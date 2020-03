EL CORONAVIRUS ES INOCENTE

Lo encontré sin buscarlo. Estaba en un rincón como asustado… me miro y

desvió su mirada. Quería pasar desapercibido… según él.

–

¿Qué estás haciendo aquí?- le pregunté.

–

Nada- me contestó.

–

¿Te estás escondiendo?- volví a preguntar.

–

Si. Acaso no has oído las muertes que me achacan?

–

Mas de 7 mil y contando-

–

¿Ves lo que te digo?-

–

Ya se les pasara… como siempre pasa.

–

¿Y mientras?-

–

Pues sigue escondiéndote-

–

Quiero ser como todos los demás virus del flu. En serio que soy

inocente… te lo juro por esta que no he matado a nadie-

–

Lo sé. Solo que te han tocado personas que ya tienen problemas de

salud, y luego llegas tú… y les das una estadística más.

–

Pero yo no mato a nadie- dijo el virus.

No he cambiado mi postura acerca del virus.

Lo han hecho mas escandaloso de lo que es. Ya hemos tenido otros

coronavirus y no ha pasado nada.

En mi opinión muy particular creo que se ha hecho una tormenta en un

vaso de agua.

Este virus no es otro mas de la gripe… común y corriente.

¿Sabe porque se le llama el nuevo coronavirus? Por la simple razón de que

es la nueva versión del virus que ya se conoce.

Recuerdo que cuando estaba estudiando medicina veterinaria se habló del

virus de la gripa. El medico nos explicó porque no había vacuna (en ese

entonces en México), por qué los virus de la gripa no matan a nadie. Fue

la respuesta. Por esa razón no hay vacuna, no se necesita.

Solo quiero dar una pequeña explicación de lo que pasa con el virus de la

gripa y porqué hay tantos virus que provocan el flu. Ojalá y logre

explicarme.