Aprueba DISD cambios al calendario escolar

Y responde preguntas de padres sobre clases presenciales

Dallas, Tx.- Durante su reciente junta especial, la Mesa Directiva del Distrito Escolar Independiente de Dallas aprobó cambios al calendario escolar para el año 2020-21.

Los cambios aprobados son los siguientes:

El inicio de clases fue cambiado del 17 de agosto al 8 de septiembre.

El último día de clase se estipuló el 27 de mayo al 18 de junio de 2021.

Los días feriados de octubre se suspenden debido a la cancelación de la Feria Estatal.

Se añade el 3 de noviembre como día feriado.

Los periodos de calificaciones se aumentan de seis a nueve semanas.

La seguridad de nuestros estudiantes, padres de familia y personal es nuestra prioridad. Estamos comprometidos con hacer todo lo posible por mantener a todos seguros en estos tiempos sin precedentes. Los materiales para el regreso a clases aún pueden encontrarse en la página https://www.dallasisd.org/regreso o en nuestras plataformas de redes sociales.

PREGUNTAS

DE PADRES

Ya que los estudiantes que empezarán ciertos grados académicos tuvieron la opción de asistir a clases presenciales el lunes, 28 de septiembre, y muchos más regresarán una semana después, las autoridades académicas reunieron algunas respuestas de las preguntas más frecuentes sobre el aprendizaje presencial.

Visite www.dallasisd.org/regreso para ver una lista de preguntas frecuentes que se actualizan continuamente.

¿Deben los estudiantes y el personal llevar mascarillas en la escuela?

Todos los estudiantes y el personal deberán llevar mascarillas en la escuela. Las autoridades de salud afirman que llevar mascarilla es una de las maneras más eficaces de prevenir la propagación del covid-19. El distrito entregará a cada estudiante y miembro del personal tres mascarillas de tela que se pueden usar repetidamente. Los estudiantes deberán ponérselas antes de subir al autobús. Igualmente, deberán tener cubiertas la nariz y boca en todo momento. En el salón de clases, los estudiantes podrán ponerse un protector facial encima de la mascarilla. Los maestros podrán programar descansos en que saldrán al patio de la escuela los estudiantes, se distanciarán adecuadamente y se podrán quitar las mascarillas.

¿Cómo será el recreo y cómo comerán en la cafetería?

Cuando los estudiantes de primaria vayan a recreo, los maestros pueden pedirles cambiar sus protectores faciales por mascarillas, ya que eso podría serles más ameno estando afuera. Si los estudiantes guardan una distancia de más de 6 pies, no se les requerirá llevar mascarilla o protector facial. Si están a menos de 6 pies, deberán ponerse la mascarilla o el protector facial. Pueden ponerse un protector facial o mascarilla en la cafetería según prefiera el estudiante. En las mesas de la cafetería estarán instalados separadores, por lo que las mascarillas y los protectores faciales no serán obligatorios al momento de comer. Los estudiantes se sentarán solamente de un lado de la mesa, todos mirando hacia la misma dirección.

¿Tendrán los estudiantes clases de educación física, de música, de talentosos y dotados, etc.?

Los estudiantes de primaria participarán en educación física, música, clases para talentosos y dotados, arte y otras clases especializadas. Los gimnasios tendrán las debidas señales para guardar los 6 pies, y en todos los salones de clases, que incluyen los de música y arte, se aplicará un rocío desinfectante cuyo efecto dura 90 días. Cada escuela decidirá si los maestros de arte y música entrarán al salón de clases o si los estudiantes irán al salón de música o arte. Esta decisión depende del espacio de cada escuela en particular.

¿Cómo funcionarán el transporte y la entrada escolar?

A todos los estudiantes que van a la escuela en autobús se les revisará la temperatura antes de subir al autobús. Si su temperatura supera los 100.4 grados Fahrenheit, no se les permitirá subir. Los conductores se comunicarán con los padres para que recojan a su hijo. Los conductores no dejarán solos a los niños en la parada de autobús. El distrito ha proporcionado protocolos para el transporte en autobús para proteger a los estudiantes durante el trayecto hacia la escuela y de regreso a casa. Los estudiantes que suban a un autobús deberán llevar mascarilla y desinfectarse las manos. Se abrirán las ventanas del autobús entre cada viaje para permitir una mayor circulación de aire. Los autobuses serán limpiados y desinfectados, y la basura será descartada después de completar cada ruta. Se recomienda a los estudiantes guardar la distancia social en el autobús cuanto sea posible. Los asientos estarán marcados para indicar dónde se pueden sentar para mantenerse distanciados de los demás.

¿Cuál será la política sobre visitas al plantel?

Recomendamos a los padres evitar ingresar al plantel, y no se les permitirá ir más allá de la oficina principal. Los voluntarios no pueden visitar las escuelas durante este tiempo, incluyendo a mentores, representantes universitarios, oradores invitados, etc. Se hará uso de medios virtuales para llevar a cabo reuniones del PTA, ARD, LPAC, etc. Todos los visitantes pasarán por una revisión de síntomas antes de entrar a un edificio de Dallas ISD. Todas las personas que entren a los edificios deberán llevar mascarilla.

