CLAVE: CUATERNARIA

CLAVE: PREOCUPACION-PANICO

¿Cómo es posible que a tu edad no sepas cual es la diferencia?

Claro que no es lo mismo… cuanto te preocupas todavía tienes salvación.

Cuando te llega el pánico… ya no puedes hacer nada.

Es más, me atrevo a decir que cuando te llega el pánico haces cualquier

burrada porque se te cierra el mundo.

No sé si me estoy explicando… pero te lo puedo explicar con bolitas y

palitos y frijolitos.

Si tienes tu novia y se pasaron de la “raya” e hicieron una actividad

sexual… sin la debida precaución. Una vez terminado el trans-sex se dan

cuenta de que ella puede quedar embarazada… ¿verdad que no entras en

pánico? Claro que no, porque sabes que tienes tiempo para saber si sí, o sí

no… eso es preocupación.

¿Cuándo es cuando pasa de preocupación a pánico? Cuando ella está

esperando que pase lo que cada mes pasa y resulta que no pasa lo que pasa

cada mes.

Ya a estas alturas la preocupación pasa automáticamente a pánico… y es

cuando… cambia tu vida totalmente.

En la preocupación te comes las uñas… medio duermes, medio comes,

medio trabajas, medio te diviertes… son puros medios… cuando es

pánico… los medios pasan a ser enteros.

Uno de los síntomas del pánico es que tanto tu como tu pareja se quieren

suicidar. Ya no te comes las uñas… ya se acabaron.

Ya no quieres trabajar, ya no te diviertes, ya no… mejor no le sigo. Creo

que sabes muy bien lo que te estoy diciendo.

Puedo saber cuál es tu preocupación… o ¿ya es pánico?

Hablando de política… ahora estamos preocupados porque Morena puede

ganar en las próximas elecciones del 2024… eso es preocupacion, si

gana… vamos a entrar en PANICO.

¿Ya entendiste la diferencia?

Yo no creo en la virgencita del chorrito, pero soy capaz de encenderle un

millón de veladoras para que no gane Morena, porque entonces si…

México se va a ir a la… Patagonia, me cai que sí.