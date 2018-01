5 factores que impulsan debate sobre Dreamers

Por: America’s Voice

Antes del periodo vacacional, el Congreso proclamó una medida provisional para continuar con el financiamiento gubernamental hasta el 19 de enero. Esta solución en curso no logró abordar la urgente crisis que enfrentan los Dreamers. Previo a las atareadas próximas semanas de negociaciones, exponemos aquí cinco factores clave que impulsan el debate sobre los Dreamers: 1.- Los Dreamers necesitan un alivio urgente ahora y los miembros de Congreso deben mantener su palabra: La vida de los Dreamers ha sido trastornada por una crisis provocada por el gobierno de Trump. El plazo para los beneficiarios de DACA no es, como algunos líderes republicanos afirman, en marzo; fue hace meses. Unos 15,000 beneficiarios de DACA ya han perdido su estatus y un promedio de 122 lo pierden cada día. Los casos de jóvenes como Osman Enríquez y Brittany Aguilera son ejemplos a destacar. Todos, desde el presidente Trump hasta miembros prominentes de ambos partidos, han prometido proteger a los Dreamers. Ahora es el momento de que los funcionarios electos mantengan su palabra. 2.- El pueblo quiere que el Congreso actúe: Los estadounidenses apoyan abrumadoramente el que los Dreamers se queden en Estados Unidos, y esperan que sus representantes elegidos ofrezcan una solución. En encuesta tras encuesta, 8 de cada 10 estadounidenses quieren que el Congreso encuentre la manera de que esos jóvenes inmigrantes permanezcan en el país; 2 de cada 3 republicanos quieren lo mismo. El único lugar donde este tema parece ser el menos polémico es entre algunos republicanos en Washington, D.C. Como dijo la comentarista política de CNN, Ana Navarro, “Solo en Estados Unidos —solo en Washington y su disfuncional y paralizado gobierno— puede cualquiera querer una solución y no lograr ninguna”. Es momento de que eso cambie. 3.- Cuidado con las píldoras envenenadas del congresista Goodlatte y la acostumbrada concurrencia antiinmigrante: La noticia de que el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Bob Goodlatte (R-VA), encabezó a un grupo de republicanos en una reunión en la Oficina Oval sobre el tema migratorio antes de las vacaciones y ahora está trabajando en la correspondiente legislación, debería ser vista tal como lo que es: una toma de rehenes que tiene más posibilidades de hundir un acuerdo que lograr uno. Goodlate ha dedicado toda su carrera a aniquilar medidas de sentido común para una reforma migratoria y a promover una agenda antiinmigrante de la extrema derecha. No es de extrañar que sea apreciado por NumbersUSA, un grupo nativista y miembro de la red de John Tanton, y que haya recibido un premio “Blue Ribbon” por parte de esta organización en 2010. En 2014, Goodlatte dijo sobre los Dreamers: “Ya sea que hayan llegado ilegalmente o que hayan entrado al país legalmente y sobrepasado su visa o hayan tenido excención de visado, deben ser obligados a salir. Eso es lo que dice la ley y es así como debe ser aplicada”. 4.- Un acuerdo bipartidista razonable está al alcance de la mano: El hecho es que los demócratas tienen ventaja en enero, y los republicanos necesitan votos demócratas en este mes. Los republicanos también han prometido resolver la crisis que Trump ha creado cuando eliminó DACA. De tal modo que si los demócratas insisten en que el Dream Act sea una prioridad, y si los republicanos están dispuestos a negociar un enfoque aceptable y bipartidista, se logrará. Por supuesto que si los demócratas envían señales de debilidad o si los republicanos insisten en sus píldoras envenenadas, podríamos terminar en un juego de acusaciones y no en un logro. Pero dado el fuerte apoyo en ambas cámaras del Congreso y en los dos lados del ámbito político, además de la necesidad de los demócratas de cumplir y de los republicanos de gobernar, creemos que por difícil que sea el proceso, un proyecto de ley razonable que combine el Dream Act bipartidista con un enfoque igualmente por parte de ambos partidos que mejore la seguridad fronteriza, está al alcance de la mano. 5.- La historia está observando: Frank Sharry, Director Ejecutivo de America’s Voice, declaró recientemente: “Los Dreamers son estadounidenses. Crecieron aquí. Contribuyen aquí. Pertenecen a este país. Si no se proclama una legislación que reconozca estas verdades, nos degradará y disminuirá lo que somos. La historia está observando”.