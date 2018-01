Ximena Duque comparte foto de su hija

“No fue un parto fácil, pero gracias a Dios aquí estamos sanas, salvas y felices” Tras un largo y complicado parto de casi 40 horas, Ximena Duque se convirtió en mamá por segunda vez el pasado domingo 14 de enero con el esperado nacimiento de su hija, Luna, que llegó por fin al mundo a las 4:56 p.m., en perfecto estado de salud. Aún desde el hospital donde se recupera tras dos días muy intensos, la actriz colombiana acudió a las redes sociales para agradecer las muestras de cariño recibidas e informar a sus seguidores de su estado de salud. “Gracias a todos por estar tan pendientes de nosotros. Luna llegó el día de ayer enero 14 a las 4:56pm. En ese momento nuestro mundo se detuvo y nuestro vida cambió para siempre. No fue un parto fácil, 39 horas y media de parto y yo con unas cuantas complicaciones, pero gracias a Dios aquí estamos sanas, salvas y felices”, informó para tranquilidad de sus incondicionales fans. La actriz, que tiene casi dos décadas de trayectoria artística a sus espaldas, acompañó sus palabras de una foto en la que muestra por primera vez los piececitos de la recién nacida. “No crean que no les vamos a mostrar su carita o que vamos a vender la exclusiva como algunas personitas por aquí andan suponiendo. No, la exclusiva la daré yo aquí y para ustedes pero dejen me recupero un poco y en cuanto lleguemos a casa les haré una sorpresa para que la conozcan”, quiso dejar claro Ximena. “Otra vez gracias por el cariño y el amor hacia mí y mi familia”, concluyó la intérprete. Su esposo, el empresario Jay Adkins, quien no se separó de la actriz en ningún momento, también expresó su sentir por la llegada de su hija a través de las redes sociales. “El 14 de enero de 2018 fue el mejor día de mi vida […] Una hermosa experiencia que nunca olvidaré. Siempre te tomaré de la mano durante toda tu vida. Prometo que seré el mejor padre que alguna vez ha pisado la tierra”, escribió Adkins. ¡Muchas felicidades a la bella parejita! ¡Bienvenida al mundo Luna!