Aventaja Biden en elecciones anticipadas; votan 63 millones

Los comicios presidenciales serán este martes 3 de noviembre

Aventaja Biden en elecciones

anticipadas; votan 63 millones

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- A unos días de las elecciones presidenciales del martes 3 de noviembre, son ya unos 63 millones de estadunidenses los que han sufragado para elegir a su próximo presidente entre el republicano, Donald Trump y el demócrata, Joe Biden.

Las restricciones sanitarias para prevenir contagios de covid-19 han generado que en números insospechados los electores estadunidenses estén participando en los comicios adelantados, a través del servicio postal y en persona, guardando la sana distancia y con cubrebocas.

Los analistas políticos consideran que la enorme mayoría de los casi 63 millones ha votado con tanta anticipación porque quieren un cambio político, y ante la crisis de salud pública por el coronavirus desean cobrarle la factura al presidente Trump.

Otros análisis juegan con la teoría de que también puede haber votantes que han asistido a las urnas o enviado su boleta de votación por el servicio postal, para garantizar que Biden se quede en la raya, por temor a que imponga un gobierno con tendencia socialista, como dice Trump.

La realidad es que ningún análisis, por acertado que sea, puede tomarse como fundamento para emitir un juicio de lo que ocurrirá el próximo martes 3 de noviembre, pero sí es un indicador importante de que, pese a la pandemia, los comicios pueden ser los que tengan mayor afluencia.

La moneda sigue en el aire y por el ritmo de votación adelantada se podría llegar a los 100 millones de sufragios anticipados antes del día de los comicios presidenciales, lo que a su vez podría generar atrasos en el conteo de las boletas y en conocer el resultado.

BIDEN

AVENTAJA

Las encuestas sobre la tendencia electoral continúan favoreciendo al exvicepresidente Biden: son, en promedio, 10 puntos porcentuales los que sigue teniendo el abanderado demócrata sobre Trump, pero no son suficientes para determinar un resultado definitivo a su favor.

En estados clave para determinar al próximo presidente de los Estados Unidos la batalla sigue siendo muy cerrada, como ligeras ventajas de entre dos y tres puntos porcentuales para cada candidato, aunque es Biden quien encabeza la tendencia de la preferencia electoral.

Arizona, Iowa, Michigan, Ohio, Pensilvania, Texas, Florida y Virginia son las entidades indescifrables en este momento tanto para los demócratas como para los republicanos, y eso limita a los analistas más avezados a hacer un vaticinio definitivo sobre el resultado.

Las autoridades electorales de Estados Unidos aplauden la participación de tantos electores en las votaciones adelantas, que hasta Trump ya lo hizo a su favor para evitar que Biden se viera favorecido en la percepción de que la mayoría de los sufragios son para el demócrata.

Trump está en una encrucijada: encomiar a su base electoral a que vote desde ahora, pese a que se oponía a ello, y si no lo hace, lo realice hasta el martes 3 de noviembre, ya que la abstención que se pensaba lo favorecería ahora podría, incluso, negarle la reelección.

Si los votantes republicanos que no son ciegamente leales a Trump, ya dan por sentado que el voto de castigo al presidente los rebasará, es probable que ya no emitan su sufragio el 3 de noviembre, pero, Biden se podría ver afectado si los electores demócratas que aún no sufragan se comen el argumento de que ya estaría de más llenar su boleta.

GRAN

PARTICIPACION

A nueve días de las elecciones, más personas han ejercido ya su derecho al voto que todas las que lo hicieron con antelación en 2016. El inicio de la votación anticipada en los grandes estados provocó un aumento de la participación en los últimos días.

La apertura de los lugares de votación anticipada en Florida, Texas y otros estados ha acumulado millones de nuevos votos además de las boletas por correo de votantes que buscan evitar aglomeraciones el próximo 3 de noviembre.

Associated Press calcula que el total hasta hace tres días era de 58.6 millones de votos anticipados, más de los 58 millones que la agencia registró en 2016 (bien por correo o bien por voto en persona con antelación).

La mayor parte de los votos iniciales han sido para demócratas, aunque los republicanos están reduciendo la brecha. Los votantes del partido de Trump han empezado a presentarse en las urnas de manera anticipada, una señal de que muchos hicieron caso a las advertencias infundadas del presidente sobre el fraude en el voto por correo.

El 15 de octubre, los demócratas registrados emitieron un 51% de todas las boletas, mientras que los republicanos supusieron un 35% del total. Este domingo la ventaja se redujo ligeramente, con un 51% de votos de demócratas y un 31% de republicanos.

El conteo de votos anticipados, de los que informan funcionarios electorales estatales y locales y que AP monitorea, son un indicador imperfecto de qué partido puede estar liderando. Los datos muestran el registro de partidos, no qué candidatos apoyan los electores. Se espera que la mayoría de los republicanos voten el día de las elecciones.

