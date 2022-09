CANELO ÁLVAREZ NOQUEA AL CLÁSICO NACIONAL AMÉRICA VS CHIVAS Y LOS OBLIGA A CAMBIAR DE HORARIO

El próximo sábado 17 de septiembre, la Liga MX vivirá una edición más del afamado Clásico Nacional entre América y Chivas, sin embargo, esa noche también el monarca absoluto de los pesos supermedianos Saúl “Canelo” Álvarez se enfrentará en el final de su trilogía con Gennady Golovkin, una situación que habría obligado a los equipos a cambiar el horario de su enfrentamiento.

Y es que a pesar de que tanto el América y las Chivas son los equipos con más seguidores en todo el país, todo parece indicar que ni su popularidad puede ante “Canelo” Álvarez, quien, aunque es muy criticado, también está reflejando que tiene un gran séquito de seguidores que lo apoyan en todo momento.

Si ambos eventos se terminarán empalmando, tanto los equipos como las televisoras que transmitan el partido de América vs Chivas terminarían perdiendo bastante dinero, es por ese motivo principal que se tomó la decisión de adelantar el Clásico Nacional y así no tener ningún problema con la pela de “Canelo” Álvarez vs Gennady Golovkin.

ESTE ES EL NUEVO HORARIO DEL CLÁSICO NACIONAL AMÉRICA VS CHIVAS PREVIO A LA PELEA DE CANELO ÁLVAREZ

Cuando la propia Liga MX dio a conocer todo el calendario de la temporada, el afamado Clásico Nacional entre América y Chivas se programó para realizarse a las 9:05 p.m. (tiempo de la Ciudad de México), pero, con el temor a percibir malos ingresos, dicho partidazo se ha tenido que adelantar un poco y el horario ha quedado más accesible.

De este modo, dicho partido de la Jornada 15 que será transmitido por TUDN se realizará a las 8:00 p.m. para así terminar aproximadamente a las 10:00 p.m. y no interferir con la pelea de “Canelo” Álvarez, quien buscará salir victorioso por la vía del nocaut dentro del T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada cuando enfrente a su némesis Gennady Golovkin.