Chris Martin y John Legend, dan ánimos a personas en cuarentena con concierto en Instagram

Share on Twitter

Share on Facebook

A raíz del Estado de emergencia declarado en varios países ante la propagación del Coronavirus, Chris Martin, cantante de Coldplay, ofreció una pequeña sesión de música por medio de redes sociales para acompañar y convivir con sus fans.

Aunque se dijo nervioso porque nunca lo había hecho, pidió pasar la batuta para que alguien más lo hiciera mañana y propuso a John Legend. «Quizás fue en el 9/11 fue la última vez que sentí que estábamos todos unidos», expresó quien aseguró hacer la transmisión en vivo en el canal de Coldplay para hacer algo por quienes estaban en casa.

«Hola, mi nombre es Chris, ¿esto está encendido? Sí, lo está. Estoy solo en mi casa, se supone que estaría con los otros integrantes de Coldplay, pero están atascados en diferentes países por lo que no podemos tocar juntos. Así que estoy a su servicio por los próximos 27 minutos», empezó el músico. Acompañado por una guitarra y su teclado, interpretó temas de Coldplay como Green eyes, Trouble, Viva la vida, Clocks, además de leer algunos comentarios en donde conversó y complació a sus fans.

«Es extraño porque nadie va a ningún lado», indicó, aunque compartió que sus hijos se ven físicamente bien, pero sabe que las personas están enfermándose. «Lo mejor que se puede hacer es estar quieto, estar en casa y sin mucho pánico».

Pese a la situación, Chris se permitió algunas bromas y anécdotas, como alguna de David Bowie antes de poner su voz al cover Life on mars. En algún momento el cantante confesó sentirse distinto al no ser arropado por sus compañeros, pero continuó hasta cerrar con Fly on al mandar saludos a países como Brasil, Argentina y México, dedicándoles algunas frases en español.

John Legend realiza concierto en Instagram para cuarentena

El cantante John Legend escuchó una solicitud de Chris Martin, quien realizó un concierto desde su casa ayer.

Estados Unidos de América

Cantante John Legend Ayer escuchó a Chris Martin solicitar un concierto desde casa.

Con su esposa modelo Chrissy Teigen, Salió en bata de baño para entretener a sus seguidores. Y te invitan a quedarte en casa ante un brote de coronavirus.

Después de tocar algunas canciones en su teclado, El amor necesita amorStevie Wonder Todos sabenMúsico Explicó por qué era importante. Proporcione estas opciones como artista. Desde su punto de vista “La música nos ayuda ”.Entonces, él quería participar en hacer la casa más digerible con un poco de entretenimiento. También sugirió a quienes tienen la oportunidad de ayudar a otros y donar a bancos y organizaciones de alimentos.

En algún momento Lo acompañaba su esposa Chrissy TeigenUna persona que intercambiaba vino con él y cantaba. También deleitaron a las actrices Jenna Fisher y Mindy Karin que participaron en Oficina Una canción dedicada a la serie. También gritaron Levanta el vaso, Dana Deadly e incluso “La bella y la bestia” aparecieron al final de la transmisión, a pedido de su hija.

Temas como Quédate contigo y Conversación en la oscuridad Eran parte del repertorio que la pareja reclamó Cuida a las personas vulnerables del contrato COVID-19Además, evite llamarlos y exponerse.