BIDEN Y

LOS LATINOS

La dupla demócrata Joe Biden–Kamala Harris lanzó cinco anuncios dirigidos a los votantes latinos a través de videos.

Los videos hablan de los problemas que aquejan a esta comunidad: la economía, la cobertura de salud, el coronavirus, la inmigración, entre otros.

Un sondeo del Pew Research Center indica que los latinos confían en Biden para solucionar sus problemas.

El 71% considera que enfrentará mejor la pandemia de coronavirus; el 70% piensa que Biden es más viable para unir al país en medio de los conflictos raciales; el 68% confía en sus decisiones sobre política exterior y el 66% piensa en que mejoraría el sistema de justicia, el cual impacta a las personas de color.

Aunque asuntos económicos el presidente Donald Trump se acerca más a Biden, el demócrata mantiene ventaja con el 66% de confianza.

La campaña lanzó los cinco anuncios en estados clave en la elección del 3 de noviembre: Arizona, Florida, Minnesota, Carolina del Norte, Nevada, Pensilvania, Virginia, Wisconsin, Michigan, Colorado y Texas.

Este será el último esfuerzo por televisión y digital de la campaña del exvicepresidente Biden para llegar a los votantes indecisos, sobre todo tomando en cuenta un reciente estudio del Pew que señala que el 54% de los latinos está “entusiasmado” de participar en el proceso electoral contra el 69% de los votantes blancos.

“Unidos con Biden” es descrito como “el himno de cierre de campaña” con la canción Fronteras de Gaby Moreno.

El video muestra la diversida de los latinos en Estados Unidos, tanto en etnias como edades y profesiones.

HISPANOS

POR BIDEN

“Soy cubano americana y este 3 de noviembre voy a votar por Joe Biden”, dice una joven.

“Yo, Biden” es un anuncio con dos versiones que se emiten en Arizona, Florida, Minnesota, Carolina del Norte, Pensilvania, Virginia y Wisconsin.

“El anuncio destaca las muchas razones por las que los latinos apoyan a Joe Biden, incluyendo que tiene el mejor plan para reactivar la economía, manejar el cambio climático, brindar atención médica accesible para todos y más”, destaca la campaña.

“Cancelado” muestra el apoyo de los jóvenes latinos.

“El anuncio pasa por varios importantes acontecimientos que han sido cancelados debido al mal manejo de la pandemia por parte de Trump”, indica la campaña.

La campaña destaca el plan de Biden para controlar el COVID-19 y proteger a las familias latinas, una de las más afectadas.

“Quiénes Somos” es un mensaje a los trabajadores esenciales: transportistas, trabajadores de restaurantes, agricultores, trabajadores de la construcción y miembros del Ejército.

“(Se) enfatiza en las valiosas contribuciones que los latinos hacen a nuestra nación, desde el suministro de alimentos pasando por la respuesta a una pandemia y llegando al servicio militar”, indica la campaña.

“Ser Humano” es el único anuncio bilingüe, los otros son en español, que integran las imágenes de expresidentes, incluidos los republicanos George H.W. Bush y George W. Bush.

“Hemos visto una elección de presidentes estadunidenses demócratas y republicanos que muestran lo que actualmente falta en la Casa Blanca: empatía, compasión y humanidad”, indica la campaña.

GUIA

ELECTORAL

El presidente de Estados Unidos suele tener gran influencia en la forma en que el mundo responde a crisis internacionales como guerras, pandemias o el cambio climático. Por eso, cuando se realizan las elecciones en ese país se genera mucho interés en el resultado, pero al mismo tiempo no todos comprendemos cómo funciona ese proceso cada cuatro años.

Y es importante recordar qué son los llamados estados péndulo o bisagra, que pueden definir una elección, y también qué es el colegio electoral.

¿Trump o Biden?: quién va por delante en los sondeos para las elecciones de Estados Unidos

Cómo es el “cinturón de óxido” de EU, la crucial región que puede determinar quién será el próximo ocupante de la Casa Blanca

Así, tanto si buscas un repaso como si intentas comprender por primera vez cómo funcionan estos comicios, esta sencilla guía sobre las elecciones estadunidenses puede ayudarte.

¿Cuándo son las elecciones y quiénes son los candidatos?

Desde 1845, la elección para presidente en EU se produce el primer martes después del primer lunes de noviembre, lo que significa que esta vez se realizará el 3 de noviembre.

A diferencia de muchos otros países, el sistema político estadunidense está dominado por dos partidos, por lo que el presidente proviene de uno de ellos.

Cómo el coronavirus desmoronó la estrategia electoral de Trump y fortaleció a Biden al tapar sus debilidades

Los republicanos son el partido político conservador con más influencia en Estados Unidos y su candidato en las elecciones de este año es el actual presidente, Donald Trump, quien espera asegurar su segundo mandato.

Los demócratas son el partido político considerado progresista en ese país y su candidato es Joe Biden, un político experimentado que fue vicepresidente de Barack Obama durante ocho años.

