CLAVE: ATMOSFERA

No sé de qué me hablas. He oído muchas cosas, pero lo que me dices NUNCA lo había escuchado antes. Sé que en muchos trabajos te ofrecen hasta lo que no tienen… pero eso que me dices que están ofreciendo ya es imposible de creer. Se de muchas compañías que son muy bondadosas con sus trabajadores… ya que para ellos el trabajador cuenta mucho y les gusta que estén muy contentos ahí trabajando. Les dan días libres para cuando se enfermen (días de enfermedad), vacaciones, días personales, prestaciones, bonos, cuenta de ahorros… en fin. Pero eso que me dices que están dando no me explico cómo es que lo pueden hacer. Prometer una atmósfera excelente de trabajo… ¿estarán pensando en robarse el oxígeno? Pregunto… ¿estarán ofreciendo todo lo que implica la atmósfera? Porque la atmósfera está compuesta por tropósfera, estratósfera, mesósfera, termósfera o ionósfera y exósfera. ¿Es parte o toda la atmósfera que están ofreciendo? No me extrañaría que con tal de ganar empleados empiecen a ofrecer la “capa de ozono” y entonces sí. Si ya está fregada esa capa… ahora robándola ¿cómo quedará? Lo que me está empezando a preocupar es… ¿qué tal si a una compañía con tal de ganarle a las demás empieza a ofrecer la atmósfera de otro planeta? Habrá muchos que se la crean y entonces sí que se va a armar un caos… ¿cómo es que van a traer esa atmosfera de otros planetas? Esta gente con tal de ganar lo que sea se les va a ocurrir cada cosa… y lo que va a venir pasando es que todos esos gastos nos los van a “encasquetar” a nosotros… que nada tenemos que ver en esos detalles. Lo que te puedo decir… mejor no te metas a trabajar ahí, ese “ambiente” no me gusta mucho.

CLAVE: ADAPTACION

Fíjate que no me había dado cuenta de tu observación… y creo que tienes razón. Lo que creo que está pasando es que la gente morena ignoran la existencia de este cuento y es por eso que no han dicho nada. Es cierto que la historia gira alrededor de una niña que es “Risitos de Oro” por su cabello que parecen hilos de oro y tres ositos. ¿Qué pasaría si la gente de “color” se le ocurre modificar la historia? ¿Se conformarían con que uno de los osos en vez de ser café se cambiara a negro? ¿Cambiarían a Risitos “blanca” por una de “color”? No pueden cambiar el color del cabello de Risitos porque entonces ya no sería Risitos de oro… sino Risitos de “carbón” y ya no tendría chiste el cuento. Así que vale más que sigan ignorando la existencia de Risitos. Ahora que por otra parte… en cuanto a la pregunta que me haces de que si era auténtico el color del cabello de Risitos o si se le habían pintado su cabello nada más para este cuento… no lo sé. Ya estoy investigando, pero creo que va a estar un poco difícil saber la verdad. Porque el problema va a estar en que, si decimos que no era el color de su cabello… tendremos que investigar si se lo pintaron a la fuerza y si es así… eso sería maltrato infantil y se haría un problemón que para que te cuento. Ahora, en relación a la tercera pregunta que me haces, la verdad es que no sé, sigo con mi ignorancia al tope. Puede ser que tiempo después Risitos de Oro la hiciera de Mafalda, pero ahora con el cabello negro… puede ser. Lo que si de a tiro estoy en completa ignorancia es no saber en donde quedaron los ositos, ya no se oyó nada de ellos. Puede ser que le pasara como a “Torito” el hijo de Pepe el Toro… que después de la película ya nada se supo de él. Dicen que se quemó en realidad en la película… la verdad es que no sé. Luego te digo.