COMO BAJAR DE PESO

Se encienden las luces y en el centro del circo aparece una jaula enorme con un león dentro de ella. Otra luz se enciende y sigue a la domadora de animales vestida con su traje típico dejando ver su excelente figura física que le da varias vueltas a la jaula que tiene al león. Al redoble de un tambor la domadora abre la puerta de la jaula y se mete. Azota el látigo que trae en mano y el león empieza a dar vueltas dentro de la jaula. La domadora le empieza a tapar las salidas y el león queda en un rincón de la jaula. Lentamente la domadora se acerca al león, le da un abrazo y finalmente el león le da un beso a la domadora. Se oye una voz por todo el circo preguntando -“alguien se atrevería a hacer lo mismo?- Pasan unos segundos y otra vez se escucha la pregunta -“alguien se atrevería a hacer lo mismo?- Por tercera vez se escucha la pregunta y un hombre del público levanta la mano.

– Dejen pasar al señor…- se le pide al publico

– ¿Usted es capaz de hacer lo mismo? le preguntan al hombre

– Eso y más todavía. Nomás saquen al león y verán de lo que soy capaz de hacerle- responde el hombre bien emocionado.

Hay gente que por más tecnología y ciencia vea… no lo cree o no quiere creer, le gustan más las emociones fuertes. Me gusta respetar las creencias de cada quien… no importa su educación. Que muchas veces la educación nada tiene que ver con la inteligencia y mucho menos con la sabiduría de la persona. En días pasados en Pakistán, un curandero le clavó un clavo (válgame la redundancia) a una mujer embarazada para que diera a luz un varón. La mujer madre de tres niñas acudió con el brujo para que por medio de un rito ella pudiera dar a luz a un varón. El “método” consiste en clavar un clavo en la cabeza de la mujer embarazada. Parece increíble que esto pase en este tiempo, pero… de que los hay los hay, solo hay que dar con ellos. Acaso cuesta mucho en creer que desde el momento de la concepción el sexo del bebé ya este dado. Ahora que si quiere esa mujer puede ir a México y aquí se le cumple lo que pida. Total, no importa si es hembra o varón… el bebé en el futuro puede elegir ser varón si es hembra o hembra si es varón.

————————————–

Estaba el hombre viéndose en el espejo… se miraba de un lado y luego del otro lado y preguntaba… Ay Dobetito que te fata…- sin dejar de mirarse en el espejo. Se volteaba y una vez más se le quedaba viendo al espejo y volvía a preguntar… Pero Dobetito, ¿que te fata? ¿Que te fata eh? Se peinaba la ceja y viéndose en el espejo todavía preguntaba…

– Pero Dobetito, Dobetito, Dobetito… ¿qué te fata? ¿Qué te fata eh?

La madre que tenía rato viéndolo desde la puerta le dice…

– Un pedazo de lengua animal- Bien dicen que el amor hace de una persona un animal y de un animal una persona. ¿Qué tanto será de cierto esto? Juzgue usted. Cosío, una mujer de Tennessee se casó con su esposo en el 2009. En el 2011 ya era viuda. Su esposo había muerto de asma. Ella mandó cremar a su marido. Según ella quería estar cercas de él en todo momento de su vida. Si iba al cine llevaba la urna con las cenizas. A cualquier parte que fuera la urna iba con ella. Y así lo hizo hasta que un día se le cayó la urna en donde estaban guardadas las cenizas. Recogió todo lo que puedo, pero había todavía en el piso. Como no quería dejar nada en el piso se le ocurrió lamer las cenizas que no pudo recoger. El asunto es que después de probar las cenizas de su marido le gustó el sabor de la ceniza de su marido. Y desde entonces se ha vuelto adicta a la ceniza… dice que sabe a huevo podrido. ¿Será amor lo que ella siente por su marido? Si es así… ¿ese amor acabará cuando se acabe las cenizas? Yo digo que no es amor, por la sencilla razón que no tiene sentido comer las cenizas… creo que es mas una manera de llamar la atención de quienes la rodea. Si esto fuera normal todo el mundo se estaría comiendo las cenizas de su ser amado muerto. Ahora ella dice que ya ha perdido varios kilos porque no come… solo las cenizas. ¿Estará bien de la cabeza? ¿A lo mejor está inventando una manera de perder peso? Si es así, que lo patente, antes de que le ganen. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com