CAMBIANDO… ¿QUE?

Cuando ingresé a la facultad de medicina veterinaria en Cd. Victoria Tamps. Me tocó la ultima novateada en forma de la facultad… como siempre se habían hecho. Al año siguiente cambiaron las novateadas. Ya no eran tan pesadas como nos tocó a nuestra generación.

El último día teníamos que ir disfrazados de lo que fuera. Había un premio al mejor disfraz. Era el día de la venta de esclavos… o sea nos vendían por 24 horas a quien quisiera comprarnos y nos ponían hacer lo que quisiera el comprador.

Recuerdo que nos reunimos en la facultad para luego bajar a la ciudad. Cuando llegué al punto de reunión, me di cuenta de que había una muchacha a quien todo el mundo le “metía mano”.

Ella se lo buscó, pensé. Vestía un vestido muy ajustado, se le notaba todo el cuerpo… muy sensual. El vestido se le veía muy bien.

Me preguntaba, qué carajos estaba haciendo en ese lugar sabiendo que en su gran mayoría eran hombres los que nos íbamos a reunir.

Me fui acercando poco a poco. Me daba vergüenza cómo mis compañeros la tocaban y no solo eso… la manoseaban descaradamente.

Una cosa me sorprendió… todos reían, inclusive ella.

Entre mas me acercaba me preguntaba como era posible que ella se dejara hacer todo eso.

Por un momento llegue a pensar que le habían pagado para que le hicieran eso… no encontraba otra explicación.

Ya estando unos 5 metros de ella… se volteó y se me quedó mirando y me preguntó…

– ¿Que no piensas meter mano también?

La verdad que no daba crédito a lo que me preguntaba.

– Vamos, no te quedes con las ganas, aprovecha ahora que estoy en oferta.

Yo seguía en la Luna. No sabía qué hacer.

Ella se dio cuenta de que estaba atarantado… se me acercó a menos de un metro y me preguntó… ¿no me reconoces? Mis compañeros estaban muertos de risa… yo todavía atarantado.

– Soy Segura- Y que suelta la carcajada.

No lo podía creer… era mi compañero Fernando Segura que se había disfrazado de mujer.

Creo que no hace falta que diga que él ganó el premio al mejor disfraz.

¿A que vengo con esta larga historia? Es a lo que acaba de aprobar el presidente Biden… bueno, una de tantas. Se aceptan transexuales en el ejército.

Los transexuales estuvieron vetados durante el período del expresidente Trump.

¿Qué es un transexual? Es una persona que no se siente cómodo con el sexo que nació. Si es hombre se siente mujer y viceversa.

Ahora, no solo es eso. Se hace los cambios para lo que quiere ser. Puede usar hormonas y cirugía con tal de lograr su propósito.

He visto videos de transexuales que la verdad que me entra la duda si en realidad son hombres o mujeres.

“Cada quien haga de su vida un papalote”. Pero… en serio, ¿es necesario que entren al ejercito los transexuales?

Si ya se tiene problemas con los homosexuales… cuanto más con los transexuales.

Hice una pequeña encuesta.

Entre las preguntas estaba esta:

¿Está de acuerdo de que los transexuales puedan entrar al ejército?

8 personas respondieron que no. Las otras cinco respondieron que les daba igual.

Es aquí en donde esta mi punto a tratar. Esas 5 personas ya lo están viendo NORMAL… respeto la opinión.

Una cosa es normal y otra es natural.

Lo natural es ser mujer u hombre… ahora lo normal es que no importe eso. Porque ya es normal que todo el mundo lo acepte.

Lo que me intriga es que ahora todo el mundo debe de estar representado en el ejercito… así que los de LGBT+ van a tener su oportunidad ahora con Biden.

¿Usted se imagina a un hombre que ahora es mujer bañándose con las mujeres? En el caso de que se den cuenta de que era hombre.

Será que soy muy mal pensado… pero al menos yo no me sentiría bien saber que una persona era de un sexo y ahora es diferente.

En mi opinión (muy particular) no le confiaría la seguridad de un país a una persona que se ha hecho estos cambios de sexo. No lo veo ni normal menos natural. Creo que estas personas tienen problemas de mucho cuidado, eso es lo que creo. Puede ser que estoy exagerando, pero no.

Como ya lo dije, lo vuelvo a mencionar… es muy mi opinión.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com