Verónica Castro regresa a la pantalla grande con la película “Dime cuando tú”

Circunstancias reales, buena música, escenarios históricos de la Ciudad de México y el regreso al cine de Verónica Castro componen Dime cuándo tú, un filme que demuestra que la amistad entre hombres y mujeres es posible y habla sobre la importancia de apreciar la posición que las personas toman en la vida de los demás.

“Para mí el mensaje de la película es que a veces las personas no llegan a nuestras vidas como queremos que lleguen o con la posición que queremos que tomen y si te abres a ver lo que realmente pueden aportar a tu vida se pueden abrir caminos muy interesantes”, dice Ximena Romo, quien da vida a Dani.

Dime cuando tú es el primer largometraje de Gerardo Gatica, quien ha trabajado como productor en películas como Ya no estoy aquí (2019), Solteras (2019) o Museo (2018).

Se trata de una comedia “fresca”, según explica su protagonista, Jesús Zavala, quien interpreta a Will, un joven que perdió a sus padres de pequeño y que ha tenido poco contacto con gente de su edad al vivir con sus abuelos y rodeado de gente mayor. Su vida cambiará cuando su abuelo lo impulse a viajar a México para conocer sus raíces y una vez emprendido el viaje se encontrará con Dani y Beto, dos personas que se convertirán en sus amigos y guías de Ciudad de México.

“Es una película de gente real, vemos una película protagonizada por un chavo que no es el típico príncipe azul, al que le suceden las cosas por las que todos hemos pasado a la hora de tener esta inseguridad de cómo acercarse o con alguien que te gusta”, explica Zavala. “Creo que Will y Dani son un espejo, son como los dos lados de la misma moneda”, dice Ximena, quien describe a su personaje como una mujer muy actual y libre. La película llegará a los cines el 25 de diciembre en el interior mexicano, y una vez que los cines en la Ciudad de México reabran su proyección será retomada.

Además del recorrido visual por los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México y una importante y nostálgica selección de temas musicales, Dime cuándo tú cuenta con la participación de primeros actores del cine mexicano como el regreso a la pantalla de la reina de las telenovelas, Verónica Castro, así como José Carlos Ruiz, Fernando Bonilla y Rosa María Bianchi. El regreso de Verónica Castro al cine se debe a que fue una deuda que tenía que saldar con su hijo, Michelle Castro, quien es el director de fotografía de la película y mejor amigo del director.