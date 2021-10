Cowboys alzan vuelo y levantan la mano como candidatos a playoffs

Mike McCarthy está bien familiarizado con la sensación de un equipo que toma impulso en las primeras semanas y ambiciona estar en la postemporada, algo que los Dallas Cowboys están sintiendo por primera vez desde que asumió como entrenador el año pasado.

La última vez que el ex estratega de los Green Bay Packers tuvo esta sensación fue hace cuatro años, justo antes de iniciar una espiral negativa en su larga etapa con los Packers, precipitada por una lesión del quarterback Aaron Rodgers.

La lesión que sufrió Dak Prescott en la quinta semana de la pasada campaña, costándole el resto del año, influyó en que el debut de McCarthy con Dallas fuera un fracaso desde el inicio.

Prescott ha estado espectacular en su retorno, liderando una dinámica ofensiva. Los Cowboys (3-1) han ganado tres encuentros desde que perdieron en el último aliento ante los Tampa Bay Buccaneers, campeón defensor del Super Bowl, en el primer duelo de la temporada y cuando los analistas ya decían que Dallas no tendría oportunidad.

“Tenemos que ganar al inicio del año”, advirtió McCarthy. “Eso fue evidente tras el año pasado. Seguimos evaluando de la misma manera, triunfo o derrota. No me gusta comparar. No es justo para este equipo o equipos del pasado. Me gusta la vibra de este grupo”.Una racha de tres triunfos no es algo nuevo para McCarthy en Dallas. Los Cowboys tuvieron una racha similar el año pasado y terminaron 6-10. El problema fue que se dio cuando el equipo tenía marca de 3-9 tras las lesiones de Prescott y otros jugadores clave en la ofensiva.

En esta ocasión, Dallas es líder en solitario del Este de la Conferencia Nacional por segunda semana seguida.

“Tenemos un largo camino por recorrer”, indicó Prescott, quien lanzó para cuatro touchdowns al acumular 188 yardas por aire. “Nuestras expectativas y estándares son ser los mejores. Ya sea que estemos 3-1 o cualquiera que sea el récord, se trata del siguiente encuentro”.