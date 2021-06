CLAVE: MADUREZ

Claro está que por ser madre primeriza tienes muchas cosas que aprender, pero como no hay la manera de que lo hagas de una manera y tampoco de otra… quiero darte algunos consejos que a lo mejor te podrían ayudar en algo… bueno, “algo es algo dijo el calvo cuando le salió un triste vello”. Los hijos crecen y crecen y cuando menos lo pensamos ya nos miran de arriba a abajo… (scanean) y de vez en cuando se nos quieren poner al brinco cuando los queremos poner en su lugar.

Primero les enseñamos a hablar y de repente ya nos gritan… señal de que ya crecieron. ¿Recuerdas cuando les escogías la ropa? Pues ahora ya no quieren que vayas con ellos a comprarla; señal de que han crecido. ¿Los colores? Que va, eso ya no importa para lo que se quieren poner.

¿Recuerdas cuando los peinabas? Que la rayita en medio, que la trencita por aquí y un chongo por allá, ahora… ni se quieren peinar los canijos. ¿Sabes que el gel hace milagros? el peinado les viene flojo a los ingratos. La rayita en medio ha desaparecido por completo. Ahora todo el pelo hacia arriba, a eso le llaman peinado… eso cuando bien nos va. A poco no has visto también cuando se pelan a rapa y se dejan una colita… no sé para qué. Pues bien, hay muchas cosas que van dejando y cuando menos acordamos ya no les podemos decir que se pongan o quiten tal cosa. Una cosa tienes que tomar en cuenta… la señal más dada para darnos cuenta de que nuestros hijos han madurado llega cuando menos lo acordamos y ni cuenta nos hemos dado y ya los vemos salir o entrar a la hora que les pega en gana. Pues bien, quiero que te pongas lista y date cuenta de que nuestros hijos han madurado según ellos; es cuando dejan de decir de dónde vienen y no nos dicen a donde van… cuando esto pase… lo más seguro es que ya nos mandaron por un tubo

CLAVE: CUERNOS

Por Dios… ¿Qué has hecho? ¿Acaso te tengo que decir las cosas por clave morse o qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Porque no intentas al menos hacer las cosas como Dios manda? Que te cuesta o es que ¿acaso pretendes matar a todo el mundo nomas porque no entiendes las cosas? ¿Qué te pasa? Por lo que más quieras en el mundo… ya por el amor de Dios no sigas con esas cosas. Te has dado cuenta de lo que provocas y todo por no poner atención a lo que uno te dice. Dios, como puede haber gente como tu… que no piensa lo que hace y nunca hace lo que piensa. Acaso crees que uno siempre va a estar detrás de ti sacándote de cada apuro, nomas porque no piensas y menos escuchas lo que se te dice.

¿Como es que puedes llegar a confundir todas las cosas? Uno de estos días te vas a venir dando un susto que para que te cuento. ¿Cómo crees que yo te pueda decir que tu marido te engaña? No recuerdo tal cosa. Eso es problema de ustedes y nadie se debe de meter ni por equivocación. Lo único que recuerdo haberte dicho es, que el problema que tenías con tu familia lo deberías de poner en la mesa de tal manera que lo solucionarás a como diera lugar, que tomaras al toro por los cuernos… que es lo mismo. Dime, ¿en dónde está eso de que tu marido te engañaba? ¿Acaso dije algo para que lo tomaras así? Dije toro, y también dije cuernos… ¿y? Nunca dije que los cuernos eran de tu marido, tuyos ni del toro. Ni que el toro fuera tu marido. Ni que la vaca tiene cuernos… perdón, creo que ya me hice bolas.

Bueno, vamos a terminar esto. Te pido que le ofrezcas disculpas a tu marido, y deja de ver moros con tranchetes. Y por último un consejo… lee bien mis recomendaciones antes de llevarlas a cabo… ¿estamos?