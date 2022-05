AMLO prevé reforzar vigilancia en frontera sur ante posible fin del Título 42 en EE.UU.; “hay que proteger a migrantes”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, apuntó que ante la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos levante el Título 42, política utilizada durante la pandemia de COVID-19 para deportar a indocumentados, se protegerá la frontera sur ante la posible llegada masiva de migrantes.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que se tiene que proteger a los migrantes de los peligros que implica cruzar todo el país hacia la frontera norte con Estados Unidos.

Estamos trabajando de manera coordinada con el Gobierno de EE..UU., ayudando, y sí tenemos que proteger la frontera sur para proteger, aunque parezca contradictorio o paradójico, para proteger a los migrantes, porque no conviene la travesía por e país, es muy riesgosa, y tenemos que cuidarlos”, dijo.

“Los casos más lamentables de crímenes a migrantes los hemos registrado, los hemos enfrentado en la frontera norte, por eso sí vamos a mantener más protección en la frontera sur”, puntualizó.

De momento, Estados Unidos deporta automáticamente a la mayoría de migrantes, sin darles la oportunidad de solicitar asilo en virtud del Título 42, pero los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades Estadounidenses (CDC, en inglés) han anunciado su plan de rescindir el próximo 23 de mayo esa norma, que se impuso en 2020 bajo el mandato de Donald Trump (2017-2021) y que Joe Biden ha mantenido. No obstante, ese plan está en manos de un juez de Luisiana, que ha suspendido durante 14 días los preparativos de la Administración para acabar con esa norma.

López Obrador insistió en atender desde su origen las causas de la migración, y cuestionó al Gobierno de Joe Biden por financiar a Ucrania en la guerra en vez de dar recursos a Centroamérica.

“No me voy a cansar de insistir, en que hay que atacar las causas. La gente no abandona sus pueblos, no abandona a su familia por gusto, lo hace por necesidad. Tenemos probado de que si hay oportunidades de trabajo en Centroamérica, se reduce mucho el flujo migratorio, que no solo es con medidas coercitivas cómo se va a resolver el problema”, refirió.