ser suficiente para mí», aseveró Johnson. «Si no es razonable volver a donde se encontraba nuestra ciudad hace solo un año… entonces me gustaría saber por qué».

La reunión de seguridad pública, la primera de Hall desde que lanzó el plan delictivo 2020 del DPD, se produce después de otro fin de semana violento en Dallas en el que dos jóvenes resultaron heridos durante un tiroteo en un juego de baloncesto de la escuela secundaria entre South Oak Cliff y Kimball y tres personas fueron asesinadas en incidentes separados. En lo que va del año, ha habido unos ocho asesinatos, incluido el tiroteo fatal de un niño de 1 año.

AÑO

VIOLENTO

El año pasado, la ciudad superó más de 200 asesinatos, la tasa más alta desde 2007.

El informe de reducción de delitos de 26 páginas de Hall describe una estrategia basada en datos para reducir los delitos violentos mejorando la coordinación con las agencias locales y utilizando una mejor recopilación de los servicios de inteligencia.

Los planes del departamento de utilizar modelos de terreno de riesgo, una forma de vigilancia predictiva, ayudarán a los agentes a concentrarse en lugares con alto índice de delincuencia, expresó.

«Volveremos a algunos de los mismos lugares una y otra vez», dijo Hall.

Se suponía que los objetivos, que se basaban en datos históricos de delitos, eran realistas, expresó. Los funcionarios pueden cambiar la meta a medida que avanza el año, agregó Hall, y añadió que puede aumentar eso al 10%.

«El objetivo inicial del 5% era un piso, nunca un techo», expicó Hall. “Confiamos en este plan. Nosotros creemos en eso. Creemos que lo vamos a superar».

CRITICAS DE

CONCEJALES

Pero el miembro del Consejo, Cara Mendelsohn, que representa el extremo norte de Dallas, criticó el plan como una estrategia que carece de detalles sobre la implementación o la ambición.

La concejal dijo que era «vergonzoso» ver el plan de reducción del DPD en comparación con el grupo de trabajo voluntario del alcalde, que proporcionó más información sobre los costos y la investigación detrás de las recomendaciones.

«Creo que es exageradamente bajo tener un objetivo del 5%», criticó Mendelsohn. «Si no haces un gol, está bien. Pero si su objetivo es solo el 5%, adivine qué, eso es probablemente lo mejor que haremos».

Los miembros del Concilio también criticaron el plan de Hall para proponer que una agencia externa realice una «evaluación cultural» del Departamento de Policía en el próximo año fiscal. El plan de reducción del delito no reveló ningún detalle, pero la presentación de Hall al Consejo incluyó la evaluación como un costo de $ 300,000.

En conferencia de prensa, Hall manifestó que la evaluación podría analizar cuestiones culturales en el departamento, como las opiniones de los oficiales sobre el trabajo y las estrategias, la mala conducta policial y la responsabilidad.

“Como jefa de Policía, lo ves. Pero lo que necesitamos saber es cuáles son los controladores. ¿Dónde está esta cultura y cómo se manifiesta? ”, apuntó Hall. «La evaluación nos dirá cómo cambiar a donde necesitamos estar».

Adam McGough, presidente del comité, calificó la idea de «loca».

«Si no sabemos cuál es la cultura en este momento, gastar otros $ 300,000 para descubrirlo no es lo que tenemos que hacer», dijo McGough.

El plan, acusó, tenía serias deficiencias, y la estrategia carecía de visión, detalles sobre cómo medir su éxito y los aportes de los líderes de la comunidad.

Carolyn King Arnold, quien es vicepresidenta del Comité de Seguridad Pública, criticó a los miembros del consejo por quejarse del plan de Hall en lugar de tomar medidas para frenar el crimen.

«La ciudad debe soportar cierta culpabilidad en este escenario», sentenció.

Arnold, quien representa parte del sur de Dallas, defendió a la jefa de Policía. Dijo que es injusto atribuir el problema del crimen violento de la ciudad únicamente a Hall, quien a aseguró que la mayor parte proviene de armas, pandillas y drogas.

«Esto es un asunto demasiado serio para comenzar a ponerlo al pie de una persona o algunas personas», expresó Arnold. «Estamos juntos en esto».

CULPA DE

TODOS

El alcalde provisional Adam Medrano, quien representa a Deep Ellum y partes del centro de la ciudad, también expresó que los miembros del Consejo tienen cierta responsabilidad en la respuesta al crimen de la ciudad.

«Creo que es genial que los miembros del consejo puedan señalar cuántos delitos han aumentado en su distrito, pero ¿qué están haciendo al respecto?», preguntó Medrano. “Lo tomo personalmente… Animo a todos por aquí a hacer eso. En lugar de ladrar números, ponte a trabajar”.

El miembro del consejo Omar Narváez, quien representa al oeste de Dallas, estuvo de acuerdo con Medrano y aseguró que tomará un esfuerzo de equipo para disminuir el crimen violento.

La concejal Jennifer Staubach Gates, quien representa al norte de Dallas, también precisó que el plan era «un comienzo», pero cree que debería ir más allá.

«No sé si alguna vez podría ser lo suficientemente ambicioso porque no queremos ningún delito», recalcó Gates. «Probablemente se inclina a tratar de ser más realista, pero me gustaría que esos números sean más ambiciosos».