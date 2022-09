América vs. Chivas: próximo sábado 17 septiembre en el estadio Azteca super Clásico Nacional

Con dos bohemios en el horizonte (Tigres y Santos), Chivas y América limpian el camino al Coliseo del Clásico Nacional. Esta vez, con un nuevo apellido: el Clásico de los Interinos, el próximo sábado.

Ya hay de todo: fiebre, sangre, ansiedad, nervio, nerviosismo, pero, sobre todo, estrategia. Los dos malditos improvisados, en ambas bancas, tienen la sangre tan fría, que calientan y combustionan a borbotones la pizarra y a sus jugadores. Paridos ambos interinos en el lecho de las dudas, las precipitaciones, la improvisación, la fortuna, y hasta el tan mexicanísimo “al a’i se va”, de dos directores deportivos en decadencia, Santiago Baños y Ricardo Peláez, los dos ya hoy consolidados, Fernando Ortiz y Ricardo Cadena, han regresado a la mesa VIP del torneo. Ambos, hoy consolidados como técnicos oficiales, Cadena y Ortiz, semejan ser mellizos, aunque de orfanatorios distintos. Este fin de semana, desafiaron a la suerte, para desafiar a su grupo de jugadores, y en un acto, entre soberbio, urgente y temerario, para desafiar, también, a sí mismos y a sus propias habilidades: cinco cambios, algunos radicales, algunos necesarios, casi todos inquietantes. Sólo así pueden identificar la dimensión del compromiso de cada uno de sus futbolistas. ¿De qué están hechos? Marginados sus mejores jugadores (Diego Valdés por América y Fernando Beltrán por Chivas), por lesión y suspensión, Ortiz y Cadena alteraron el orden sin caer en el desorden absoluto. Sí, estos malditos interinos, tan iguales y tan distintos, están bendecidos por la habilidad del liderazgo táctico y emocional.

América es líder y –dicho estaba antes de arrancar el torneo—, es el candidato número uno al título, mientras que Chivas alarga la racha sin derrotas. Los dos arrancaron el torneo trastabillando. Las redes sociales de ambos equipos acusaban hipo: algunos pedían el fin de proceso de ambos interinos, y otros encendían veladoras y apagaban ilusiones. Hoy, claro, ambos son candidatos, en ese fervor popular y desmedido, a tomar a la Selección Mexicana, en cuanto el aquelarre de Gerardo Martino y sus arpías concluya en Qatar. Las entrañas festivas de la turba, más turbadas que nunca. Más allá de la complejidad de los rivales inmediatos, América y Chivas, en la exclamación épica de Ángel Fernández, ya “agarran sus fierros como queriendo pelear”, cuando se citen el 17 de septiembre, en la catedral suprema del futbol, el Estadio Azteca, el nicho elegido por los dos más grandes, Pelé y Maradona, para entronizar y eternizar su historia. Aguardan emboscadas. Chivas debe enfrentar a un adversario incomodísimo pasionalmente. No hablo de Tigres, hablo de Miguel Herrera, quien guarda un piojoso desprecio, ciertamente más por ese americanismo adquirido por ósmosis, más que por cuna o seducción. Tiene las garras afiladas, pero, su fragilidad en el fondo está más expuesta que el trasero de un mandril. Cierto, es la segunda defensa menos goleada, pero, principalmente, por el estrabismo de sus adversarios.

América no la pasará mejor. Sí, el Santos de Eduardo Fentanes tiene números que encandilan. Ha goleado a cadáveres (Cruz Azul, Pumas, Necaxa, San Luis, Tijuana, etc.), pero es capaz de empatar 3-3 con el momificado Querétaro, y equipos más serios, lo han exhibido: Pachuca, Tigres, Puebla, etcétera. Pero, ya se sabe, meterse a El Nido, despierta pasiones casi insanas en los adversarios de Coapa y de su gentilicio, ése el del #ÓdiameMás. Traicionero, ancestral y corrosivo vicio deben enfrentar ambos, Cadena y Ortiz. Mientras se les viene la tormenta encima, este martes y miércoles, deben mantener ajenos a sus jugadores de cómo seductoramente ululan las sirenas en torno al Clásico Nacional, de éste, el Clásico de los Interinos. Inevitablemente, la historia lo muestra: por instinto, por pasión o por cinismo, a veces, los jugadores se muestran recatados en los partidos previos al Clásico. No quieren, desde su roñosa óptica, quemar su pólvora en infiernillos, especialmente, en algunos casos, cuando se viene una Fecha FIFA para México, con dos carteleras “molerísimas”, como Perú y Colombia, armados ambos equipos por un principio primario de selección: llaman primero al que tenga visa para entrar a Estados Unidos.