¿Cuáles son las medidas de protección que se implementarán en las escuelas?

A fin de proteger al personal y a los estudiantes del covid-19 y de otros virus respiratorios, todas las escuelas han recibido una mochila con rociador y suministros para que los conserjes rocíen los salones de clases cada fin de semana. El rociador es un desinfectante electrostático seguro, ecológico y potente. Este producto elimina microorganismos peligrosos que están en las superficies y en el ambiente.

Para una mayor circulación de aire en las escuelas y en los edificios del distrito, el Departamento de Mantenimiento aumentará la frecuencia con que se cambian los filtros de aire. Además, los maestros pueden abrir las ventanas para que circule el aire. Los salones también contarán con purificadores de aire.

Asimismo, las escuelas primarias proporcionarán a los estudiantes cajones de plástico individuales donde guardarán sus útiles escolares y así, evitar la propagación. Cada aula contará con toallitas y rociadores desinfectantes aprobados por el CDC con los que limpiarán derrames según lo necesite el maestro.

Todas las escuelas recibieron termómetros sin contacto, mascarillas, desinfectante y toallitas desechables antes del inicio del año escolar. Se insta a las escuelas poner este equipo de protección personal a la disposición de los estudiantes y los maestros. El conserje principal de cada escuela puede pedir más suministros, según se necesiten, del Departamento de Mantenimiento.

ENVIAN 10 MIL

APARATOS

Desde que las escuelas cerraron inesperadamente en marzo debido a la amenaza del covid-19, Dallas ISD ha distribuido más de 22,000 aparatos de internet inalámbricos y dispositivos con servicio celular a estudiantes que no contaban con una conexión a internet en casa.

Esta semana, Dallas ISD recibió una orden de 10,000 aparatos de internet adicionales y planea agilizar el proceso enviando las unidades directamente a las casas de los estudiantes.

Jack Kelanic, jefe de tecnología, señaló que la enérgica campaña de comunicados sobre la conexión a internet realizada en agosto y patrocinada por funcionarios locales llevó a un alza en la demanda.

“Hasta ese momento, no estábamos del todo seguros de cuáles estudiantes necesitaban los aparatos de internet inalámbrico. Ahora es más claro que nunca que un servicio confiable de internet en casa es imprescindible para muchas familias de nuestra comunidad”, dijo Kelanic. “Agradecemos a las familias por su paciencia en lo que tramitamos el gran número de solicitudes”.

Dallas ISD es miembro de la coalición Internet For All, compuesta por más de 40 líderes comunitarios, incluyendo jefes de tecnología de nueve distritos escolares públicos e instituciones de educación superior del área de Dallas. La coalición trabaja para aumentar el acceso al servicio de internet en casa para todos los habitantes de Dallas.

APRENDIZAJE

HIBRIDO

La Junta Escolar de Dallas ISD aprobó una propuesta de modelo de aprendizaje híbrido presentada por la administración que brindará a los estudiantes la opción de asistir a clases presenciales priorizando a la vez la seguridad y el distanciamiento social.

También aprobó ratificar una exención que se presentará a la Agencia de Educación de Texas para incluir el modelo de aprendizaje híbrido.

Las preparatorias implementarán el modelo híbrido de manera que los estudiantes aprenderán a distancia algunos días y en clases presenciales los demás días. Los miércoles son días flexibles en que solamente algunos estudiantes designados estarán en la escuela.

La jefa de liderazgo escolar Jolee Healey dijo que las escuelas irán optimizando el modelo híbrido a medida que los directores determinen las mejores maneras de cumplir con las necesidades de los estudiantes.

Durante la reunión de la Junta Escolar, cuatro directores de Dallas ISD–Diana Núñez de Adamson High School, Mike Morán de Woodrow Wilson High School, Jonathan Smith de Carter High School y Katie Eska de North Dallas High School–se expresaron acerca de los beneficios del modelo híbrido.

Asimismo, se consideró implementar este modelo en todas las escuelas primarias y secundarias por si el número de estudiantes que regresaba a la escuela fuera mayor al espacio disponible en el plantel para respetar el distanciamiento social. El distrito sabe que esto presentaría mayores dificultades a las familias con niños pequeños, se hizo todo lo posible para encontrar espacio adicional.

Después de realizar un análisis minucioso de la matrícula, capacidad de la escuela, los salones portátiles y de espacios adicionales, se determinó que solamente una escuela primaria requiere del modelo híbrido en este momento. Conforme con los resultados de la encuesta, la escuela adoptará un modelo híbrido en que un grupo de estudiantes asistirá a clases presenciales en la mañana y el otro lo hará por la tarde.

Esta decisión, al igual que todas las decisiones sobre el modelo híbrido en Dallas ISD, se revisará al acabar cada periodo de calificaciones de nueve semanas para determinar si se puede implementar el aprendizaje presencial los cinco días de la semana en todas las escuelas.