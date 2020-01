Criminal, drogadicto y paranóico, asesino de una iglesia en F. Worth

Identificado como el anglo Keith Thomas Kinnunen

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Las autoridades identificaron al sujeto que disparó en contra de los feligreses de una iglesia causando muerte, heridos y pánico entre las familias reunidas y conmoción entre la población de esa localidad. Sin embargo, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no han proporcionado información sobre el motivo del fatal tiroteo.

Los detalles sobre el hombre armado que dio muerete a dos personas dentro de una iglesia de White Settlement, un suburbio de Fort Worth, antes de que le dispararan fatalmente comenzaron a surgir el lunes, pero las autoridades no han ofrecido al cierre de esta edición (ayer martes) datos sobre los motivos por los que consumó su ataque.

Por la noche del lunes, decenas de personas se reunieron en la Iglesia de Cristo West Freeway para honrar a las víctimas del ataque, que había ocurrido menos de 36 horas antes.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas dijo que Keith Thomas Kinnunen, de 43 años, de River Oaks abrió fuego durante un servicio dominical en la iglesia, matando a Anton Wallace, de 64 años, de Fort Worth y Richard White, de 67 años, de River Oaks.

SOLITARIO Y

CRIMINAL

El FBI indicó que Kinnunen tenía raíces en el área, pero indicó que pudo haber sido transitorio, con arrestos en varias jurisdicciones. Los registros públicos muestran que había sido arrestado en el condado de Tarrant y otros estados por cargos que incluyen asalto agravado con un arma mortal.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, informó que Kinnunen había estado en la iglesia varias veces, pero lo describió como un solitario.

«Cuando tienes un tirador muerto, las motivaciones (del atentado) son mucho más difíciles de encontrar a menos que se encuentre algo por escrito», señaló.

Tiffany Wallace, la hija del hombre al que se acercó el pistolero momentos antes del ataque, declaró a KXAS-TV (NBC5) que su padre acababa de terminar de ofrecer la comunión a la congregación cuando le dispararon.

Indicó que su padre, Anton «Tony» Wallace, era una «persona piadosa» que trabajaba como enfermero.

«Incluso cuando hablamos de ir al cielo, él siempre decía:» Siempre estoy preparada», dijo. «Pero nunca pensaste que esto sucedería».

Cuando se dio cuenta de que le habían disparado a su padre, corrió hacia donde había estado parado cerca de la parte trasera de la iglesia.

«Lo último que recuerdo es que él pidió oxígeno, y yo solo lo estaba abrazando, diciéndole que lo amaba y que lo iba a lograr», manifestó.

En un comunicado, la familia de Richard White dijo que era miembro del equipo de seguridad de la iglesia.

«Rich constantemente ponía a los demás primero y siempre estaba dispuesto a ayudar con una sonrisa en su rostro», resaltó la declaración de la familia.

Britt Farmer, el ministro principal de la iglesia, dijo que White era su mejor amigo.

«Los predicadores no tienen muchos mejores amigos. Si nunca has sido un predicador, no lo entenderás», dijo. «Pero él era mi mejor amigo y murió salvando vidas».

Farmer también dijo que había visto al pistolero antes, y que había hablado con él y le había dado comida en varias ocasiones.

RESPETO

Y HONRA

Stephen Willeford, el hombre que se enfrentó e intercambió disparos con el tirador de la iglesia Sutherland Springs en 2017 se unió a miembros de la iglesia y la comunidad reunidos fuera de la Iglesia de Cristo West Freeway en Fort Worth para una vigilia con velas el lunes por la noche.

Aproximadamente 150 miembros de la comunidad se reunieron para presentar sus respetos, ya que numerosas iglesias organizaron una vigilia a la luz de las velas fuera de la Iglesia de Cristo West Freeway.

Blan Chrane, ministro de la Iglesia de Cristo Franklin en el centro de Texas, dijo que se enteró del tiroteo después de predicar en su propio servicio.

«Mi primer pensamiento fue» ¿Conocía a alguien? «, dijo.

Wallace y White participaron en un campamento cristiano que supervisa su iglesia, dijo Chrane.

La congregación de Chrane no tiene un equipo de seguridad, pero elogió el sistema de West Freeway, afirmando que él es «todo por ello».

Chrane predicó con «normalidad» durante la vigilia: la norma para él es una iglesia que se une

«Lo que sucedió en esta iglesia no es la norma», indicó. «No vamos a ser el tipo de comunidad que acepta la violencia».

Farmer leyó una declaración preparada en una conferencia de prensa después de la vigilia, agradeciendo a la comunidad, la Policía y los funcionarios gubernamentales por su apoyo y atención.

Al referirse a Josué 1: 9, que dice ser fuerte y valiente debido a la presencia de Dios, dijo que la iglesia estaba «eligiendo pasar la línea de la muerte».

«No seremos influenciados por las malas palabras o los actos malvados», expresó, «y nos mantendremos fuertes en medio de la adversidad que nos sobreviene porque sabemos que Dios está con nosotros».

“EL MAL

EXISTE”

Jack Wilson, que se postula para un puesto de comisionado del condado de Hood, disparó el tiro que detuvo a Kinnunen.

