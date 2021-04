Real Madrid aventaja al Liverpool en la ida de cuartos de final de la Champions

El Real Madrid se impuso este martes por 3-1 al Liverpool en un partido de ida en los cuartos de final de la Champions League en el que mostró su mejor versión y neutralizó a un conjunto inglés que solo tiró una vez a portería, por las seis del conjunto blanco. Vinicius tenía reservado su mejor partido para un gran día. Su noche soñada enterró miedos en la definición y relanzó su descaro, a base de velocidad para golpear con fuerza al Liverpool en el Alfredo di Stéfano, con un doblete del brasileño y un tanto de Marco Asensio que conceden una buena ventaja para regresar a las semifinales previo paso por Anfield. El gen competitivo del Real Madrid jamás desaparece. Es ajeno a las circunstancias que marcan un duelo europeo de altos vuelos. A la hora de la verdad, esa plantilla que se cansó de escuchar que no tenía gol desde el adiós de Cristiano Ronaldo y que no le da para llegar lejos en la ‘Champions’ desde aquella final dorada en Kiev ante el mismo Liverpool sacó de la chistera su mejor partido de la temporada en un momento decisivo.

El fútbol pandémico no solo deja estadios vacíos que empequeñecen el espectáculo. Al Real Madrid le golpeó horas antes de la gran cita con el positivo de Varane. Pudo afectar a la idea de jugar con tres centrales de Zidane, pero no a la mentalidad ganadora exhibida por sus jugadores. El rey de Europa salió a jugar con las mismas armas que un Liverpool que intimida con su tridente pero que se hizo pequeño ante la intensidad madridista. Un partido coral, unidos en el esfuerzo, lanzados en una moral que se disparó según el Madrid encontró su mejor fútbol. Con ritmo y precisión. Hizo largo al Liverpool con pases en profundidad de Kroos, anulando su intención de presionar arriba. Con Vinicius y Marco Asensio enchufados en un tridente que cuenta con las apariciones sobradas de clase de Benzema por cualquier rincón ofensivo. Nada más arrancar, avisó a Alisson de sus intenciones. se dio cuenta el Real Madrid para recuperar el balón y ser más letal que nunca. De esa mutación, la ‘culpa’ la tuvo Vinicius. Todo pasó por él. Radiante de confianza, encarando siempre rivales, desequilibrando con velocidad. Castigó a los espacios y firmó un tanto importantísimo para Anfield. Había perdonado antes Asensio una contra de tres contra tres por pensar demasiado como culminarla. No lo hizo Vinicius al rematar de primeras, apareciendo por sorpresa en la zona donde habita un goleador, convirtiendo en oro un pase interior de Modric. Su remate entre las piernas de un rival y ajustado al poste devolvió a la lona al Liverpool, que aún pudo recibir un cuarto tanto en plena exhibición de la joven perla brasileña y con un disparo raso de Benzema antes de un final de partido con el Real Madrid defendiendo su ventaja, casi sin fuerzas pero con mucho corazón.