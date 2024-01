Asegura Southwest pagar los “reembolsos razonables”

DALLAS.- A raíz de que Southwest Airlines canceló miles de vuelos durante las vacaciones, los viajeros molestos de todo el país buscan recuperar su dinero por los gastos en los que han incurrido, incluidos vuelos en otras aerolíneas, ropa, hoteles y comidas. De acuerdo con la ley federal, los pasajeros de las aerolíneas tienen derecho a un reembolso si se cancela un vuelo por cualquier motivo. Pero navegar el proceso de reembolso puede complicarse cuando se trata de determinar qué otros gastos califican para un reembolso, según los viajeros que han visto alteradas sus vacaciones.

Para solicitar un reembolso, la compañía dice que los pasajeros cuyos vuelos fueron cancelados del 24 de diciembre al 2 de enero deben completar un formulario y enviar los recibos en línea.

El formulario solicita un número de reserva y un nombre, teniendo en cuenta que los pasajeros deben completar el formulario solo una vez para todos los viajeros en su reserva.

Para gastos adicionales, la compañía dice que «honrará las solicitudes razonables de reembolso». En medio de la confusión sobre lo que esto implica, la aerolínea actualizó su página para brindar algunos ejemplos, citando «comidas, alojamiento en hoteles y transporte alternativo».

Fred Barber, cuyos vuelos de su hija y su yerno fueron cancelados el día de Navidad, dijo que planea solicitar el reembolso de sus boletos de American Airline reservados para el día siguiente, que cuestan alrededor de $ 290 cada uno. Su familia también planea presentar gastos en los que no habrían incurrido si su vuelo hubiera salido según lo programado, incluidas algunas prendas básicas, medicamentos recetados y consumo de gasolina. Barber, que vive en Argyle, condujo de ida y vuelta a Dallas Love Field durante el proceso de cambio de reserva, aproximadamente 40 millas en cada sentido. Él estima que su solicitud totaliza alrededor de $ 1,000 y dijo que espera recuperar el monto total.“No puedo pensar en nada de lo que estamos pidiendo que no sea razonable”, dijo. “Todas estas son cosas por las que no deberían haber tenido que pagar”.Pero Barber indicó que tiene el privilegio de absorber los costos adicionales mientras tanto. “Desde el punto de vista de nuestra familia, este es un problema del primer mundo”, dijo.

MAS AFECTADOS

David Gail, cuyo vuelo también fue cancelado durante las vacaciones, dijo que espera obtener un reembolso completo por su vuelo reservado para el mismo día en JSX para él, su esposa y sus tres hijos. Gail también presentó los gastos de su coche de alquiler. Su familia tenía planes de alquilar un automóvil, pero tuvo que conducir tres horas hasta otro aeropuerto para tomar un vuelo de regreso a Dallas.

Señaló que su solicitud de reembolso totaliza alrededor de $ 2,400 y considera que esos gastos se incluyen en la definición de «razonable» de Southwest. “Hubiera sido mucho más caro para Southwest si hubiéramos reservado dos habitaciones de hotel para tres días y hubiéramos tenido un auto de alquiler para tres días”, dijo. Gail recibió un correo electrónico automático de la aerolínea el jueves que acusó recibo de la solicitud y proporcionó un número de caso. El correo electrónico dice que el pasajero recibirá una «respuesta personalizada» de un miembro del equipo de servicio al cliente de Southwest, pero no revela exactamente cuándo la aerolínea procesará la solicitud. Mientras tanto, Imani Stewart dijo que recibió un reembolso completo por su vuelo cancelado de Southwest de Dallas a Salt Lake City al hablar con un agente de boletos en Love Field. La conversación tomó alrededor de una hora, dijo.

Stewart también le pidió al agente un reembolso de la tarifa por mascota de $95 que le cobraron por su perro pequeño. El representante de la aerolínea le dijo que no estaba seguro de si eso calificaba para el reembolso.

La residente de Mansfield, que vuela hacia el suroeste en parte debido a lo bien que manejan a las mascotas, dijo que no ve por qué esto no se consideraría razonable. “Le estás comprando a tu mascota un asiento o la posibilidad de que vuele en el avión, y él no voló en el avión, por lo que el servicio al final del día no se cumplió”, dijo. Stewart planea enviar el gasto de la tarifa por mascota junto con los recibos de sus vuelos reprogramados en United Airlines. Ella espera ver un reembolso de dinero en su tarjeta de crédito a mediados de enero, lo que cree que es un «plazo razonable» para que la aerolínea procese su solicitud.

REANUDA VUELOS

Southwest Airlines empezó a reanudar sus vuelos normales a partir del viernes por la mañana después de más de una semana de vuelos cancelados y viajeros decepcionados. Southwest, con sede en Dallas, tuvo solo 43 cancelaciones en todo el país el viernes, de las cuales todas menos cuatro fueron planificadas, según Flightaware.com. Eso incluyó cinco cancelaciones en vuelos entrantes a Dallas Love Field, donde las filas eran escasas para la emisión de boletos y la seguridad.

La compañía dice que planea ofrecer ya casi 4.000 vuelos en todo el país después de recortar más de 15.000 desde el 22 de diciembre. El director ejecutivo de Southwest, Bob Jordan, dijo a Good Morning America de ABC que la aerolínea «ha tenido un gran comienzo» y confía en que «operará una operación realmente ajustada hoy». El colapso, que se atribuyó al software de programación de vuelos «arcaico», se encuentra entre los eventos de cancelación más grandes en la historia de los viajes aéreos de EU. Y llegó en un momento inoportuno para Southwest: el período crítico de viajes de vacaciones justo después de que la industria de las aerolíneas haya estado bajo el escrutinio obstinado de los políticos en Washington, DC, para reducir las interrupciones de los últimos dos años. El lunes, Southwest tomó la decisión desesperada de cerrar dos tercios de la aerolínea para «restablecer» las operaciones de vuelo para que las cancelaciones no siguieran descontrolándose. Jordan y otros líderes de Southwest prometieron solucionar los problemas, pero podría tomar años implementar todos los cambios tecnológicos para hacer frente a otro evento meteorológico como este. Los pasajeros en Dallas Love Field, donde tiene su sede Southwest Airlines, se sintieron aliviados de encontrarse con un aeropuerto tranquilo después de días de caos para los viajeros aéreos en todo el país. El viernes, la mayoría de los pasajeros dijeron que los vuelos transcurrieron sin incidentes y a tiempo. Heather Freese Sánchez pasó la última semana estudiando detenidamente la cobertura de noticias sobre las cancelaciones y controlando nerviosamente el vuelo de su familia. Habían volado a Texas desde su casa en Raleigh, NC, antes de que llegara la tormenta de invierno. El viernes, llevó maletas y a sus tres hijos, de 4, 8 y 9 años, hacia la línea de seguridad en Dallas Love Field. “Nuestro vuelo sigue en pie”, dijo Sánchez. “Estamos cruzando los dedos y esperando lo mejor”. Mientras observaba cómo se acumulaban las cancelaciones, Jarod Daily dijo que consideró cancelar su vuelo a Phoenix y simplemente hacer el viaje de 15 horas. Daily, que volaba con su padre para ver jugar a TCU en el Fiesta Bowl, decidió esperar con la esperanza de que Southwest pudiera recuperarse para el momento de su vuelo.