«Los eventos en West Freeway Church of Christ me pusieron en una posición en la que espero que nadie tenga que estar, pero el mal existe y tuve que eliminar a un tirador activo en la iglesia», escribió Wilson en Facebook.

Wilson no pudo ser contactado para hacer comentarios el lunes, pero dijo que es el diácono a cargo de la seguridad en la iglesia y se apoyó en años de entrenamiento cuando el tiroteo comenzó a desarrollarse.

«Esperas nunca tener que llegar a ese extremo, pero si lo haces, tu entrenamiento comenzará», señaló Wilson.

Dijo que disparó una ronda al pistolero, luego se concentró en asegurarse de que Kinnunen no se levantara mientras otros se apresuraban a ayudar a las víctimas.

El jefe de Policía de White Settlement, J.P. Bevering, confirmó que Wilson fue la única persona que le disparó a Kinnunen. Las autoridades habían acreditado previamente a dos miembros de la iglesia por detener al pistolero.

Paxton dijo que espera que más iglesias se preparen para un tiroteo como lo hizo West Freeway Church of Christ.

Indicó que después de que Texas aprobó una legislación que dejaba en claro que las personas pueden llevar pistolas a los lugares de culto, el liderazgo de la iglesia decidió capacitar a sus miembros para protegerse mutuamente.

«Creo que se puede ver en el video que ese tipo fue rodeado rápidamente por algo más que unas pocas personas», expresó Paxton.

JUEGO

POLITICO

El presidente Donald Trump tuiteó el lunes que sus oraciones fueron con las familias de las víctimas y la congregación, y agradeció a los «valientes feligreses» cuyas acciones rápidas evitaron más muertes.

«¡Estos héroes salvaron vidas y las leyes de Texas les permitieron llevar armas!», dijo Trump.

«No me considero un héroe».

Jack Wilson describe cómo detuvo a un tirador en una iglesia de White Settlement ayer @CBSDFW

Wilson, quien ha sido acreditado por proporcionar capacitación en armas de fuego a miembros de la congregación, dirigió la Academia de Entrenamiento de Armas de Fuego On Target en Fort Worth, que se quemó en 2016 y no volvió a abrir, según la academia.

En su publicación de Facebook, Wilson dijo que lloraba por los dos hombres que fueron asesinados.

«Estoy muy triste por la pérdida de dos queridos amigos y hermanos en Cristo, pero el mal existe en este mundo y yo y otros miembros no vamos a permitir que el mal tenga éxito», dijo.

HISTORIA

CRIMINAL

Kinnunen fue arrestado en Fort Worth en 2008 bajo la acusación de asalto agravado con un arma mortal luego de ser acusado de amenazar a otro hombre con un arma de fuego. Se declaró culpable de un delito menor de conducta mortal y fue sentenciado a 90 días en la cárcel del condado, según los registros.

La Policía de Fort Worth lo arrestó nuevamente en 2013 por robo de cargos de propiedad. Fue sentenciado a 50 días en la cárcel, según los registros judiciales.

Kinnunen también tenía antecedentes penales en otros estados. En el condado de Pima, Arizona, fue arrestado por cargos de robo, conducta desordenada y agresión entre 2003 y 2014. Los registros judiciales muestran que también fue acusado de hurto en Las Vegas en 2011.

La policía en Linden, Nueva Jersey, lo acusó de posesión ilegal de un arma en 2016 después de que lo encontraron con una escopeta de calibre 12 y rondas cerca de una refinería de petróleo, donde le dijo a la policía que estaba tomando fotos de lugares interesantes, según The Courier News de Somerville, NJ

“VIOLENTA Y

PARANOICA”

Kinnunen también enfrentó cargos de asalto agravado e incendio provocado en Oklahoma, según los registros judiciales. En noviembre de 2011, fue acusado de atacar a un hombre en el condado de Grady. Mientras estaba en la cárcel, las autoridades lo acusaron de incendiar un campo de algodón mientras estaba con su hijo a principios de ese mes, según los registros judiciales. Fue sentenciado a tiempo cumplido en un acuerdo de declaración de culpabilidad de 2013, según indican los registros judiciales.

La exesposa de Kinnunen solicitó una orden de protección contra él en 2012. En su petición, llamó a su exesposo un «fanático religioso», quien afirmó estar «luchando contra un demonio».

Ella dijo que su hijo estaba aterrorizado de Kinnunen, pero temía decirlo porque pensó que su padre tomaría represalias. En un caso, el niño le contó a las autoridades que Kinnunen jugaba «fútbol de fuego» con él empapando una pelota de fútbol en un acelerador y prendiéndola en llamas antes de lanzarla de un lado a otro.

«Keith es una persona violenta y paranoica, con una larga línea de asalto y agresión con y sin armas de fuego», escribió la mujer.

Otra exesposa, Angela Holloway, le dijo a NBC5 que Kinnunen era adicto a las drogas y no estaba en contacto con la realidad.

«Sabíamos que estaba loco, pero no así», aseveró.

Holloway y Kinnunen se divorciaron en 2010 después de ocho años de matrimonio y no habían hablado en aproximadamente tres años, dijo.

«Mentalmente, sé que estaba loco», dijo Holloway a la estación. «La última vez que nos habló no estaba en su sano juicio. No sabía cómo hablar con él al respecto».