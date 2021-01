Bad Bunny afirma que no se retira de la música, pero se tomará un tiempo para “otras cosas”

El cantante puertorriqueño Bad Bunny anunció este viernes en un directo realizado a través de su cuenta en Instagram que no se retira de la música, pero que sí se tomará un tiempo para trabajar en otras cosas. En una conexión en directo de casi tres horas, el cantante dijo que hará “unas grabaciones aquí, unas películas allá y un par de proyectos. Vamos a seguir activos con ustedes pero vamos a cogernos un ‘breaquecito’ de la música por el momento. Por aquí les dejé material (música)”.

Bad Bunny, uno de los máximos exponentes del género urbano latino en el mundo, participará próximamente en la película de acción Bullet Train, en la que también estará el reconocido actor estadounidense Brad Pitt, informó recientemente el medio especializado Deadline. Bullet Train será la segunda experiencia fílmica de Bad Bunny, después de que se estrene como actor en la película American Sole, y en la que formará parte del equipo de producción junto al comediante estadounidense Kevin Hart y el basquetbolista Chris Paul. Se espera que el artista puertorriqueño también destaque en su papel como invitado estrella en la tercera temporada de la serie de Netflix, Narcos: Mexico.

Bad Bunny interpretará al personaje de Arturo ‘Kitty’ Paez, un miembro de la pandilla de Ramón Arellano Félix ‘Narco Juniors’. El músico será un joven rico de la alta sociedad que cae en un cartel.

En su conexión en directo, además aprovechó para hacer un listado de sus diez canciones favoritas de su último disco, El último tour del mundo, saliendo elegida Maldita pobreza. En la conexión con sus seguidores especificó que dicha selección no suponía que fueran las mejores “pero sí mis favoritas”.

Entre las mismas escogió también sus colaboraciones en el disco con la española Rosalía, La Noche de Anoche, además incluyó otra colaboración como la que hace con la cantautora estadounidense ABRA (Sorry Papi). Sobre la canción, que el artista situó en la quinta posición de sus favoritas, dijo que se trataba de una colaboración “que mucha gente llevaba esperando. Yo también!”. A su vez, dio las gracias a la artista española por “colaborar conmigo y por hacer esta obra de arte”. Tras Maldita pobreza, colocó en la segunda posición de sus predilectas de su último álbum a Te deseo lo mejor, Trellas, Sorry Papi, La noche de anoche, Antes que se acabe, Booker T, Yo visto así, Haciendo que me amas y 120.

En su conexión en directo, que vieron alrededor de 340 mil personas, también pidió que aquellos que no están a favor de usar cubrebocas que tengan “empatía” y “respeten” a aquellos que sí lo desean hacer para protegerse de COVID-19.