CLAVE: INTELECTO

Muchas gracias por enviarme ya contestado el examen que te envié. Lamento decirte que no te tengo buenas noticias, pero no todo está perdido ¿estamos? Analizando concienzudamente… (perdón, ¿sí sabes lo que quiere decir esta palabra? Porque ni creas que voy a perder tiempo en explicarte lo que es. Si no lo sabes es muy tu problema. Creo que a tu edad es elemental que sepas el significado de algunas palabras. Así que ni modo, adelante) ¿Qué te testaba diciendo? se me fue el avión, el avión, el avión. Ahhhh ya recordé. Te estaba diciendo que no voy a tomar tiempo en explicarte lo que significa la palabra… ¿cuál era? Se me hace que ya me estas contagiando esa cosa que tienes… Oye, ¿qué es lo que tienes? Caray. Bueno te estaba diciendo… que ya me estas contagiando lo que tienes. ¿Cierto? Después te estaba diciendo que… que es lo que tienes ¿cierto? Bueno y después de eso te estaba diciendo que.. ahí es en donde… ahhhh ya recordé. Te estaba diciendo que me estas contagiando lo que tienes… y hasta lo que no tienes… Ya está, lo de tu examen de capacidad mental. Pues bien. Quiero decirte que puedes pedirme una segunda opinión, que será la misma que te di en esta contestación. Claro que si se la pides a otro doctor pues es muy tu problema. Tu capacidad intelectual no te da más que para jugar a las escondidas, a la víbora de la mar, a la silla vacante… y ya. Evita jugar a las canicas, te puedes tragar una por accidente. Mmmmmm creo que puedes jugar a los policías y ladrones… si sabes cual es la diferencia verdad? Si no lo sabes mejor no juegues ¿ok? Al trompo ni se te ocurra… puedes matarte o matar a una persona por accidente. Una recomendación, cuando juegues a las escondidas ponte en un lugar en donde te encuentren facilmente ¿ok?

CLAVE: PERRITA

Virgencita del Chorro… no puede ser que en pleno siglo XXI me estén haciendo este tipo de preguntas. ¿Acaso nunca has tenido una mascota?

¿Ignoras por completo el ciclo de la vida? Si crees todavía en la cigüeña entonces mejor aquí le dejamos. Dime que no por el amor a la virgencita del Chorrito… dime que no crees en la cigüeña. Y es que, si no crees me vas a ahorrar mucho tiempo. Me recuerdas a una persona que… mejor no te digo. Es que no quiero que te sientas aludido y luego te vayas a traumar. No es por nada, pero es que estoy escribiendo un libro de psicología (o sea psicológico) en donde pongo mucho énfasis en que nuestros padres son los culpables de nuestros traumas y que en un acto de venganza ahora nos vamos a vengar con nuestros hijos… pero nada más es válido en aquellos que los tengan. Los que no tienen hijos pues se van a tener que aguantar de trauma hijos… y es aquí en donde hay que tener mucho cuidado. Aquí es en donde entra mi libro. En preparar con éxito a los padres para traumar a sus hijos… pero también en preparar con éxito a los hijos de sus padres. Todavía no empiezo a escribirlo y ya hay mucha demanda… así que creo que en unos dos años ya estará a la venta, creo. Bueno, respondiendo a tus preguntas que qué debes de hacer para que tu perrita tenga perritos… la respuesta es muy clara. Tú no puedes hacer nada. Ese no es tu problema… ese es un problema perruno en donde la mano del hombre nada tiene que hacer. Eso que me dices que te ha dicho tu mujer que es tu responsabilidad… no le hagas caso. Porque si llegas a equivocarte te van a echar la culpa de todo lo que salga mal. Y creo que ya con los problemas que tienes en tu casa es más que suficiente… ¿no lo crees así? Recuerda siempre… los problemas de perros son de perros nada más.