En EU el liberalismo es asociado con una mayor intervención del gobierno en la economía, sanidad universal, educación asequible, programas sociales, políticas de protección medioambiental y sindicatos de trabajadores.

Ambos hombres superan los 70 años. Trump tendrá 74 en 2021, mientras que Biden podría ser el presidente de mayor edad de la historia (78), si logra su objetivo de llegar a la Casa Blanca.

¿Cómo se decide el ganador?

El ganador no siempre es el candidato que obtiene más votos en total, como le pasó a Hillary Clinton en 2016.

Los candidatos compiten para lograr el apoyo de los llamados colegios electorales. Cada estado tiene una cantidad de votos del colegio electoral en función de su población y hay un total de 538 en juego, por lo que el ganador es el candidato que gana 270 o más. Ése es el número mágico.

Excepto dos, todos los estados mantienen la regla de que “el ganador se lo lleva todo”, por lo que el candidato que obtenga el mayor número de votos recibe todos los votos del colegio electoral de ese estado.

Joe Biden elige a Kamala Harris: quién es la primera mujer afroamericana candidata a la vicepresidencia de EU.

La mayoría de los estados tienen tradición de inclinarse hacia uno u otro partido, lo que significa que los candidatos centran sus esfuerzos en aquellos donde existe batalla. Éstos se conocen como estados péndulo o bisagra.

¿Quién puede votar y cómo lo hace?

Si usted es ciudadano estadunidense y tiene 18 años o más, debería ser elegible para votar en las elecciones presidenciales.

Sin embargo, muchos estados aprobaron leyes que demandan a los votantes mostrar documentos de identificación para demostrar quiénes son antes de poder votar.

Trump espera alcanzar el segundo mandato en las elecciones de noviembre.

Estas leyes a menudo las ponen en práctica los gobiernos estatales republicanos, que dicen que son necesarias para protegerse contra el fraude electoral.

Los demócratas los acusan de usar esto como una forma de supresión del voto, ya que a menudo son los votantes de niveles socioeconómicos bajos o de minorías los que no pueden proporcionar una identificación como una licencia de conducir.

Los estados también tienen diferentes reglas sobre si los presos pueden votar. La mayoría de ellos pierde su derecho a voto cuando son condenados, pero recuperan ese derecho cuando han cumplido su pena.

Por qué puede llegar a ser tan difícil votar en las elecciones de Estados Unidos (a pesar de que tengas derecho al voto)

La mayoría de la gente vota en un centro electoral el día de las elecciones, pero los métodos alternativos de votación han ido en aumento en los últimos años. En 2016, el 21% de los que votaron lo hizo por servicio postal.

La forma en que vota la gente es un tema polémico este año debido a la pandemia de coronavirus. Algunos políticos piden que se amplíe el voto por correo, aunque Trump cree que esto podría llevar a un fraude electoral o a un resultado no fiable.

¿La elección se trata solo de elegir al futuro presidente?

No. Si bien toda la atención se centrará en Trump y Biden, los votantes también elegirán a los nuevos miembros del Congreso cuando llenen sus boletas.

Los demócratas tienen ahora el control de la Cámara de Representantes y buscarán mantenerlo. El Senado, que se renueva parcialmente, en cambio, tiene una leve mayoría republicana.

En caso de ganar, Biden llegará a la Casa Blanca con 78 años.

Si los demócratas obtuvieran una mayoría en ambas cámaras, tendrán la capacidad de frenar o al menos retrasar las iniciativas de un eventual presidente Trump reelecto, como ocurre ahora.

Si ganara Biden y además de mantener la Cámara de Representantes lograran mayoría en el Senado, los demócratas tendrían carta blanca para realizar las reformas que desean.

¿Cuándo sabremos el resultado?

Pueden pasar varios días antes de que concluya el recuento total, pero por lo general se llega a conocer quién es el ganador unas horas después de cerrados los centros de votación.

En 2016, Trump subió al escenario en Nueva York alrededor de la medianoche para dar su discurso de victoria frente a una multitud de seguidores.

Sin embargo, esta vez ya se advirtió de que es posible que tengamos que esperar un poco más, posiblemente días, incluso semanas, para obtener el resultado de este año debido al aumento estimado en los votos por correo por la pandemia.

La última vez que el resultado no estuvo claro en unas horas fue en 2000, cuando el ganador no fue confirmado hasta que se emitió un fallo de la Corte Suprema un mes después.

¿Cuándo toma posesión el ganador?

Si Joe Biden gana las elecciones, no reemplazaría inmediatamente al presidente Trump, ya que hay un período de transición.

El hipotético nuevo presidente o Trump si repitiera asumen oficialmente el cargo el 20 de enero del año entrante en las escaleras del edificio del Capitolio en Washington. Después de la ceremonia, el nuevo presidente se dirige a la Casa Blanca para comenzar su mandato de cuatro años.