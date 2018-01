ASI SE EMPIEZA

Llega la trabajadora social a la casa de una familia que el gobierno le da para comer y le paga la renta de la casa. Empiezan las preguntas. – ¿Cual es su estado civil señora?- – Viuda señorita- contesta la señora de la casa. – ¿Cuanto tiempo de viuda?- – 7 años señorita- – ¿Cuantos hijos tiene?- – 6 hijos, señorita- – ¿Qué edad tienen sus niños señora?- – 12, 9, 7, 5, 3 y el último 1 año señorita. La trabajadora social checa y checa los papeles y una vez mas los vuelve a checar. – Hay algo que no está bien con los datos que me esta dando señora- – ¿Cuál es el problema señorita? – Que usted dice que tiene 7 años de viuda y tiene hijos de 5, 3 y 1 año de edad. – Señorita, el muerto es mi marido, no yo- Llegó el día… así es. El día que California esperaba… y con muchas ganas. Ya se puede vender marihuana con fines “recreativos”. Recuerdo una historia que me contó mi padre. Un amigo nunca había tomado una cerveza. Y cierto día sus amigos lo invitan a una fiesta. – No mis amigos, no quiero ir porque luego van a querer que tome con ustedes y pues mejor no. Sus amigos le insistieron y le insistieron hasta que por fin lo convencieron… con la condición de que no lo iban a molestar con la bebida. Pero ya estando en la fiesta y conociendo como son los amigos le insistieron y le insistieron hasta que por fin lo convencieron… con una condición, de que le pusieran agua a la bebida. Pues bien, primero era con agua, luego sin agua y por último… como agua. ¿Quién me asegura que no pasará esto con los californianos? ¿Esto es nada mas para los californianos? ¿Podrán comprar personas que no pertenecen al estado? Porque si es así… entonces lo más seguro es que otros estados hagan lo mismo… para no perder clientes. Podrán tener hasta 6 plantas de marihuana… y poseer hasta 28 gramos de la hierba. ¿Restricciones? No fumar cerca de escuelas… ni en público. ——————————————- ——————————————- ——————————————- —-

Entra un señor mal encarado a la cantina y se va directamente a la barra. Pide una botella de tequila. Manda llamar a los músicos que están ahí. – Quiero que canten puras canciones que tengan caballos… (saca su billetera) les pagaré por cada canción que me canten. Saca su pistola y les dice… pero a la primera canción que me canten una canción que no tenga un caballo, los mato… a todos, iiiiieñor- Los músicos empiezan a cantar, y él a tomar su tequila. Empiezan con… “Caballo prieto azabache”, “cuando murió mi caballo”, “arre caballito, déjate ensillar, anda ligerito, vamos a pasear”. Y el cuate seguía tomando. “todos los domingos con papito voy a los caballitos y una vuelta doy” En eso se dan cuenta los músicos que se les ha acabado el repertorio de las canciones con caballos. Se le quedan viendo al cantinero que les dice que le sigan… -El cuate ya estaba bien borracho- les dice. Aprovechando eso empiezan “Conocí a una linda morenita…” y en eso que despierta el borracho y que agarra su pistola para empezar a disparar cuando en eso los músicos siguen… “Conocí a una linda morenitaaaaa…. que tenía un caballo”. El gobernador Yunes, de “Veracu” México, presumió un reloj… pero lue- go se dio cuenta de la regazón y se lo quitó que porque “le molestaba”. Los que saben de marcas dicen que es un Richard Mille… esos que cuestan 6 millones de pesos… unos 300 mil dólares. ¿Pero cual es el problema? – ¿Acaso no tengo derecho a hacerme un regalo en mi cumpleaños? – preguntó Yunes. A pa’ regalito ¿no? Se dio un regalito que le va a molestar… que cosas. Se me hace que Santa no le entendió bien el mensaje. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo.com y editorial@novedadesnews.com.