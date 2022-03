América se queda sin casa para 2023: ¿Por qué no hace de local en el Olímpico Universitario?

Este martes pasado, el América esta atravezando una jornada muy especial en el inicio de la octava fecha del Torneo Clausura 2022. El cruce con Querétaro será determinante para el futuro de Santiago Solari al mando del equipo, por lo que los directivos estarán atentos al partido que inicia a las 9:00 p.m., aunque no es el único asunto que tienen en la lista las mentes maestras del club.

Con el Mundial de Qatar cada vez más cerca, los anfitriones de la Copa del Mundo del 2026 comienzan a trabajar lo que será la remodelación de las sedes y el mítico Azteca no puede faltar a la cita dentro de poco más de cuatro años. Por ello, tanto Las Águilas como La Máquina deberán buscar un nuevo hogar para disputar la Liga MX el próximo año y el cuadro azulcrema parece apuntar a las tierras estadounidenses. Uno podría pensar que es una locura mudar la casa a otro país, en especial cuando se tiene el Estadio Olímpico Universitario en la capital. Sin embargo, lo cierto es que el cuadro aguileño no tendrá permitido el ingreso a la casa de Pumas UNAM, por lo menos no para usarlo como localía. Así lo afirmó El Francotirador de Récord en su columna de este martes.

Si bien los americanistas han usado el recinto de Ciudad Universitaria para llevar a cabo los partidos que se dieron entre las temporadas 1955 y 1966, año en que se inauguró el Azteca, y también en la pandemia del 2020, los directivos felinos no quieren saber nada de prestar la casa por su rivalidad, que no se vio mucho el fin de semana en la cancha con ese pálido empate sin goles.

Impulsores de la paz

América y Pumas UNAM no solo protagonizaron uno de los cruces más aburridos de la séptima fecha del campeonato, sino que dieron el ejemplo con el eslogan del “Clásico por la paz”. En un momento donde el mundo está en vela por la guerra de Rusia y Ucrania, los equipos capitalinos se unieron a pedir por el fin del conflicto, algo que luego fue adoptado por la Liga MX para toda la octava jornada.