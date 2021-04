Chrysler Pacifica 2021 a prueba, recibe un facelift y mejor tecnología a bordo

El nombre Pacifica llegó a la marca en los inicios del siglo XXI, cuando el conglomerado se llamaba DaimlerChrysler, específicamente en el 2004 y estuvo disponible hasta el 2008 cuando es descontinuada y el nombre guardado en un cajón. En el 2016 FCA (FIAT Chrysler Automobiles) decide reutilizar en nombre Pacifica y bautiza a un vehículo funcional y que se alejaba de aquellas líneas de Crossover y retoma el concepto de minivan, mucho más coherente y netamente funcional para el transporte familias numerosas. En el 2021 la Pacifica recibe un “refresh” visual exterior y algunas mejoras en los sistemas de info entretenimiento a bordo.

Chrysler Pacifica 2021: Diseño

Exteriormente lo primero que salta a la vista es el nuevo frente, con una parrilla mucho más grande, unos nuevos faros con una firma de led para las luces DRL y algunos acentos de cromo. La parte trasera también se vio beneficiada con un nuevo diseño de la óptica que funciona con luz LED, la única versión disponible en nuestro país monta rines de 20 pulgadas.

Las dimensiones son básicamente las mismas del modelo anterior, pero aquí las recordamos.

Largo: 5,171 mm

Ancho: 2,296 mm

Alto: 1,777 mm

Dist. entre ejes: 3,089 mm

Peso: 1,964 kilos

Chrysler Pacifica 2021: Especificaciones

El tren motor es el mismo de aquella versión que probamos en el 2017, un confiable motor hecho en México y una transmisión automática orientada al buen consumo de combustible, la tracción es en el eje delantero, el esquema de suspensión es McPherson delantero y multibrazo en el eje trasero.

Motor: V6 Pentastar de 3.6 litros

Potencia: 287 hp en el rango de las 6,400 rpm

Torque: 262 lb-pie a las 4,000 rpm

Transmisión: Automática de 9 cambios

Frenos ABS

Los materiales utilizados son de muy buen nivel, la manufactura es muy buena hablando de temas específicos como plásticos -de distintas texturas- o la piel de los asientos; la primera fila ofrece muchos ajustes eléctricos, siendo el del conductor el que más amenidades ofrece para encontrar una correcta y cómoda postura de manejo.

La segunda fila de asientos acomoda a tres pasajeros, pero está concebida para que vayan solo dos, ya que ofrece dos pantallas prácticamente independientes del sistema de infoentretenimiento en donde cada pasajero puede reproducir video -siempre y cuando tenga un dispositivo y lo conecte vía HDMI y también viene dotada de dos sets de audífonos inalámbricos para cada pantalla. El espacio central -que en teoría es para un tercer pasajero- se pliega y aparece un amplio descansabrazos con portavasos. Generalmente la tercera fila de asientos que está disponible en algunos vehículos tiene las dimensiones para que pueda ser usada solamente por niños, pues en Pacifica es el caso contrario, la tercera fila es amplia, confortable y para acceder a ella no hay que hacer malabares o trucos contorsionistas para sentarse ahí, insisto es sumamente cómoda y como colofón de los interiores puedo agregar que el área de carga es muy amplia -aún con la tercera fila funcional- y si se pliega el espacio es inmenso.

Está dotada del sistema UConnect con una pantalla táctil de 10.1 pulgadas y ofrece conectividad inalámbrica para Android Auto y CarPlay.

Además de la conectividad y de la facilidad de interactuar con diversos menus en la pantalla, hay una interesante opción que se llama FAMCAM, y que se trata de una cámara de visión casi 360 que proyecta en la pantalla central todo lo que sucede en la 2da y 3ra filas, muy útil para los padres de niños muy traviesos o para vigilar mascotas sin necesidad de voltear y apartar la vista del camino.

El sistema de audio está firmado por Alpine y tiene 13 bocinas

Cuenta con un sistema de frenos antibloqueo ABS, y control de estabilidad, las obligadas bolsas de aire frontales, de rodillas, así como de cortina para las tres filas de asientos también están presentes, para continuar con elementos menos comunes en el segmento como la cámara FAMCam. Tambien cuenta con asistentes de: Estacionamiento en paralelo, alerta de tráfico cruzado, alerta de colisión frontal con asistente de frenado y alerta de cambio de carril. No es un producto barato, pues la etiqueta que le cuelga supera el millón de pesos y tiene una competencia férrea de concepto con las minivanes japonesas que han ido evolucionando, me refiero a la Toyota Sienna que en el 2021 presenta todas sus versiones con motorizaciones híbridas, y si bien nominalmente tiene menos potencia y poder el precio de la versión alta de Sienna es mucho más bajo que la única opción de Pacifica en el mercado nacional. Otra de sus contendientes el la Honda Odyssey -que ofrece un motor V6 casi con las mismas cifras de HP y Torque que Pacifica y con una mecánica térmica solamente (no híbrida como Sienna).

El concepto de la Pacifica es el transporte de personas, es un vehículo voluminoso, pero con ello no pretendo decir que no se maneje bien, al contrario, gracias a la posición de manejo, la disposición de todos los elementos necesarios cerca del conductor nos brindan una sensación tras el volante de que estamos en un vehículo más compacto y ese es un atributo plausible.

El V6 llamado Pentastar que tiene acoplada la caja automática de nueve cambios hace su trabajo de buena manera, las aceleraciones son constantes y concretas permitiendo llegar a promedios de velocidades en ciudad entre 50 y 80 km/h sin ningún problema, ya en carretera los promedios pueden ser mucho más altos y se desenvuelve con soltura hasta los 150 /160 km/h con total aplomo y control, el esquema de suspensión independiente filtra muy bien las imperfecciones del camino y pese a las dimensiones no se torna inestable en caminos poco tersos. La construcción se siente sólida y pese a su diseño “minivanoso” no hay mucho ruido aerodinámico.

No tiene ningunas pretensiones deportivas, pero los frenos como la dirección trabajan con aplomo, los primeros actúan bien y la segunda no se siente artificial pese a que es de accionamiento eléctrico.