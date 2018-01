CLAVE: ARBOL TORCIDO

CLAVE: ARBOL TORCIDO Sólo porque tu me dices… por eso y nada mas. Por eso quiero ofrecer mi opinión como la de cualquier mortal. Mucho se ha hablado y muy mal acerca de los arboles torcidos. Es mas, hasta se ha tomado como ejemplo para nuestros hijos compararlos con su educación y nos atrevemos a decir… “Arbol que crece torcido, su rama jamás endereza”. Ya es tiempo de que veamos las cosas desde otro punto de vista. No es justo que hagamos leña de esos árboles torcidos… que no son mas que eso, arboles torcidos. Pregunto… ¿en qué árboles cuando éramos niños nos subíamos mas? En esos árboles torcidos. ¿Cuáles eran los árboles que eran nuestras naves espaciales?… los árboles torcidos. ¿Cuáles eran nuestras casas de campo?… los árboles torcidos. ¿Que era nuestra segunda casa? El árbol torcido. ¿Qué árbol se presta mas para poner un columpio?… el árbol torcido. Si todo esto nos da un árbol torcido… benditos sean los arboles torcidos y eso de que árbol torcido jamás su rama endereza que bendición.. Si ese árbol torcido hubiera enderezado sus ramas… ¿qué hubiera sido de nuestra niñez? Nunca hubiéramos tenido una infancia tan feliz… como para que ahora se tome como un ejemplo para mal el árbol torcido, eso es injusticia. Gracias a Dios por esos árboles torcidos. Ahora que es muy difícil hacer entender a la gente que no todo es malo de los arboles torcidos.Ahora que en la práctica los “arboles torcidos” también nos son muy útiles… si no ¿a quien le echaríamos la culpa de todas nuestras burradas? Tenemos que tener una ruta de escape… un plan B.

CLAVE: SEÑORA Uno de estos días me van a venir matando de un coraje, y ustedes se van aquedar riéndose”… decía mi madre cuando estábamos chiquillos. Hasta cuando van a entender que todo lo hago por ustedes… que vivo para que ustedes sean felices y no tengan que andar batallando por la vida… porque para eso me tienen… para que sea yo el que tenga que sufrir para que sean felices… pero no. les gusta la mala vida… les encanta sufrir al mayoreo. No se que mas tenga que hacer para que entiendan a la primera y no tengan que andar pasando por momentos embarazosos… como el que me mencionas. ¿Que acaso estamos ciegos?… ya lo dijo mi compadre Juan Gabriel… lo que se ve no se pregunta, pero que cosas me hacen decir. En lo que estábamos; ¿de donde me sacan con que la Jenni Rivera era la “gran señora? En qué mundo estamos que decimos o repetimos lo que otros dicen sin considerar si es verdad o no, entonces… de donde me salen con que la Janni era la gran señora? Ahora que si lo de gran señora… es porque compró algun título en especial… pues entonces díganme para ir a comprar el de “gran señor” que es el único título que me hace falta, porque el que tenía de “señorito” hace años que lo perdí. Lo peor… no supe en donde, ni cuando, ni porque. ¿Porque le dicen gran señora? Lo de señora ni que dudarlo, pero eso de “gran” como que se les pasó la mano ¿no? Solo falta que todas las mujeres quieran ser como lo fue la Janni… Y es que estamos acostumbrados a ponerles apodos a todos los artistas. Que el “Divo de Juarez”… se las paso. Que la novia de México… se las paso. Que el Sol de México… se las paso. Que el Cesar del Boxeo… se las paso. Que el relator de las Américas… se las paso. Que la gran señora… ni madres.